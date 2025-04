Ellen Pompeo explicó por qué nunca se alejará de “Grey’s Anatomy”: “No tiene sentido”

Ellen Pompeo asegura que abandonar "Grey’s Anatomy" sería un error económico porque otros ganarían dinero con su trabajo sin que ella reciba nada (ABC/Disney)

Ellen Pompeo, protagonista de Grey’s Anatomy desde su estreno en 2005, reveló que no contempla abandonar definitivamente la serie médica producida por ABC.

La actriz de 55 años explicó en una entrevista con el diario El País que el impacto financiero de su trabajo dentro de la franquicia es determinante.

“No tendría sentido, ni emocional ni económicamente. La serie fue reproducida más de mil millones de veces en 2024. Más de mil millones de veces”, dijo Pompeo y destacó el nivel de rentabilidad que sigue generando la producción.

Según la estrella televisiva, retirarse del proyecto después de casi dos décadas supondría que otros se beneficiarían de su esfuerzo sin que ella percibiera ingresos equivalentes.

La actriz afirmó que la serie fue reproducida más de mil millones de veces en 2024, lo que refleja su enorme rentabilidad (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Si me alejara por completo, todos ganarían dinero con mi duro trabajo de 20 años y yo no ganaría nada”, aclaró.

Y añadió: “Para mí, no tiene sentido que todos se beneficien de mi esfuerzo. Y emocionalmente, la serie significa mucho para la gente. Quiero tener una actitud de gratitud hacia la serie”.

Creada por Shonda Rhimes, Grey’s Anatomy ha alcanzado 444 episodios hasta el 10 de abril de 2025 y se encuentra en su temporada número 21.

A lo largo de su trayectoria, han pasado por el elenco figuras como Sandra Oh, Patrick Dempsey, Chandra Wilson, James Pickens Jr., Kevin McKidd, Justin Chambers, Jesse Williams, Sara Ramírez, Jessica Capshaw y Eric Dane.

La serie creada por Shonda Rhimes acumula 444 episodios y 21 temporadas, consolidándose como uno de los dramas médicos más longevos y rentables de la televisión (ABC/Disney)

Aunque Ellen Pompeo dejó el elenco principal en 2023 tras 19 temporadas, su influencia dentro del programa y la franquicia continúa siendo central.

Recientemente, participó en la serie limitada de Hulu Good American Family, una experiencia que consideró un contraste con su papel habitual.

“Estaba buscando algo que fuera muy diferente de Meredith Grey, y se presentó esta oportunidad”, contó sobre el proyecto.

Pompeo eligió "Good American Family" como un giro profesional, buscando un personaje distinto tras casi dos décadas como Meredith Grey (Disney)

La advertencia que recibió Ellen Pompeo

En otro momento, Pompeo recordó el impacto que tuvo la advertencia de su entonces representante en 2018, justo antes de que se hiciera público su contrato por 20 millones de dólares anuales.

Durante una entrevista en el pódcast Call Her Daddy, conducido por Alexandra Cooper, la artista relató la conversación: “Me dijo algo que literalmente me golpeó como un ladrillo. Me preguntó: ‘¿Estás lista para ser impopular?’”.

En ese momento, no entendía el sentido de esa advertencia. Su acuerdo incluía un pago de 575,000 dólares por episodio, junto con un bono de siete cifras y beneficios adicionales.

Sin embargo, su representante le explicó que no todos celebrarían su éxito.

La estrella de 55 años señaló que su imagen, voz y rostro son parte esencial del valor comercial de "Grey’s Anatomy" (ABC/Disney)

“Me dijo: ‘No quiero que pienses que todos van a aplaudirte y a decir que eres la mejor, porque habrá mucha gente que no estará feliz por ti’. Y eso nunca se me había ocurrido”, recordó.

Cuando Cooper comentó que los hombres suelen enfrentar menos críticas por salarios elevados, Ellen Pompeo fue tajante:

“Es patriarcado, es misoginia, y eso es lo que es. Los jugadores de deportes son celebrados por sus contratos. Contratos descomunales. No digo que no lo valgan, pero está bien para ellos celebrarlo”.

La actriz explicó que, ante las críticas, decidió centrarse en cómo usar su éxito para beneficiar a otros.

“Cuando ganas mucho dinero como mujer, tienes poder. ¿Cómo puedo tomar ese poder y hacer algo bueno con él?”, cuestionó y afirmó: “No puedes controlar eso. Lo que sí puedes hacer es usar tu poder para el bien”.

Ellen Pompeo denunció que las mujeres con contratos millonarios enfrentan mayor escrutinio que los hombres, a quienes se celebra por lograr acuerdos similares (ABC/Disney)

De hecho, lo que más le llamó la atención tras revelarse su salario no fueron las críticas abiertas, sino los silencios.

“Estaba preparada porque mi mánager me hizo ese comentario, así que lo que vi fue a personas que no dijeron nada. Recibí correos de muchas personas increíbles, personas que me sorprendía que tuvieran mi email, felicitándome. Pero luego estaban los que no dijeron nada. Y cuando ves eso, piensas: ‘OK’”.

El contrato millonario fue el resultado de un análisis sobre las ganancias que Grey’s Anatomy generaba para ABC y el peso de su personaje en ese éxito.

“Es mi cara, es mi voz. He trabajado mucho promoviendo la serie en todo el mundo durante los últimos 20 años”, dijo. “Soy la princesa Disney de esta franquicia, así que tengo los datos para respaldarlo. Sé cuánto dinero ha generado el programa. Definitivamente merezco un porcentaje de eso”.

La lucha por un trato salarial equitativo se intensificó después de que Ellen Pompeo descubriera que Patrick Dempsey, quien interpretaba a Derek Shepherd, recibió un salario más alto en el episodio piloto, a pesar de que el personaje de Meredith Grey era el eje de la historia.

La diferencia salarial con Patrick Dempsey en el piloto le reveló que su valor no era reconocido igual que el de sus colegas masculinos (ABC/Disney)

“La televisión era muy diferente en ese entonces”, admitió. “Él había hecho 13 pilotos antes que yo. No es algo personal contra él, pero en general, solo un hombre puede tener 13 pilotos fallidos y seguir aumentando su tarifa”.

Y concluyó: “No estaba molesta porque él ganara lo que ganaba. Estaba molesta porque no me valoraban tanto como a él, y nunca lo harán”.