Ellen Pompeo reflexionó sobre su salida de “Grey’s Anatomy”: “Siempre quiero cambiar las cosas”

La actriz repasó su laureada trayectoria con "Grey´s Anatomy" y destacó que ser madre de tres hijos es su mayor logro personal (REUTERS)

Después de dos décadas interpretando a Meredith Grey en Grey’s Anatomy, Ellen Pompeo se sinceró sobre su decisión de alejarse de la serie que la catapultó a la fama. En una entrevista con People, la actriz reflexionó sobre el impacto que tuvo en su vida y dejó claro qué es lo que realmente la define al analizar : “Mi trabajo me dio estabilidad, pero ser madre es lo más importante”.

En el transcurso de una carrera que abarcó más de 20 años, Pompeo logró construir un nombre que se asocia tanto con el drama médico más longevo de la televisión como con la defensa por la equidad en la industria del entretenimiento.

Es que la actriz de 55 años se enfrenta a la industria desde un lugar de autenticidad, donde la lucha por la igualdad salarial y la reinvención profesional ocupan un lugar destacado.

La actriz que interpreta el papel protagónico de Meredith Grey, recordó cómo la serie "Grey’s Anatomy" transformó su carrera desde su lanzamiento en 2005 (Tráiler Temporada 20 - ABC)

El viaje de 20 años con Grey’s Anatomy

El fenómeno de Grey’s Anatomy no solo transformó la televisión, sino también la vida de la mujer que le dio vida a Meredith Grey. Desde su primer episodio en 2005, Pompeo pasó de ser una actriz relativamente desconocida a convertirse en una de las figuras más influyentes de la televisión.

“Cuando Grey’s Anatomy salió al aire, nunca imaginé que sería tan grande. La serie fue un hito y mi carrera se disparó”, recordó la artista sobre su papel protagónico en el drama médico.

En 2017, Pompeo logró lo que muchas actrices soñaban, pero pocas conseguían: un contrato millonario. “Me dieron una cantidad de dinero que no me podía ni imaginar. No era solo por mi trabajo, sino por la lucha que significaba alcanzar esa cifra”, afirmó sobre aquel momento.

Además, su histórico acuerdo incluyó participación en las ganancias de la serie y compromisos con su propia productora, Calamity Jane. Para Pompeo, esta victoria fue mucho más que un ascenso salarial: fue un grito de resistencia contra las disparidades salariales de género que aún persisten en Hollywood.

“Lo que a veces no se dice es que las mujeres tienen que pelear mucho más que los hombres por lo que se merecen. Cuando hablamos de dinero, se nos tacha de ‘difíciles’ o ‘locas’ “, compartió la actriz.

En el año 2017, Ellen Pompeo firmó un contrato histórico para la mujeres en Hollywood. Su acuerdo incluyó participación directa sobre la serie y sus ganancias (ABC)

Lucha por la equidad en Hollywood

A lo largo de su carrera, Pompeo se mostró como una ferviente defensora de la equidad en la industria del entretenimiento. Después de luchar por un contrato más justo en la aclamada serie, ella se convirtió en un ejemplo de cómo una mujer en Hollywood puede y debe exigir lo que le corresponde. “Si pedimos algo estamos siendo conflictivas. Eso es lo que quiero cambiar”, apuntó.

Su lucha no se limita al ámbito salarial. Pompeo también fue una voz crítica sobre la representación de las mujeres en el cine y la televisión, y cómo esa imagen debe ser más auténtica.

Según ella, se trata de un compromiso más allá del propio beneficio y manifestó: “Si yo tengo privilegios, tengo la obligación de usarlos para mejorar la vida de otros”.

Impacto de ser madre en su vida

Pompeo fue marcada profundamente por la pérdida de su madre, quien murió cuando ella tenía solo 4 años. “Falleció muy joven y siempre pensé que su presencia me habría resuelto muchos problemas. Luego me di cuenta de que no hay un manual para ser madre”, reflexionó la actriz, quien enfatizó que este rol tiene un peso emocional que atraviesa cualquier logro profesional.

En su reciente entrevista con People, Ellen Pompeo reafirmó su figura como un símbolo de lucha por la equidad salarial en Hollywood (Portada de People)

Balance entre su vida profesional y personal

A pesar de la fama, Ellen Pompeo mantuvo una vida familiar sólida. Casada con Chris Ivery, su compañero de vida desde 2003, la actriz entiende que las relaciones requieren esfuerzo y paciencia.

“Tener una relación estable no es fácil y las parejas pasan por altibajos. Lo importante es mantener el amor” explicó. Con tres hijos y su carrera, Pompeo pudo equilibrar su vida personal y profesional, un reto para muchas mujeres de Hollywood.

En cuanto a su trabajo en Grey’s Anatomy, Pompeo mencionó que, aunque sigue vinculada a la serie como narradora y productora, a veces el desgaste de la rutina la hacía cuestionar el futuro de la serie. “La repetitividad es lo más desafiante. Pero la gente ama esa familiaridad, aunque yo siempre quiera cambiar las cosas,” admitió entre risas.

A partir de marzo, protagonizará la serie limitada Good American Family, una historia real sobre una familia adoptiva que se enfrenta a situaciones estremecedoras. Interpretando a Kristine Barnett, Pompeo se aleja del mundo médico de Meredith Grey para explorar un terreno mucho más oscuro y psicológico. “Es un papel completamente diferente a todo lo que hice antes. Fue un desafío, pero me sentí impulsada a hacerlo”, concluyó.