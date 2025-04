Cuáles son los grandes nombres de Hollywood que estuvieron cerca de protagonizar Star Wars y por qué no quedaron

Star Wars es una franquicia de entretenimiento creada por George Lucas que comenzó con la película Star Wars: Episodio IV - Una nueva esperanza, estrenada en 1977 (YouTube: Bull Dozer)

La saga de Star Wars, creada por George Lucas, ha sido una de las franquicias cinematográficas más emblemáticas de la historia del cine.

Sin embargo, lo que muchos fanáticos no saben es que detrás de los papeles más icónicos de la saga, como el de Han Solo o Anakin Skywalker, estuvieron involucrados actores de renombre que, por diversas razones, no llegaron a protagonizar la galáctica epopeya.

Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio rechazó interpretar a Anakin Skywalker en Star Wars porque no se sentía listo para el papel, según confesó en 2014 a Shortlist​ (REUTERS/Mike Blake/Archivo)

Uno de los nombres más sorprendentes que estuvo a punto de formar parte de Star Wars fue el de Leonardo DiCaprio. En los años posteriores a su éxito en Titanic (1997), estaba en el cenit de su fama, y recibió una propuesta para interpretar a Anakin Skywalker en los episodios II y III de la saga, El ataque de los clones (2002) y La venganza de los Sith (2005).

En una entrevista con Shortlist en 2014, DiCaprio recordó el momento en que se reunió con George Lucas para discutir el papel. Sin embargo, el actor decidió rechazar la oferta. “No me sentía listo para dar ese paso”, explicó el actor.

Paul Walker

Paul Walker estuvo cerca de ser Anakin, pero en una entrevista de 2000 confesó que quedó "decepcionado" por no conseguir el papel​ (Reuters)

Otro actor que casi interpretó a Anakin Skywalker fue Paul Walker, conocido principalmente por su participación en la saga Rápido y Furioso.

El estadounidense, quien había mostrado interés por formar parte de Star Wars, confesó en una entrevista con Teen Movieline en el año 2000 que había estado en conversaciones para interpretar al joven Jedi.

“Estaba realmente decepcionado de no conseguir el papel de Anakin”, relató Walker, quien también mencionó los rumores que circulaban sobre la cercanía que tenía con el papel.

En esa misma entrevista, Walker mencionó que Josh Jackson, otro actor que también estuvo en conversaciones, podría haber competido directamente con él. “Parte de mí pensaba… ‘espero que no lo consiga’, aunque si lo lograra, estaría feliz por él"

Michael Jackson

Michael Jackson intentó ser Jar Jar Binks, pero George Lucas optó por crear el personaje en CGI, tal como explicó Ahmed Best en Vice​ (Reuters)

Un nombre que podría sorprender a muchos es el de Michael Jackson, quien en un principio mostró interés por formar parte de la saga Star Wars… pero en un papel inesperado.

El Rey del Pop intentó obtener el papel de Jar Jar Binks, uno de los personajes más controvertidos de la saga.

En una entrevista con Vice en 2015, Ahmed Best, quien finalmente interpretó al personaje Jar Jar a través de efectos especiales como CGI y captura de movimiento, relató una curiosa anécdota que ocurrió en un concierto de Jackson en el que se encontraba acompañado de George Lucas.

Durante ese evento, el director presentó a Best como “Jar Jar” ante el propio Jackson. Best contó que, después de esa extraña introducción, George Lucas le explicó que Michael Jackson quería interpretar a Jar Jar Binks, pero con maquillaje prostético, lo que chocaba con la visión del director, quien quería que el personaje fuera creado digitalmente.

“Mi suposición era que Michael Jackson habría eclipsado la película, y creo que George no quería eso”, explicó Best sobre el motivo de la decisión del director del film.

Sylvester Stallone

Sylvester Stallone audicionó para Han Solo en Una nueva esperanza, pero según él, George Lucas no le prestó atención​ (Reuters)

El actor de acción Sylvester Stallone también intentó formar parte del universo de Star Wars, pero no en un papel cualquiera, sino como Han Solo.

Durante una entrevista en 2010 para Ain’t It Cool News, Stallone reveló que había audicionado para el papel de Han Solo en Una nueva esperanza (1977).

Sin embargo, según sus declaraciones, la audición no fue muy exitosa. Stallone explicó que, al presentarse ante George Lucas, este ni siquiera lo miró, lo que le hizo sentir que no era la persona adecuada para el papel. “Obviamente no soy el tipo indicado para el papel”, mencionó Stallone, añadiendo con humor: “No quedaría bien con la fibra spandex y una pistola láser”​.

Al Pacino

Al Pacino rechazó el papel de Han Solo, pero no entendió el guion en su momento (Reuters)

Un actor que estuvo cerca de interpretar a Han Solo fue Al Pacino. En una entrevista con The London Evening Standard en 2013, Pacino reveló que, en su época de esplendor, después de El Padrino, le ofrecieron varios papeles, incluido el de Han Solo.

Pacino admitió que, en ese momento de su carrera, no entendió el guion y, por ello, rechazó la oferta.

Más tarde, en una conversación con MTV durante el Festival de Cine de Toronto en 2014, añadió que estaba tan acostumbrado a ser “el actor de El Padrino” que las ofertas llegaban sin importar si encajaba en el papel o no.

Burt Reynolds

Burt Reynolds se arrepintió de no haber aceptado el papel de Han Solo, según Business Insider​ (Photo © 2014 Hollywood Archive/The Grosby Group)

Burt Reynolds, otro actor que estuvo en conversaciones para interpretar a Han Solo, también ha expresado en varias entrevistas su arrepentimiento por no haber aceptado el papel. En una conversación con Business Insider, Reynolds confesó que en ese momento de su carrera no quería hacer un papel como el de ese personaje.

Sin embargo, más tarde, se arrepintió de no haber aceptado el desafío.

“Ahora me arrepiento de no haber sido Han Solo. No quería hacer ese tipo de papel en esa época. Ojalá lo hubiera hecho”, dijo Reynolds, revelando que su decisión de rechazar el papel fue más una cuestión de prioridades de carrera que una falta de interés​.