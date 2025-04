“Conclave” y “Los dos papas” despuntan en visualizaciones tras el fallecimiento del Papa Francisco

Ambas películas acumularon millones de visualizaciones en tan solo un día. (Créditos: REUTERS/Alessandro Bianchi. Focus Features via AP. Netflix)

La muerte del Papa Francisco el pasado 21 de abril, a los 88 años de edad a causa de complicaciones derivadas de un derrame cerebral, ha tenido una notable repercusión no solo en el ámbito religioso y político, sino también en el cultural.

Uno de los efectos más inmediatos fue el súbito aumento en la audiencia de la película Conclave (2024), un drama centrado en la elección de un nuevo pontífice.

La cinta, protagonizada por Ralph Fiennes y Stanley Tucci bajo la dirección de Edward Berger, experimentó un repunte del 283 % en su visualización en plataformas digitales, según datos de Luminate, compañía especializada en medición de consumo audiovisual.

Conclave elevó sus visualizaciones en Prime Video en un 283% (Escena de "Conclave")

El filme, que se encuentra disponible sin costo adicional en Amazon Prime Video, pasó de registrar 1.8 millones de minutos vistos el 20 de abril a 6.9 millones al cierre del día 21 de abril.

Conclave fue uno de los contendientes destacados en la pasada temporada de premios, acumulando nominaciones al Oscar, incluyendo mejor película y mejor actor.

Durante dicha temporada, el elenco fue frecuentemente consultado sobre la salud del Papa Francisco, quien ya había sido hospitalizado en febrero por una insuficiencia renal.

Además, en la ceremonia de los SAG Awards, la actriz Isabella Rossellini expresó: “Primero que nada, queremos desearle al Papa Francisco una pronta recuperación”.

Durante los Screen Actors Guild Awards, el elenco de "Conclave" le deseo una pronta recuperación al papa Francisco (REUTERS/Daniel Cole)

Su compañero de reparto, Sergio Castellitto, añadió: “Para nosotros que vivimos en Roma, la cercanía física al Papa genera una conexión muy especial”.

‘Los dos papas’ también genera revuelo en las plataformas de streaming

Cabe destacar que el interés de la audiencia no se limitó a Conclave. La película Los Dos Papas (2019), producción de Netflix protagonizada por Anthony Hopkins y Jonathan Pryce, también vio un incremento significativo en su audiencia: un 417 % de un día a otro, pasando de 290 mil minutos reproducidos el domingo 20 de abril a 1.5 millones el lunes 21 de abril.

Por si fuera poco, el impacto de la figura del Papa Francisco también se reflejó en Hollywood. Diversas personalidades del cine expresaron su pesar por la pérdida.

El director Martin Scorsese emitió un emotivo mensaje a la revista IndieWire para el pontífice, destacando las cualidades que lo hicieron ser querido por la población.

“Fue, en todos los sentidos, un ser humano extraordinario. Reconocía sus propias fallas, irradiaba sabiduría y bondad, y tenía un compromiso férreo con el bien. Sabía en el fondo de su alma que la ignorancia era una terrible plaga para la humanidad. Por eso nunca dejó de aprender. Y nunca dejó de iluminar. Y abrazó, predicó y practicó el perdón. Un perdón universal y constante”, señaló.

Martin Scorsese le dedicó un emotivo mensaje al Papa Francisco tras su muerte. (X/ @vaticannews_pt)

La conmovedora experiencia que vivió Jonathan Pryce al interpretar al Papa Francisco en “Los dos papas”

Reconocido por su asombroso parecido físico con el pontífice argentino, Jonathan Pryce encarnó a Jorge Mario Bergoglio en la cinta dirigida por Fernando Meirelles, también protagonizada por Anthony Hopkins, quien interpretó al papa emérito Benedicto XVI.

Uno de los momentos más impactantes fue grabar una misa en la Villa 21 de Buenos Aires, una de las zonas más vulnerables de la capital argentina. Allí, interpretó a Bergoglio rodeado de personas reales que alguna vez escucharon sus homilías a través de un megáfono, en las calles que hoy siguen resonando con su legado.

“Calzar los zapatos ortopédicos, empolvados y desgastados del arzobispo Bergoglio fue un acto simbólico que me ayudó a entender su caminar junto a los más pobres. Ha sido una de las experiencias más significativas de mi carrera, y quizás de mi vida. Me siento inspirado por él”, relató en una entrevista con el medio católico Aleteia.

Jonathan Pryce aseguró que "Los dos papas" es el proyecto más significativo de su carrera. (Escena de "Los dos papas")

Sin embargo, la experiencia más conmovedora que Jonathan Pryce vivió durante el rodaje, ocurrió en los últimos días de grabación en Buenos Aires.

“El sacerdote que había estado trabajando con nosotros había conocido a Bergoglio en Buenos Aires, había trabajado con él y vino a despedirse de mí. Me preguntó si me importaría que me diera la bendición. Yo no la había recibido desde que fui bautizado de bebé y eso me pareció una experiencia emotiva y bastante conmovedora”, contó.