Bella Ramsey revela por qué decidió compartir públicamente su diagnóstico de autismo

Bella Ramsey confesó que se siente muy bien con su diagnostico de autismo. (REUTERS/Mike Blake)

Bella Ramsey, reconocida por su papel en The Last of Us, compartió públicamente que fue diagnosticada con autismo, asegurando que esta revelación ha sido una experiencia liberadora para ella que le ha permitido comprenderse mejor.

“Me siento muy bien al respecto,” expresó la actriz de 21 años en una entrevista con Entertainment Tonight durante el estreno de la segunda temporada de la serie en Los Ángeles.

La famosa, quien se identifica como no binario y no tiene preferencia por los pronombres con los que se le refiera, explicó que el diagnóstico le ha permitido entender ciertos aspectos de su personalidad.

“Es simplemente divertido, y solo decía que ahora puedo entenderlo. Es una forma en que la gente me verá y se preguntará: ‘¿Por qué Bella se comporta un poco rara? Ahora la gente puede ver por qué soy un poco rara. Es como decir: ‘Ahora lo saben’”, comentó con humor.

Bella Ramsey afirmó que se siente muy bien al revelar su diagnostico de autismo. REUTERS/Aude Guerrucci

Por si fuera poco, la artista reveló que pese a que nunca dudó en hacer pública su condición, ya que para ella no se trató de una decisión trascendental, al principio pensó que no era necesario dar a conocer que es autista.

“No sentí que fuera a contárselo a la gente como una decisión tan importante. Me enteré e influye en mi día a día y me ayuda a comprenderme a mí misma. No hay razón para que la gente no lo sepa. De hecho, me libera aún más”, explicó.

Durante su paso por la alfombra roja, Bella Ramsey también habló con Extra TV sobre la cálida recepción que ha tenido su anuncio y aseguró que ha podidos ser una especie de guía para las personas que pasan por lo mismo.

Bella Ramsey confesó que se siente como "una luz" para los jóvenes con autismo. (REUTERS/Mario Anzuoni)

“He recibido mensajes muy bonitos de personas con las que he podido hablar sobre esto y darles algo de esperanza y ánimo. Especialmente de jóvenes que acaban de ser diagnosticados y no saben qué significa. Ha sido muy agradable sentir que he sido una luz para ellos”, señaló.

En una entrevista reciente con British Vogue, la celebridad explicó que fue un miembro del equipo de The Last of Us quien le sugirió la posibilidad de que fuera autista, ya que tenía una hija con la misma condición y notaba ciertas similitudes en la actriz.

“Siempre me he sentido como un bicho raro y una solitaria, y me preguntaba si podía ser autista. Cuando recibí la confirmación, sentí alivio,” confesó.

Bella Ramsey reveló que fue en el set de "The Last of Us" donde decidió diagnosticarse. (Photo by Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic)

Incluso, Bella Ramsey también destacó que el diagnóstico le ha permitido ser más compasiva consigo misma al enfrentar tareas cotidianas que para otros pueden parecer sencillas.

“Me ha ayudado a caminar por el mundo con más gracia y a aceptar que ciertas cosas no me resultan tan fáciles como a los demás”, explicó.

Además, la celebridad destacó que su forma de aprender a socializar y observar a los demás ha influido en su carrera como actriz, por lo que confesó que su autismo “resulta increíblemente útil para la actuación”.

En concreto, la artista aseguró que desde siempre ha tenido una “dolorosa hiperconciencia de las microexpresiones y el lenguaje corporal de otras personas”, lo que en su momento la ayudaba a socializar y aprender de la gente.

Bella Ramsey afirmó que su autismo le ayuda a socializar con las personas. (REUTERS/Caitlin Ochs/File Photo)

“Siempre he estado observando y aprendiendo de la gente. Tener que estudiar más manualmente cómo interactuar con los demás me ha ayudado en la actuación. Me dicen a qué hora llegar, qué ponerme, dónde pararme, cómo actuar… y eso ha sido útil”, indicó.

Por si fuera poco, Bella Ramsey aseguró que ser autista le da un poco más de identidad.

“La etiqueta de ser autista me ha sido muy útil porque me ha ayudado a comprenderme a mí misma, pero en cuanto a género y sexualidad las etiquetas no me resultan cómodas en ningún sentido: me siento atrapada”, admitió.