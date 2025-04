Todo lo que se sabe hasta ahora de la Met Gala 2025

La MET Gala 2025 se celebrará el 5 de mayo en el Museo Metropolitano de Arte en Nueva York (REUTERS)

Como cada año, la MET Gala vuelve a marcar el inicio simbólico del calendario de la moda internacional con su cita tradicional en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. La edición de 2025 tendrá lugar el lunes 5 de mayo, manteniendo su histórica costumbre de celebrarse el primer lunes de ese mes, una elección que permanece inalterada desde sus primeras ediciones.

Según Vogue, esta gala, cuya primera versión moderna tuvo lugar en 1979, se consolidó no solo como una velada benéfica en apoyo al Costume Institute, sino como un fenómeno cultural global, seguido con atención por la industria del entretenimiento, la moda, las artes y los medios de comunicación.

La elección del Met Museum como sede no es casual. Más allá de su rol como anfitrión institucional, el museo alberga la exposición que se inaugura oficialmente esa misma noche y que define tanto el tono visual de la gala como los debates estéticos y conceptuales que acompañan cada edición.

“Superfine: Tailoring Black Style” será el núcleo temático de la exposición del Costume Institute (REUTERS)

La alfombra roja, uno de los momentos más observados del evento, funciona como un preludio del recorrido expositivo que permanece abierto al público durante meses, lo que convierte a la MET Gala en una ceremonia de apertura performática de una muestra museística.

Moda, identidad y elegancia negra: el tema central y el código de vestimenta

Para 2025, el Costume Institute definió como eje curatorial el título “Superfine: Tailoring Black Style”. De acuerdo con la traducción publicada por Vogue, esta propuesta se entiende como “Superfino: el arte de la sastrería en el dandismo negro”.

Como sucede en cada edición, la exposición que se inaugura esa noche actúa como marco temático, mientras que el código de vestimenta, aunque relacionado, tiene un carácter autónomo.

En este caso, la consigna para los invitados es “Tailored for You” (“Hecho a la medida”), lo que apunta a una interpretación personalizada del estilo masculino, desde una perspectiva íntima y refinada.

El código de vestimenta “Hecho a la medida” invita a personalizar interpretaciones de la sastrería masculina (REUTERS)

La elección del tema pone el foco en la sastrería como forma de expresión y en el dandismo negro como eje central. Esto implica una mirada a la elegancia como gesto de afirmación cultural, resistencia histórica y proyección estética, con énfasis en la identidad negra dentro de la diáspora.

Como todos los años, se espera que las celebridades presentes en la gala desarrollen looks que no solo sorprendan visualmente, sino que dialoguen, de forma directa o abstracta, con el concepto propuesto. Así, la sastrería no será un mero detalle formal, sino una herramienta narrativa.

La figura del dandi negro y su recorrido histórico como propuesta expositiva

Según informó Vogue, la exposición del Costume Institute será la primera dedicada exclusivamente a la indumentaria masculina desde 2003, cuando se exploró la relación entre los hombres y el uso de faldas.

La muestra aborda cómo la moda negra ha renegociado identidad, poder y estilo a lo largo de la historia (REUTERS)

La edición 2025 introduce un cambio de foco con una propuesta curatorial de carácter académico y político: examinar el dandismo negro como construcción cultural a lo largo del tiempo.

La fuente directa de inspiración de esta muestra es el libro Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity (2009), escrito por la profesora Monica L. Miller, especialista en literatura y cultura africana de la diáspora y actual directora de Estudios Africanos en Barnard College, Universidad de Columbia.

A partir de esta obra, la exposición plantea un recorrido que comienza en el arte del siglo XVIII y llega hasta las pasarelas y la industria del entretenimiento actuales. El objetivo es explorar cómo el uso de la moda por parte de hombres negros ha sido una herramienta para negociar poder, identidad, clase y estilo a través del tiempo.

El libro de Monica L. Miller inspira la exploración del dandismo negro y la diáspora en la exposición (REUTERS)

Esta perspectiva ofrece una narrativa crítica y necesaria dentro del contexto museístico: visibiliza figuras históricas y contemporáneas que reconfiguraron la relación entre masculinidad, elegancia y pertenencia racial desde una posición de agencia estética.

La muestra no se limita al vestuario como objeto, sino que lo presenta como una estrategia visual cargada de significados.

Los anfitriones: un mapa de poder cultural y diversidad de disciplinas

Para conducir una gala con esta carga simbólica, Vogue confirmó un grupo de anfitriones que refleja la amplitud temática de la edición 2025.

Anna Wintour, Colman Domingo, Lewis Hamilton y LeBron James entre los anfitriones de la gala (REUTERS)

Participarán Colman Domingo, actor y director reconocido por su trabajo en cine y televisión; Lewis Hamilton, piloto británico de Fórmula 1 y figura destacada en temas de representación racial en el deporte; A$AP Rocky y Pharrell Williams, músicos e íconos de estilo con trayectorias vinculadas al diseño de moda; y Anna Wintour, directora editorial de Vogue y principal impulsora del evento desde hace décadas.

Además, LeBron James será el co-anfitrión de honor, aportando su perfil como atleta de élite y empresario, pero también como referente cultural que ha expandido su influencia más allá del deporte.

La selección de estas figuras refuerza la intención de la gala 2025: articular la moda como un territorio de confluencia entre distintas disciplinas, donde la elegancia masculina, la identidad negra y la creatividad contemporánea se cruzan en un mismo espacio de representación global.