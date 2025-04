Simon Le Bon: “No me avergüenzo de ninguno de mis looks de los ochenta”

Simon Le Bon y su relación con el diseño actual, inspirado por referentes modernos (REUTERS)

En plena era de la nostalgia por los años ochenta, el líder de Duran Duran, Simon Le Bon, reafirma su rol como ícono del estilo en la música sin arrepentimientos.

En una entrevista reciente con The Times, el cantante repasó su relación con la moda, los recuerdos de sus primeros años en el escenario y su estilo actual, demostrando que su vínculo con la estética sigue siendo tan relevante como en sus días de mayor exposición mediática.

Ícono de los ochenta sin arrepentimientos

Simon Le Bon recordó un concierto en el Reino Unido, en 1980, durante una jornada de intenso calor. En el camerino, su compañero Roger Taylor improvisó una banda para la cabeza arrancando una tira de una toalla y atándosela al estilo de Jimi Hendrix.

Inspirado por el gesto, Le Bon hizo lo mismo. Lo que comenzó como una solución práctica se convirtió rápidamente en una tendencia: “Fue un sábado por la tarde. El lunes, los chicos ya lo llevaban, y al final de la semana ya estaba en las páginas de moda de los periódicos”

El cantante, lejos de renegar de esos tiempos, expresó con claridad su postura: “No me avergüenzo de ninguno de mis looks de los ochenta”. Incluso destacó su deseo de preservar esa parte de la historia: “Lo he conservado todo, hasta la última prenda. Me encantaría hacer una exposición”.

También recordó cómo surgió uno de los estilos más identificables del grupo: los blazers arremangados. Según explicó, “eso surgió de John y Andy Taylor porque tocaban la guitarra. Querían usar chaquetas porque pensaban que se veían bien en el escenario, pero no puedes llevar puños a la altura de las muñecas. Poco después, salió en Miami Vice”.

Estilo personal actual y vida en pareja

Fuera del escenario, Simon Le Bon mantiene una estética cuidada y cercana a sus afectos. En sus salidas con su esposa, la modelo Yasmin Le Bon, opta por combinaciones específicas que cuentan con la aprobación de ella.

Simon Le Bon contó que a su esposa, Yasmin, le gusta verlo más arreglado y con combinaciones menos predecibles. “Tengo una chaqueta que me regaló y suelo usarla con una camiseta llamativa y jeans desteñidos. Si no cambio un poco, dice que soy ‘demasiado aburrido’”, relató a The Times.

Yasmin Le Bon, una influencia determinante en las elecciones de estilo más recientes del cantante (REUTERS/Brendan McDermid)

Su prenda preferida a lo largo de los años son las botas de montaña, aunque también se declara fan de las botas de agua. En el polo opuesto de la sofisticación, y con humor, admitió que al momento de sacar la basura recurre a un calzado mucho más práctico: “Crocs”.

Referentes de moda y lecciones del pasado

Al referirse a los estilos que más respeta en la actualidad, Le Bon mencionó al cantante británico Harry Styles como uno de los referentes más audaces: “Su disposición a experimentar es fantástica. Gracias a él, le compré a Dries Van Noten (diseñador belga) unos pantalones anchos y holgados de terciopelo estampado”.

Harry Styles inspira al líder de Duran Duran a explorar nuevos diseños y texturas (REUTERS/Mario Anzuoni)

En cuanto a elecciones que lamenta, fue específico: “Sí, en cualquier foto donde luzco muy conservador. Miro hacia atrás y pienso que ojalá hubiera sido más extravagante”.

Además aseguró que, dentro de Duran Duran, su compañero Nick Rhodes destaca por su carácter visual: “Es un pavo real”. También elogió a John Taylor, a quien definió como “una persona tan hermosa que puede hacer que cualquier cosa se vea genial”.

En lo estético, Duran Duran destacó por su vestuario glamoroso, peinados modernos y uso de maquillaje, elementos clave del movimiento New Romantic, al que también pertenecieron grupos como ABC, Culture Club, Eurythmics, Talk Talk, Simple Minds, y Spandau Ballet. Este estilo visual, tan importante como la música misma, tomó como referentes a artistas como David Bowie y Roxy Music.

Cuidados personales y vida social

El músico compartió también detalles sobre su rutina de cuidado, entre los que destaca el uso de productos alternativos. “Lo mejor para un hombre, si quiere cuidar su cabello, es no usar champú. Uso una arcilla de Marruecos llamada Ghassoul y, de vez en cuando, vinagre de sidra de manzana como acondicionador”.

Ghassoul, la arcilla marroquí elegida por el cantante para su cuidado capilar (Crédito: Freepik)

Además, comentó su preferencia por mantener su barba bajo control: “No me gusta que mi barba se vuelva demasiado blanca; o me la afeito o me pongo un poco de color porque no se puede tener un Duran Duran con Papá Noel como protagonista”.

Al hablar de su entorno social vinculado a la moda, Simon Le Bon mencionó su amistad con el fallecido Michael Hutchence, así como con Helena Christensen y Grace Coddington, ambas reconocidas modelos con destacadas trayectorias en la industria.