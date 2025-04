Richie Faulkner, guitarrista de Judas Priest, habló sobre las secuelas de su derrame cerebral: “Todavía lucho por tocar como antes”

En una entrevista para Premier Guitar, el artista habló por primera vez sobre su derrame cerebral (Captura: Premier Guitar/Redes sociales)

Richie Faulkner, el virtuoso guitarrista de Judas Priest, ha compartido detalles reveladores sobre las secuelas de su salud tras una serie de emergencias médicas recientes.

En 2021, Faulkner sufrió una desgarradora experiencia que casi le cuesta la vida: un derrame aórtico durante un concierto, seguido de un derrame cerebral que le ha dejado algunas secuelas permanentes.

En conversación con el medio Premier Guitar, el músico compartió los desafíos y las dudas que enfrenta cuando está en el escenario.

Un evento impactante

La historia de Faulkner tomó un giro dramático en septiembre de 2021, durante su actuación en el festival Louder Than Life en Louisville, Kentucky. Durante el concierto, el guitarrista sufrió una ruptura de la aorta, lo que requirió una cirugía de emergencia de 10 horas para salvar su vida.

A tan solo un mes de esa operación, Faulkner sufrió un derrame cerebral, aunque en un principio se creyó que había sido un ataque isquémico transitorio (TIA), comúnmente conocido como “mini accidente cerebrovascular”.

No obstante, los exámenes médicos posteriores revelaron que, en realidad, había sufrido un derrame cerebral mayor que causó daño permanente en el lado izquierdo de su cerebro.

“Lo que sentí fue raro. Estábamos caminando con el perro, mi novia Mariah y nuestra hija Daisy, y de repente me ocurrió. Sentí que mi rostro se iba y no podía hablar”, recordó Faulkner en la entrevista.

“Más tarde supe que era un derrame cerebral real, no algo menor”, relató.

El daño en el cerebro, localizado en el lado izquierdo, afectó principalmente el lado derecho de su cuerpo, incluido su brazo y pie. Aunque Faulkner no tiene problemas mayores para moverse, sí detectó cambios al momento de tocar la guitarra.

“Noté que algo no estaba bien cuando me cepillaba los dientes, pero lo más obvio fue al intentar tocar la guitarra. Mi mano derecha no respondía como antes. A veces, me siento como si estuviera ‘luchando’ para tocar algo tan simple como un patrón rítmico”, comentó el guitarrista.

Él admitió que sentía temor de que la gente note cuando no toca las canciones de la forma correcta, que se sentía como “un fraude” y por ello no quería hacer público lo ocurrido.

Faulkner, lejos de rendirse, ha continuado trabajando en su música y todavía sube al escenario con Judas Priest.

Sin embargo, sus palabras reflejan la ansiedad con la que lidia en cada presentación. “A veces, salgo al escenario y pienso, ‘No puedo hacerlo más. Ya no puedo tocar’, pero en otros momentos, todo encaja y todo suena bien. Es una lucha constante”, agregó. “Es el daño colateral”.

Conciertos en América Latina

A pesar de los obstáculos, Faulkner y Judas Priest prosiguen con la gira mundial que lleva su música a una nueva generación de fanáticos.

En 2025, la banda tiene una serie de conciertos programados en América Latina, donde Faulkner se presentará junto a sus compañeros de banda para celebrar sus más recientes logros, incluido su álbum Invincible Shield.

Los conciertos en América Latina incluyen paradas en países como Brasil, Chile, Argentina, Colombia, El Salvador y México, entre el 16 de abril y el 7 de mayo.

En cuanto a su estado físico, Faulkner se siente respaldado por la energía de sus fanáticos y el apoyo incondicional de su banda. “Vamos a Sudamérica, como sabéis, dentro de un par de semanas. Vamos a rockear duro en libertad”, expresó Faulkner en una reciente entrevista con un medio chileno.

“Sí, siempre estamos trabajando en ideas y en lo que podríamos hacer a continuación. Y si lo hiciéramos, ¿cómo sonaría? ¿Qué querríamos conseguir creativamente? Siempre hablamos de ese tipo de cosas. Tendremos que esperar y ver”, añadió también sobre un próximo trabajo musical de la banda.