La ballesta de Chewbacca usada en la trilogía original de “Star Wars” fue subastada por miles de dólares

La ballesta original de Chewbacca fue subastada por miles de dólares (Escena de 'Star Wars')

La icónica ballesta de Chewbacca que apareció en la trilogía original de Star Wars fue puesta en una subasta organizada por Propstore, una reconocida compañía de recuerdos cinematográficos.

Según la descripción oficial del artículo, el bowcaster de Chewbacca fue sometido a un proceso de restauración en algunos de sus componentes. Inicialmente, se estimaba que la pieza alcanzaría un precio de entre 300 mil y 600 mil dólares, pero la fiebre por Star Wars superó todas las expectativas.

Cabe recordar que la ballesta fue el arma principal del querido wookiee en Star Wars: A New Hope, The Empire Strikes Back y Return of the Jedi. El objeto fue vendido por la impresionante suma de 768.600 dólares.

La ballesta de Chewbacca fue vendida por más de 700 mil dólares (Créditos: Propstore)

Otros objetos subastados

El evento realizado en Los Ángeles incluyó un total de 450 artículos relacionados con la industria del entretenimiento. Entre los objetos más codiciados de la subasta destacaron el icónico atrapa-fantasmas y pedal de Ghostbusters, que se vendieron por 327.600 dólares.

Incluso, la legendaria espada atlante de Conan, empuñada por Arnold Schwarzenegger en Conan the Barbarian, alcanzó los 176.400 dólares.

Asimismo, el famoso Batsuit de Michael Keaton en Batman Returns fue adquirido por 157.500 dólares, mientras que otros trajes icónicos también fueron subastados, como la chaqueta T-Birds de John Travolta en Grease por 126.000 dólares, la túnica de Dumbledore en Harry Potter y el príncipe mestizo por 81.900 dólares, y la chaqueta de piloto de Tom Cruise en Top Gun, también fue vendida por 81.900 dólares.

La chaqueta T-Birds que usó John Travolta en Grease fue vendida por 126 mil dólares (Instagram/Propstore)

Además, el icónico vestido de Winona Ryder en Edward Scissorhands, diseñado por Colleen Atwood, también estuvo entre los objetos en oferta, vendiéndose por 15.000 dólares.

Cabe destacar que la subasta se llevó a cabo durante tres días, atrayendo a coleccionistas y fanáticos del cine de todo el mundo. Brandon Alinger, director de operaciones de Propstore, destacó el éxito rotundo del evento y aseguró que estaban orgullosos de “haber conectado a nuestra audiencia global de fans con las piezas históricas que tanto aprecian, y esperamos con ilusión los próximos dos días de la subasta”.

“Estamos encantados con el increíble resultado del primer día de nuestra subasta en vivo de recuerdos del entretenimiento. La subasta superó nuestras expectativas y demostró la duradera popularidad de franquicias como Star Wars, Batman y Ghostbusters, además de películas legendarias como Grease y clásicos de culto como The Evil Dead”, expresó.

Propstore subastó más de 450 artículos de películas icónicas de Hollywood (Instagram/Propstore)

Las zapatillas de rubí que Judy Garland usó en ‘El mago de Oz’ rompieron récord de venta en una subasta

Pese a que ballesta de Chewbacca se vendió por una gran cantidad de dinero, el récord del recuerdo cinematográfico más valioso vendido en una subasta le pertenece a las zapatillas de rubí que Judy Garland usó en la cinta de El mago de Oz de 1939.

En diciembre de 2024, la casa de subastas Heritage Auctions, con sede en Dallas, Texas, anunció que recibió el calzado, que está adornado con lentejuelas y cuentas, por parte de Michael Shaw, el coleccionista de recuerdos que originalmente poseía los zapatos.

Es así que el pasado sábado 7 de diciembre, durante una subasta en vivo, el par rompió un récord, ya que fueron compradas por la asombrosa cifra de 28 millones de dólares, cuando tenían una estimación de venta por 25 millones de dólares.

Las zapatillas de rubí de "El Mago de Oz" se vendieron por 28 millones de dólares (Instagram/Heritage Auctions)

Según lo que informó el portal The Guardian, “la rápida subasta superó las estimaciones en cuestión de segundos y las triplicó en cuestión de minutos”. Los subastadores de Heritage Auctions las denominaron el “Santo Grial de los objetos de recuerdo de Hollywood”, según la BBC.

“Simplemente no hay comparación entre las zapatillas de rubí de Judy Garland y cualquier otra pieza de recuerdo de Hollywood”, dijo el vicepresidente ejecutivo de la casa de subastas, Joe Maddalena, a The New York Times.