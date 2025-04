Así reaccionó Denise Richards cuando Charlie Sheen reveló al mundo que tenía VIH: “Me hubiera gustado que me avisara”

Denise Richards reveló cómo afrontó el anuncio de Charlie Sheen sobre tener VIH (Grosby)

En el episodio más reciente del podcast Whine Down con Jana Kramer, Denise Richards confesó que se sintió herida con su exesposo, Charlie Sheen, cuando este reveló su diagnóstico de VIH sin advertírselo previamente, lo que la dejó sin la oportunidad de hablar con sus hijas antes de que se enteraran por los medios.

La expareja comparte dos hijas: Sami, de 21 años y Lola, de 19 años. Además, Richards es madre de Eloise, de 13 años, a quien adoptó en 2011.

Durante la entrevista, la presentadora de 41 años preguntó a la actriz si alguna vez ella y el actor tuvieron una conversación abierta con sus hijas sobre sus vidas y las controversias que los rodearon antes de que pudieran descubrirlo por internet.

Denise Richards confesó que intentaba proteger a sus hijas de lo que sucedía con ella y Charlie Sheen. (Instagram/ Sami Sheen)

La famosa explicó que no consideró necesario abordar el tema en su momento porque sus hijas “no solían buscarlos en Google”.

Sin embargo, reconoció que la estrella de Dos hombres y medio estuvo involucrado en “muchos asuntos públicos”, así que intentaba que eso no les afectara a sus hijas.

“Es difícil. Les decía cosas como: ‘Quizás escuchen algo en la escuela. Si tienen alguna pregunta, por favor, díganme”, dijo.

Sin embargo, Denise Richards recordó que se puso “un poco molesta” en el momento en que Charlie Sheen reveló su condición en el programa Today en 2015.

El actor explicó que había recibido el diagnóstico cuatro años antes, tras sufrir “dolores de cabeza insoportables, migrañas intensas y sudoraciones nocturnas”.

Charlie Sheen confesó que padecía VIH en 2015 en un programa de televisión. (Foto de Chris Pizzello/Invision/AP, archivo)

“Estoy aquí para admitir que, de hecho, soy VIH positivo y necesito detener este aluvión de ataques y de historias falsas que sugieren que amenazo la salud de otros, lo cual está muy lejos de la verdad”, dijo el actor a Matt Lauer durante su entrevista.

Aunque ella aseguró que comprendió que su exmarido “tuvo que hacerlo porque la prensa sensacionalista se enteró”, lamentó que no le hubiera avisado con antelación: “Me hubiera gustado que me avisara, como: ‘Oye, lo hago hoy’. ¿Sabes? Porque estaba por todas partes”, aseguró.

Para evitar que sus hijas se enteraran a través de sus compañeros de escuela, la artista de 54 años tomó la decisión de recogerlas antes de tiempo y tener una conversación con ellas.

Denise Richards confesó que tuvo que explicarles a sus hijas sobre el padecimiento de Charlie Sheen. (Instagram/Denise Richards)

“Tuve que hablar de eso y fue un poco difícil explicarles de qué se trataba. Esa fue la única vez. He tenido que hablar de algunas cosas. Pero, en general, intento protegerlos de muchas cosas”, declaró.

Por otro lado, Denise Richards también abordó su relación actual con Charlie Sheen en cuanto a la crianza de sus hijas, asegurando que nunca hubo una verdadera mancuerna entre ellos.

”Yo educo a mis hijas a mi manera, él lo hace a la suya, y no hubo una coparentalidad real”, afirmó.

Sin embargo, la estrella de Special Forces: World’s Toughest Test confesó que le gustaría que ambos fueran amigos por el bien de sus hijas, aunque ella reconoció que su relación no está en los mejores términos para lograrlo.

Denise Richards admitió que le gustaría que ella y Charlie Sheen fueran amigos de verdad. (Grosby)

“Soy amigable con él, pero me gustaría que fuéramos amigos y que pudiéramos hablar siempre para estar ahí el uno para el otro con nuestras hijas. Pero esa no es la relación que tenemos. Quizá algún día, pero por ahora no hay discordia entre nosotros, lo cual es algo positivo”, indicó.

Por si fuera poco, la actriz admitió que siempre intentó fomentar una relación armoniosa para que sus hijas no sintieran la necesidad de elegir entre ella y su padre.

“Siempre quise que todo fuera genial, que pudiéramos ser amigos y unir a la familia, porque él tuvo dos hijos más con su esposa después de mí. No quería que las niñas sintieran que debían tomar partido”, explicó.

Denise Richards dijo que no quería que sus hijas con Charlie Sheen tomaran partido (Grosby)