Kanye West confesó que nunca quiso tener hijos con Kim Kardashian

Kanye West vuelve a despotricar contra Kim Kardashian a unas semanas de protagonizar una disputa pública en redes EFE/EPA/RINGO CHIU

En una reciente entrevista con el presentador DJ Akademiks, Kanye West sorprendió al público con una confesión que ha generado un intenso debate en redes sociales. El rapero y empresario reveló que, apenas dos meses después de iniciar su relación con Kim Kardashian, ya sabía que no quería continuar con ella ni formar una familia. “No quería tener hijos con esta persona después de los primeros dos meses de estar con ella”, declaró West, añadiendo que, a pesar de sus sentimientos, “ese no era el plan de Dios”. Estas palabras han encendido la polémica, especialmente considerando que la pareja tuvo cuatro hijos juntos: North, Saint, Chicago y Psalm.

De acuerdo con lo publicado por el medio Where Is The Buzz, aunque West no expresó directamente que se arrepiente de sus hijos, sus declaraciones han sido interpretadas como una crítica a la relación que mantuvo con Kardashian. La reacción del público ha sido mixta: mientras algunos aplauden su sinceridad al hablar de una relación que describen como tóxica, otros lo critican por hacer comentarios que podrían afectar a sus propios hijos.

“No quería tener hijos con esta persona después de los primeros dos meses de estar con ella”, declaró textualmente el rapero sobre Kim Kardashian (Foto: archivo)

Uno de los momentos más destacados de la entrevista fue cuando DJ Akademiks insinuó que nadie obligó al rapero a quedarse tanto tiempo con Kim. Ante esto, West respondió de manera directa: “No, eso fue mi culpa”.

El apoyo incondicional a Diddy en medio de la controversia

En otro segmento de la entrevista, Kanye West expresó su respaldo a Sean “Diddy” Combs, quien enfrenta serias acusaciones legales de abuso sexual. West afirmó: “Me relaciono con Puff... Puff es más como mi gemelo”.

Esta no es la primera vez que Kanye muestra su apoyo a Diddy. Hace unos meses compartió un tuit donde decía pragmáticamente “liberen a Puff”. Más recientemente, se filtró una conversación entre ambos raperos donde Diddy adivirtió a West de una persecución en contra de ambos, además de agradecerle por cuidar de sus hijos mientras el se encuentra encerrado.

Kanye West definió como "su gemelo" a Sean Combs (Foto Richard Shotwell/Invision/AP, archivo)

Un capítulo más en la saga Kardashian-West

Paralelamente, la historia de Kanye West y Kim Kardashian parece no tener fin. Desde su matrimonio en 2014 hasta su separación en 2021, la pareja ha estado en el centro de la atención mediática, y las recientes declaraciones de West solo añaden más combustible al fuego.

Y es que las polémicas de Kanye West han llegado a tal punto que la más famosa de las Kardashian está evaluando acudir a los tribunales para modificar el acuerdo de custodia que tiene con su exesposo. Esto a raíz de que West incluyera a su hija mayor, North, en una canción sin su consentimiento donde también suena la voz de Diddy.

El lanzamiento de la canción desató un enfrentamiento entre la expareja. West publicó en redes sociales capturas de pantalla de una conversación privada con Kardashian, en la que ella intentó impedir la participación de su hija en el proyecto. “Te pregunté en su momento si podía registrar su nombre. Dijiste que sí. Cuando tenga 18 años, será suyo. Así que para”, escribió la empresaria en los mensajes filtrados.

Kanye West protagonizó una pelea en redes con Kim Kardashian después de que esta reclamara la participación de su hija North en una canción donde también aparece Sean 'Diddy' Combs (REUTERS/Grosby Group)

El acuerdo de divorcio, finalizado en 2022, establece que Kardashian y West comparten la custodia física y legal de sus cuatro hijos: North, de 11 años, Saint, de 9, Chicago, de 7, y Psalm, de 5. Sin embargo, fuentes cercanas aseguran que el rapero rara vez convive con ellos, por lo que la disputa se centra en la toma de decisiones sobre su crianza.