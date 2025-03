Jenny McCarthy reveló que “casi murió” por llevar una dieta vegana: “Estaba hecha un desastre”

Jenny McCarthy confesó que tuvo grabes consecuencias por cambiar de alimentación. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Jenny McCarthy confesó que su incursión en una dieta basada en plantas puso en riesgo su salud, llevándola a un punto crítico antes de dar un giro radical en su alimentación.

Durante su participación en el podcast Heal Squad x Maria Menounos, la famosa detalló las dificultades que enfrentó tras eliminar los productos de origen animal de su dieta: “Probé el veganismo y casi me muero. Literalmente, casi me muero. Me puse increíblemente enferma por ser vegana”, afirmó.

Asimismo, la actriz de 52 años explicó que sus múltiples intolerancias alimenticias, como la enfermedad celíaca, la sensibilidad a los lácteos y una alergia a la soya, complicaron su capacidad para obtener los nutrientes necesarios en una dieta sin productos animales.

Jenny McCarthy admitió que la dieta vegana la estaba afectando por sus intolerancias alimenticias, (Instagram/Jenny McCarthy)

Incluso, la presentadora de The Masked Singer relató que la restricción de productos animales y la dificultad para encontrar opciones adecuadas la dejaron en un estado de agotamiento extremo.

“No puedo consumir carbohidratos y todo tiene carbohidratos. También soy alérgica a la soya y todo [en la dieta vegana] tiene soya. Literalmente me estaba muriendo. Estaba exhausta y fatigada. Era un desastre”, señaló.

Además, la exmodelo de PlayBoy reveló que enfrenta condiciones médicas como la infección fúngica por Candida, la enfermedad de Hashimoto (un trastorno autoinmune que afecta la glándula tiroides) y el síndrome del intestino permeable, condiciones que pueden tardar mucho tiempo en tratarse.

Jenny McCarthy confesó que tiene varias enfermedades que ha intentado arreglar con dietas. (Instagram/Jenny McCarthy)

“Curar el intestino permeable y la cándida puede llevar años; sin duda, lleva años. Así que hice todo tipo de dietas… También tengo MCAS, intolerancia a la histamina, así que seguí una dieta baja en histamina; las seguí todas”, explicó.

Es así que tras varios intentos fallidos, Jenny McCarthy comentó que el año pasado recurrió a su “médico de medicina funcional”, quien le dijo que era “hora” de “volverse completamente carnívora”. Así que le recomendó un régimen alimenticio basado exclusivamente en carne, aves, huevos, mariscos y pescado, aunque al principio ella no estaba muy de acuerdo..

“Dije, ‘Ugh, está bien’. Soy de Chicago, así que puedo manejarlo, pero me parecía una dieta muy densa y pesada. Estaba acostumbrada a comer cosas más ligeras, como salmón, pero pensé: ‘Voy a intentarlo’”, dijo.

Jenny McCarthy tuvo que cambiar su dieta a una completamente carnívora. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Para su sorpresa, la actriz admitió que la transición ha sido un éxito: “Fue mi última opción, pero ha sido increíble. Me cambió la energía y la digestión. He sido una niña con problemas de estreñimiento desde pequeña… desde que era joven tenía que usar enemas”, afirmó.

Jenny McCarthy tuvo una crisis emocional por casi ver morir a su hijo

Jenny McCarthy compartió el doloroso momento en el que su hijo Evan estuvo al borde de la muerte. En la misma entrevista del podcast Heal Squad de Maria Menounos, la estrella de John Tucker Must Die recordó los ataques epilépticos de Evan sufrió, así como un paro cardíaco.

“Esperar a los paramédicos cuando sufrió un paro cardíaco a causa de una convulsión, no hay nada peor. Tenía 2 años y medio. Se estaba poniendo azul y yo estaba en el teléfono con el 911, gritando que se apuraran. Tuve tantas conversaciones con Dios en ese momento, como para devolverle la vida a mi hijo”, contó.

Jenny McCarthy recordó tener una crisis emocional cuando su hijo casi muere. (Instagram/ Evan Asher)

La actriz reveló que los paramédicos tuvieron que reanimar a su hijo dos veces y que llegó a contemplar quitarse la vida si él no sobrevivía. Poco después, recibió el diagnóstico de autismo del niño, lo que la sumió en una profunda depresión.

“Llegué a un punto tan bajo, agravado por las convulsiones y el diagnóstico de autismo. Recuerdo llorar a mares en la ducha, como en una de esas escenas de película donde sientes tanto dolor... y te sientes tan impotente”, relató.