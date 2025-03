Estrellas de Hollywood que no lograron entrar al Universo Marvel

Algunos actores no pudieron ser parte del Universo Cinematográfico de Marvel. (Crédito: Marvel Studios. REUTERS/Amr Alfiky/File Photo. REUTERS/Aude Guerrucci. REUTERS/Caitlin Ochs)

La franquicia de Avengers se prepara para una nueva era con importantes cambios en su elenco. Marvel Studios ha confirmado que varios de sus actores más icónicos no retomarán sus roles en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), marcando el fin de una etapa y dejando espacio para nuevas historias y personajes.

Asimismo, el adiós de Scarlet Witch, interpretada por Elizabeth Olsen, también impacta a los seguidores. Tras los eventos de Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022), la actriz ha expresado que por el momento no tiene planes de regresar.

Sin embargo, Avengers: Doomsday aspira a ser un evento sin precedentes en esta popular saga. Marvel ya confirmó la integración de más personajes como el nuevo Capitán América, así como el regreso de Chris Hemsworth al UCM.

Chris Hemsworth regresará para la siguiente cinta de The Avengers. (Instagram/Marvel)

Aunque muchos actores han pasado a la historia por sus interpretaciones en el UCM, la realidad es que muchos otros fueron rechazados para interpretar a algún superhéroe. A continuación, una lista de los artistas que quedaron fuera.

1. Tom Cruise – Iron Man

Antes de que Robert Downey Jr. se convirtiera en el rostro icónico de Tony Stark en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), Tom Cruise estuvo a punto de interpretar al millonario y genio detrás de la armadura de Iron Man.

Sin embargo, en el libro MCU: El Reinado de Marvel Studios, escrito por Joanna Robinson, Dave Gonzales y Gavin Edwards, se dio a conocer que la razón principal por la que la estrella de Top Gun Maverick fue descartada, se debió al alto salario que pedía.

Cabe recordar que a principios de los años 2000, cuando la 20th Century Fox tenía los derechos completos para explotar la historia, la franquicia no era lo que es actualmente, por lo que el presupuesto para contratar al actor no era suficiente.

Tom Cruise fue descartado para protagonizar la primera cinta de 'Iron Man' por el alto salario que pedía. (AP Photo/Kin Cheung. Marvel/Paramount/Kobal/Shutterst)

“Tom Cruise, que entonces tenía treinta y cuatro años, había coqueteado con la idea de interpretar a Stark. Sin embargo, según Feige, el precio que pedía Cruise en ese momento era más de lo que incluso un estudio rentable como Fox estaba dispuesto a arriesgar por una propiedad de superhéroes sin probar”, dice el libro.

Asimismo, en una entrevista, Tom Cruise señaló que otro de los motivos por los que no encarnó a Tony Stark fue porque él quería convertirse en productor ejecutivo de la primera cinta de Iron Man y tenía una visión distinta de la trama y no estaba seguro que Marvel pudiera llevar a cabo.

“Cuando hago algo, quiero hacerlo bien. Si me comprometo con algo, tiene que hacerse de manera que sepa que va a ser algo especial. Y mientras todo se alineaba, no me parecía que fuera a funcionar. Tengo que ser capaz de tomar decisiones y hacer que la película sea lo mejor posible, y simplemente no fue por ese camino”, señaló.

2. Emily Blunt – Black Widow

En 2009, cuando Marvel buscaba a la actriz ideal para dar vida a Black Widow en Iron Man 2, Emily Blunt encabezaba la lista de candidatos. Según la propia actriz, el estudio la quería para el papel, pero un obstáculo contractual impidió que pudiera aceptarlo.

En ese momento, ella tenía un contrato con 20th Century Fox que la obligó a participar en la película Los viajes de Gulliver (2010), protagonizada por Jack Black y pese a que no deseaba realizar esa cinta, la famosa confesó que en el set conoció a “mucha gente encantadora con la que fue un placer trabajar”. Aunque, la estrella expresó su frustración por no haber podido aceptar el rol en Marvel.

“No quería hacer ‘Los viajes de Gulliver’. Me dolió mucho que no hubiera sucedido en primer lugar. Fue un poco desgarrador para mí. Me enorgullezco mucho de las decisiones que tomo, y las películas que hago significan mucho para mí”, dijo en una entrevista con Howard Stern.

Emily Blunt tuvo que rechazar el papel de Black Widow para protagonizar la cinta 'Los viajes de Gulliver'. (REUTERS/Mario Anzuoni. Jay Maidment, Disney-Marvel Studios)

De hecho, la actriz confesó que cuando Marvel la buscó para ofrecerle el papel estaba muy emocionada por poder encarnarlo.

“Me encanta Iron Man y cuando me ofrecieron Viuda Negra, me obsesioné con Iron Man. Quería trabajar con Robert Downey Jr. Habría sido increíble. Pero no sé si las películas de superhéroes son para mí. No son lo mío. No me gustan. De verdad que no”, admitió.

Finalmente, Black Widow fue interpretada por Scarlett Johansson, siendo su última aparición en la cinta homónima del personaje en 2021.

3. Timothée Chalamet – Spider-Man

Antes de que Tom Holland se convirtiera en la versión definitiva de Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), varios actores jóvenes compitieron por el codiciado papel de Peter Parker.

Entre ellos, Timothée Chalamet, quien años después se consolidaría como una de las estrellas más destacadas de Hollywood, estuvo muy cerca de ponerse el traje del superhéroe arácnido. Sin embargo, en su audición entró en pánico y no pudo terminarla.

“Leí dos veces y salí sudando, presa del pánico”, dijo en una entrevista. Posteriormente, llamó a su agente, Brian Swardstrom, expresando su deseo de regresar y repetir la audición: “Le di muchas vueltas a esto, y tengo que volver a llamar a esa puerta y leer de nuevo”, dijo.

Timothée Chalamet arruinó su audición para convertirse en Spider-Man por los nervios. (REUTERS/Danny Moloshok. Marvel Studios)

Pero, su agente le aconsejó lo contrario, compartiendo la historia de Sean Young, quien, en su intento por obtener el papel de Catwoman, apareció en los estudios disfrazada, causando una impresión negativa.

Cabe destacar que Asa Butterfield también fue de los finalistas para interpretar a Spider-Man en Spider-Man: Homecoming, pero Marvel se inclinó por Tom Holland debido a su experiencia en danza y gimnasia, características que lo hicieron destacar en las pruebas de pantalla.

4. John Krasinski – Capitán América

John Krasinski, conocido por su papel en The Office, estuvo muy cerca de convertirse en Steve Rogers en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Sin embargo, a pesar de haber audicionado para el papel en la cinta de Capitán América: El primer vengador (2011), el actor no fue seleccionado y el rol terminó en manos de Chris Evans.

En una conversación con The Ellen DeGeneres Show, el actor relató que incluso llegó a probarse el traje del icónico super héroe y Chris Hemsworth estaba junto a el vestido como Thor en ese momento.

“Entré y me hice la prueba para el Capitán América. Pude usar el traje, lo cual fue muy divertido. Es una historia real. Me lo estaba poniendo. Y el tipo dijo: ‘Esto es realmente trascendental’, y dije: ‘¡Sí!’”, contó.

John Krasinski confesó que utilizó el traje del Capitán América durante su audición. (Scott Garfitt/Invision/AP. Marvel Studios)

Asimismo, con humor, el actor confesó que al ver el cuerpo de Chris Hemsworth sintió que no podía competir con él y optó por salir de la audición.

“Chris Hemsworth pasó y me dijo: ‘Te ves bien, amigo’. Y yo le dije: ‘No. ¿Sabes qué? No pasa nada. No tenemos que hacer esto’... Estaba simplemente, como, musculoso. Me dijo: ‘Te verás genial con el traje’, y yo le dije: ‘¡No te burles de mí, Hemsworth!’. Así que me fui allí mismo”, contó.

5. Jason Momoa – Drax el Destructor

Antes de convertirse en el icónico Aquaman del Universo Extendido de DC, Jason Momoa estuvo cerca de unirse al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). El actor hawaiano audicionó para el papel de Drax el Destructor en Guardianes de la Galaxia (2014), pero finalmente el rol fue otorgado al ex luchador de la WWE, Dave Bautista.

Sin embargo, el actor reveló en una entrevista con The Hollywood Reporter que su decisión de rechazar el papel se debió, en gran parte, a la naturaleza del personaje.

Según explicó, sentía que Drax era demasiado similar a otros papeles que había interpretado en el pasado, particularmente Khal Drogo en Game of Thrones (2011-2012).

Jason Momoa fue quien decidió rechazar el papel de Drax el Destructor (REUTERS/Tom Nicholson. Escena de 'Los Guardianes de la galaxia')

“No quería ser encasillado en el mismo tipo de personaje, sin mucho diálogo y que solo luciera intimidante. Ya había hecho eso con Drogo y no quería repetirme”, comentó.

Asimismo, Jason Momoa señaló que el papel exigía largas sesiones de maquillaje, algo que consideró un factor importante en su decisión. Se sabe que en Guardianes de la Galaxia, Dave Bautista pasaba hasta cinco horas diarias aplicando el maquillaje y las prótesis de Drax.