Billie Lourd afirmó que su talento actoral proviene de Carrie Fisher y Debbie Reynolds: “La comedia está en la genética”

Billie Lourd explicó que su talento lo es parte de su genética. (Créditos: REUTERS/Danny Moloshok. Instagram/ Billie Lourd)

Billie Lourd aseguró en una entrevista con la revista PEOPLE que sus habilidades en la actuación y la comedia son parte de su herencia familiar.

Durante el estreno de la serie Mid-Century Modern de Hulu, celebrado el 25 de marzo en el DGA Theater Complex de Los Ángeles, la artista destacó la gran influencia de su madre, Carrie Fisher, y su abuela, Debbie Reynolds, en su carrera artística.

“Diría que definitivamente la comedia está en la genética. Eran mejores que yo. Puedo bailar claqué bastante bien, no tan bien como la joven Debbie Reynolds, pero eso también está en la genética, aunque mi madre era un poco mala bailando claqué”, comentó.

Billie Lourd aseguró que la comedia es algo que lleva en la sangre gracias a su familia. (AP)

No obstante, resaltó que busca siempre formas de imprimir su propio sello en sus interpretaciones, ya que tiene “una personalidad muy particular, definitivamente diferente a la de ambas”.

“Bueno, es algo que se aprende con el paso de las generaciones. Creo que he aprendido a equilibrar mi vida y mi trabajo de una manera distinta a como ellas lo hacían, y eso también fue producto de la época”, expresó.

Por si fuera poco, la actriz de 32 años, conocida por su participación en Scream Queens, habló sobre su experiencia en la serie Mid-Century Modern, la cual calificó como única dentro de su trayectoria, pues debía actuar frente a una audiencia en vivo en un estudio.

Billie Lourd aseguró que ser parte de 'Mid-Century Modern' fue una experiencia única en su carrera. (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Es divertidísimo. Es como actuar en una obra de teatro. Es como estar en un campamento de artes escénicas”, explicó.

Además, Billie Lourd afirmó que el futuro artístico de su familia no se detendrá con ella, pues la actriz, quien es madre de dos hijos, Kingston (4 años) y Jackson (2 años), fruto de su matrimonio con Austen Rydell, confesó que ve potencial artístico en ellos.

“Definitivamente veo el poder estelar en mis hijos”, comentó. Sin embargo, enfatizó que no pretende presionarlos para seguir sus pasos en el mundo del espectáculo.

Billie Lourd admitió que sus hijos tienen talento para dedicarse a la actuación. (Instagram/Billie Lourd)

“Pero sí, mis hijos son divertidísimos, geniales, muy buenos bailarines y simplemente geniales. Todos hemos querido que alguien en esta familia sea médico. Ojalá podamos tener un médico. Lo que sea que quieran hacer, los apoyaré”, señaló.

En otra parte de la conversación, Billie Lourd reflexionó sobre cómo el duelo por la muerte de su madre, Carrie Fisher, le ha permitido valorar más la vida, especialmente en su papel de madre.

“Mi hijo acaba de aprender a andar en bicicleta sin rueditas y tiene 4 años. Verlo aprender cosas nuevas es una locura. Yo no aprendí a andar en bicicleta hasta los 9 años. No sé, quizá culpe a mis padres, quizá a algo, no sé. Pero es tan bueno en todo lo que intenta hacer, y verlo probar cosas nuevas y tener éxito, y sentirse orgulloso de sí mismo, es algo maravilloso”, expresó.

Billie Lourd confesó que la muerte de su madre la hizo valorar su propia maternidad. (Instagram/Billie Lourd)

En diciembre de 2024, Billie Lourd escribió en su cuenta de Instagram un homenaje para su madre, Carrie Fisher, quien falleció hace ocho años. En el post, la actriz colocó una foto retro de madre e hija de lo que parecían ser unas vacaciones tropicales.

“Siempre le tengo pavor a este día. Paso mucho tiempo pensando en lo mal que me voy a sentir. Y mi miedo suele tener razón. Esta mañana me desperté con una nube oscura sobre mí. Pero cuando mis hijos despertaron, la nube oscura se disipó y dio paso a un sol radiante”, escribió en el pide de foto.

Incluso, la actriz aseguró que a pesar del dolor que siente por la usencia de su madre, este mismo le permite apreciar las cosas que son importantes como sus hijos.

Billie Lourd afirmó que el dolor de perder a su madre la hizo valorar las cosas de su vida. (Instagram/Billie Lourd)

“Mi dolor me ha dado un aprecio más profundo por todos los pequeños momentos de la vida. Así que hoy estoy afligida pero agradecida. Veo la magia que es mi hijo y mi hija y sé que ella es un pedazo de esa magia”, escribió.