Taylor Swift, Lil Nas X y la colaboración que nunca se materializó: “Estábamos trabajando en algo juntos”

A pesar de no haber trabajado juntos, el rapero expresó su admiración por la cantante (Reuters/Reuters)

Lil Nas X y Taylor Swift estuvieron a punto de unir fuerzas en una canción, pero la colaboración nunca llegó a concretarse.

Según reveló el rapero en una entrevista con E! News, la oportunidad tocó su puerta, sin embargo, quizá no era el momento propicio para que el track surgiera entre los dos artistas.

“Estábamos trabajando en algo”, confesó Lil Nas X en la alfombra roja de los GLAAD Media Awards 2025 este jueves 27 de marzo. “Ella me ofreció probar un verso en una canción, pero no pude conectar con la vibra, así que no sucedió”.

A pesar de que el proyecto no avanzó, el intérprete de “Old Town Road” dejó abierta la posibilidad de colaborar con Swift en el futuro. “Cuando suceda… Global. Mundial. Tay-tay y Nassy”, bromeó el rapero.

“Estoy orgulloso de mi chica. Me encanta el álbum. Ella ha estado haciendo lo suyo. Está en la cima, en lo más alto. Estoy agradecido de que incluso me haya considerado”, expresó sobre la cantautora estadounidense.

Swift cerró el 2024 con un éxito rotundo gracias a The Eras Tour y su álbum The Tortured Poets Department (REUTERS)

Swift, quien ha sido una de las figuras más influyentes de la industria musical en los últimos años, continuó su ascenso imparable en 2024. Su gira The Eras Tour, que concluyó en Vancouver en diciembre, se convirtió en la más taquillera de la historia, con más de 2 mil millones de dólares en ventas de boletos. Según The New York Times, esta cifra duplicó el récord de cualquier otra gira en la historia

El éxito de Swift también se reflejó en la ceremonia de los premios Grammy de 2024, donde ganó el premio a Mejor Álbum Vocal Pop por Midnights, consolidando su estatus como una de las artistas más premiadas de la historia. En total, la cantante ha acumulado 14 premios Grammy y 52 nominaciones a lo largo de su carrera .

Por otro lado, Lil Nas X se prepara para el lanzamiento de su segundo álbum de estudio, Dreamboy, programado para este verano. En la misma entrevista con E! News, el rapero explicó que en este momento está más enfocado en su propio sonido que en las colaboraciones.

El rapero describió su próxima era musical como “despreocupada y divertida” (REUTERS/Danny Moloshok)

Su nuevo proyecto, según sus propias palabras, tendrá un tono más ligero y desenfadado en comparación con su música anterior. “Esta nueva era musical va a ser realmente despreocupada”, comentó. “Siempre he sido la persona que prende fuego a todo, pero esta vez no quiero hacer eso. Quiero divertirme”.

Lil Nas X reveló estos detalles durante su paso por los GLAAD Media Awards, celebrados el 28 de marzo en el Beverly Hilton de Los Ángeles. La ceremonia, que premia la representación LGBTQ+ en el entretenimiento, estuvo marcada por discursos sobre la importancia de la visibilidad y la lucha por los derechos de la comunidad.

Doechii fue galardonada como Artista Musical Sobresaliente, mientras que Cynthia Erivo recibió el prestigioso premio Stephen F. Kolzak. En su discurso, Erivo reflexionó sobre los desafíos que enfrentan las personas queer en la sociedad actual.

La gala de los GLAAD Media Awards premió la representación LGBTQ+ en la música, el cine, la televisión y otros medios (Foto Jordan Strauss/Invision/AP)

“No es fácil. Ninguna parte de esto lo es: despertarse y elegir ser uno mismo, reclamar un espacio cuando no te sientes bienvenido, enseñar a las personas todos los días cómo dirigirse a ti”, expresó.

Durante la velada, varios discursos hicieron referencia a la situación política actual y a los ataques contra los derechos de las personas trans y queer en los Estados Unidos.

“Queremos tomarnos un momento para expresar nuestro amor y apoyo inquebrantable a la comunidad trans”, dijo Hannah Einbinder en el estrado, al aceptar el premio a Mejor Serie de Comedia por Hacks.