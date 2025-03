Grimes reveló que fue diagnosticada con TDAH y autismo a los 37 años

Grimes reveló en sus redes sociales su diagnóstico de TDAH y autismo. (Gorsby)

Grimes compartió recientemente que fue diagnosticada con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y autismo, además de sospechar que también es disléxica.

A través de una publicación en X (antes Twitter) el pasado 21 de marzo, la artista de 37 años expresó su sorpresa por la revelación y explicó por qué considera positivo no haberlo sabido antes.

“Me diagnosticaron TDAH/autismo este año y me di cuenta de que probablemente soy disléxica, por eso no puedo escribir en absoluto sin corrector ortográfico”, escribió.

Por si fuera poco, la canadiense reflexionó sobre cómo el conocimiento de su condición en la infancia podría haber cambiado su vida. Según la cantante, si le hubieran dado el diagnóstico cuando era niña, “habría trabajado menos duro” y posiblemente habría sido medicada.

Grimes confesó que tiene TDAH y autismo en su cuenta de X. (X/Grimes)

“Muchas de mis extrañas obsesiones y motivaciones se habrían considerado patológicas, y podría haber ignorado ciertas cosas que me resultaron muy difíciles, pero me alegro de haberlas superado. Probablemente también me habrían drogado”, expresó.

Asimismo, Grimes hizo hincapié en su preocupación por la proliferación de contenido sobre salud mental en redes sociales, argumentando que algunas cuentas pueden ser perjudiciales.

Además, destacó su inquietud por la creciente tendencia de autodiagnóstico, señalando que “un gran porcentaje del TDAH es simplemente adicción a las pantallas y agotamiento dopaminérgico”.

Es así que la artista enfatizó la importancia de la lectura en la gestión de los síntomas del TDAH, explicando que su propia condición empeoró cuando dejó de leer con frecuencia.

Grimes admitió que sus síntomas de TDAH se intensificaron cuando dejó la lectura. (Instagram/Grimes)

“Creo que hay una subcultura de cuentas en internet que se hacen pasar por recursos de salud mental, pero que en realidad son peligrosas. Es muy preocupante que algunas cuentas intenten patologizar uno de los mejores hábitos que un niño puede desarrollar para manejar el TDAH y convertirse en una persona autodidacta y con conocimiento”, argumentó.

Incluso, la celebridad se tomó un momento para reflexionar sobre cómo las personas prefieren autodiagnosticarse con la información que encuentran en Internet, en lugar de ir con un profesional, por lo que consideró preocupante esta práctica.

“La cultura desinformada de salud mental en redes sociales es una gran preocupación. Algunas cuentas son útiles, pero muchas parecen estar diseñadas explícitamente para empeorar a las personas en lugar de ayudarlas”, advirtió.

Grimes y Elon Musk fueron pareja y comparten tres hijos (Matt Baron/Shutterstock)

Grimes reflexionó sobre la exposición que sufren sus hijos con las redes sociales

Además de sus declaraciones sobre salud mental, Grimes abordó un tema personal en su publicación de X: la privacidad de sus hijos.

La artista reveló que ha “suplicado” a su expareja, Elon Musk, que mantenga a sus pequeños fuera del ojo público. La cantante, quien comparte tres hijos con el magnate, expresó su frustración por no poder evitar que se publiquen imágenes de ellos.

“No controlo internet y no puedo borrar esto de la red. He intentado suplicarle al público y al padre de mis hijos que los mantengan fuera de internet, y he intentado recurrir a la ley. La exposición de la vida de mis hijos es un tema de gran preocupación para mí y pienso en cómo resolverlo todos los días”, señaló.

De hecho, la famosa aseguró que desearía que hubiera una ley que prohibiera que la imagen de niños pequeños circulen por Internet.

“Es increíble que no haya ninguna forma de manejar esto. Desearía que existiera una ley que permitiera a un padre vetar la exposición pública de niños pequeños, pero ni siquiera confío en que la ley pueda ayudarme en este punto”, indicó.

La estrella musical está en desacuerdo con que su ex exhiba a sus hijos públicamente. (EFE/EPA/ANGELO CARCON)

Además, Grimes se manifestó sobre la toxicidad en ciertas comunidades de su base de seguidores e hizo público su deseo de que existiera “una vibra menos tóxica” en algunos sectores de su fandom en línea.