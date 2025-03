“Aprendí a callarme”: la dura confesión de Tim Allen sobre su tiempo en prisión

Tim Allen fue arrestado en 1978 por tráfico de drogas y enfrentó una posible cadena perpetua

Mucho antes de convertirse en una de las figuras más reconocidas de la televisión estadounidense, Tim Allen vivió una etapa turbulenta marcada por el abuso de sustancias y el crimen, lo que lo llevó a enfrentar la posibilidad de pasar el resto de su vida en la cárcel.

Allen nació en 1953 y creció en una familia de clase media en Denver, Colorado. Su infancia dio un giro trágico cuando tenía apenas 11 años: su padre murió en un accidente automovilístico causado por un conductor ebrio.

Según relató en el podcast WTF with Marc Maron, esta pérdida lo sumió en un estado de confusión y dolor que lo llevó a la rebeldía.

A los 10 años ya había comenzado a beber, influenciado por las películas de vaqueros que veía en televisión. “Veía cómo los cowboys bebían whisky antes de cabalgar y pensaba: ‘Eso debe ser refrescante’”, recordó en el pódcast.

Su primer trago fue un gran sorbo de Jim Beam que, en sus palabras, “se sintió como gasolina”, pero en lugar de alejarlo del alcohol, lo acercó aún más a un estilo de vida de excesos.

A medida que crecía, sus problemas con el alcohol se intensificaron y comenzaron a ir de la mano con actividades delictivas. En los años 70, mientras intentaba hacerse un nombre en el mundo del espectáculo como comediante, también se involucró en el tráfico de drogas.

El actor cumplió más de dos años en prisión tras ser detenido con 650 gramos de cocaína (Reuters)

Según UNILAD, a finales de 1978, cuando tenía 25 años, fue arrestado en el aeropuerto de Kalamazoo/Battle Creek, en Michigan, con 650 gramos de cocaína en su equipaje.

El encuentro con las autoridades no fue accidental: durante meses, un agente encubierto llamado Michael Pifer había estado siguiendo sus movimientos.

Allen pensaba que estaba a punto de cerrar un trato lucrativo por 42.000 dólares, pero en lugar de recibir el dinero, se encontró rodeado por agentes armados que lo arrestaron en el acto.

Según Independent, el problema para Allen era aún más grave de lo que imaginaba. Apenas unos meses antes de su arresto, Michigan había endurecido sus leyes contra el tráfico de drogas, estableciendo que cualquier persona atrapada con 650 gramos o más de cocaína enfrentaría cadena perpetua. Allen estaba justo en ese límite.

Su única opción para evitar la condena máxima fue cooperar con las autoridades. Según Chip Magazine, brindó información que resultó en la acusación de 20 personas y la condena de cuatro traficantes importantes. Como resultado de su cooperación, su caso fue trasladado a un tribunal federal, donde la sentencia fue reducida.

En lugar de recibir cadena perpetua, Allen fue condenado a cumplir entre tres y siete años de prisión.

Para reducir su condena, Tim Allen cooperó con las autoridades y testificó contra otros traficantes (Grosby Group)

En 1979, comenzó a cumplir su sentencia en una prisión federal. La primera etapa de su encarcelamiento fue en un centro de detención, donde enfrentó la dura realidad de su nueva vida.

En entrevistas posteriores, Allen admitió que la adaptación no fue sencilla. “Fue la primera vez en mi vida que simplemente me callé e hice lo que me decían”, relató en WTF Podcast. Durante los primeros meses, experimentó el choque del ambiente penitenciario: horarios estrictos, una jerarquía social interna y la constante sensación de peligro.

Según contó en el pódcast, el miedo y la incertidumbre lo acompañaron en los primeros días, pero pronto entendió que la clave para sobrevivir era mantener un perfil bajo.

“Aprendí literalmente cómo vivir día a día. Y aprendí cómo callarme. Definitivamente, es algo que querés aprender rápido”

Uno de los momentos más simbólicos de su estadía en prisión ocurrió durante su primer Día de Acción de Gracias.

Llamó a su madre para contarle que había sido trasladado a una celda individual y que estaba “orgulloso” de ello. Sin embargo, la respuesta de su madre lo dejó en claro cuán diferente era su realidad respecto a la de su familia.

“Me dijo: ‘Oh, eso es bueno. Steve se graduó de Purdue. Jeff está en camino a Michigan State. Y uno de mis hijos tiene su propia celda’”

Con el tiempo, Allen pasó de la zona de detención inicial a una celda individual en una prisión de seguridad media. Allí, la rutina se volvió más llevadera. “Después de ocho meses, me acostumbré”, explicó.

Aunque la vida en prisión seguía siendo difícil, había pequeños alivios. “Los sábados nos daban mejor comida”, comentó en la entrevista. Aprendió a leer los códigos internos del sistema penitenciario y a mantener un equilibrio entre no parecer débil y no llamar la atención.

Durante su tiempo en prisión, aprendió a adaptarse al sistema y replanteó su futuro (Reuters)

“No digo esto a la ligera, pero cualquier persona que ha estado encarcelada sabe que es sorprendente lo que un ser humano puede llegar a aceptar como normal”, reflexionó.

Mientras esperaba su liberación, comenzó a fijarse metas para cuando saliera. Sabía que no quería volver a ese mundo y que tenía que hacer algo diferente con su vida.

En 1981, después de cumplir dos años y cuatro meses de su condena, Allen recuperó su libertad. A partir de ese momento, su enfoque cambió por completo.

Se volcó por completo a la comedia, y con el tiempo logró establecerse como una de las figuras más queridas de la televisión, primero con Home Improvement y luego con películas como Toy Story y The Santa Clause.

Tim Allen tuvo participaciones en películas históricas como Santa Cláusula (Disney)

Sin embargo, su lucha con las adicciones no terminó de inmediato. Durante años, continuó bebiendo en exceso, hasta que finalmente, hace casi 23 años, decidió buscar ayuda y mantenerse sobrio.

“Estoy agradecido. Amo mi vida”, dijo en WTF Podcast. A pesar de haber superado su adicción al alcohol y las drogas, Allen admite que sigue lidiando con algunos problemas emocionales de su juventud.

“No soy más estable mentalmente. Tengo los mismos problemas que tenía antes. Pero ahora no puedo esconderme de ellos”, confesó.