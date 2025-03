Tina Louise, estrella de ‘La Isla de Gilligan’, reveló oscuros detalles sobre su infancia

Antes de alcanzar la fama, Tina Louise tuvo que sobrevivir a varios maltratos durante su infancia (Créditos: Bang Media International)

A más de 60 años de alcanzar la fama con su papel de Ginger Grant en La isla de Gilligan (Gilligan’s Island), la actriz Tina Louise ha compartido detalles sobre su complicada infancia en una reciente entrevista con The New York Times.

Louise, de 91 años, inició su carrera en el teatro en la década de 1950 y ganó un Globo de Oro en 1958 como Nueva Estrella del Año por su actuación en God’s Little Acre. Aunque la serie que la catapultó a la fama solo tuvo tres temporadas entre 1964 y 1967, su impacto cultural generó varias películas para televisión y consolidó su legado en la industria del entretenimiento.

Desde mediados de la década de 1980, su presencia en la pantalla ha sido esporádica, con su última aparición en la película Tapestry (2019). En los últimos años, ha centrado su tiempo en Nueva York, donde trabaja como tutora para niños, quienes desconocen su pasado como ícono de la televisión.

Una infancia sin afecto y marcada por la separación

Nacida como Tina Blacker, la actriz creció en un hogar donde, según sus propias palabras, “no había abrazos ni situaciones amorosas”. Su madre, Sylvia Horn, tenía solo 18 años cuando dio a luz, mientras que su padre, Joseph Blacker, era 10 años mayor.

“No había abrazos ni situaciones amorosas”, dijo Tina Louise sobre sus primeros años de infancia

Cuando Louise tenía 4 años, sus padres se divorciaron, y poco después fue enviada a un internado en Ardsley, Nueva York, donde vivió experiencias difíciles. Recordó un incidente en el que una maestra la apuñaló en la muñeca con un lápiz, dejándole una cicatriz que aún conserva.

“Éramos solo niñas enfadadas que fueron puestas en ese lugar, y nadie quería estar allí”, relató sobre su tiempo en la institución.

A los 9 años, dejó el internado para vivir con su padre y su nueva esposa. Dos años después, su madre, tras casarse con un médico adinerado, decidió que Louise debía vivir con ella. La actriz describió la experiencia como un cambio drástico, comparándola con pasar de “Un árbol crece en Brooklyn” a “Eloise en el Plaza”.

Tina recordó cómo una maestra la apuñaló en la muñeca cuando era niña

Sin embargo, la relación con su padre se deterioró. Louise decidió cortar contacto con él y no volvió a verlo hasta que su carrera despegó con God’s Little Acre. Explicó que nunca lo perdonó porque nunca luchó en los tribunales por su custodia. “Estaba enojada con él porque no fue a la corte”, confesó.

La incómoda verdad detrás de ‘La Isla de Gilligan’

A pesar de la longevidad y popularidad de la Isla de Gilligan, su impacto financiero para el elenco principal fue limitado. Según declaraciones de la misma Tina, los actores recibieron una paga mínima por episodio y no han percibido regalías por retransmisiones o plataformas digitales.

En una entrevista publicada el 7 de marzo por Forbes, Louise aseguró que los actores ganaban “como 1.500 dólares por episodio” durante la grabación de los 98 capítulos de la serie, y que no ha recibido “ni un centavo” en regalías durante las últimas seis décadas.

“¡Nada! Ni un centavo”, dijo la actriz de 91 años al medio estadounidense, refiriéndose a los ingresos por las múltiples repeticiones y su disponibilidad en servicios de streaming.

Tina reveló que los protagonistas de 'La Isla de Gilligan' sólo ganaban 1500 dólares por episodio a lo largo de sus tres temporadas. Tampoco recibieron regalías

La serie, creada por Sherwood Schwartz, mostraba a un grupo de personajes náufragos intentando regresar a casa tras encallar en una isla desierta. Aunque solo duró tres temporadas, se convirtió en un clásico de la televisión estadounidense, con un seguimiento intergeneracional.

La vida de Tina Louise hoy en día

Aunque su carrera como actriz se ralentizó en los años 90, Louise ha aceptado algunos papeles recientes, como el de Rose en la película Tapestry (2019). Afirmó que no cuenta con agente actualmente, pero que está dispuesta a actuar de nuevo si el proyecto le resulta interesante: “Estoy abierta a trabajar. Solo vivo un día a la vez y hago lo que quiero hacer”.

Por ahora, su prioridad es mantenerse con vida el mayor tiempo posible, según un pedido de su hija: “No pienso en irme. No pienso en eso. No quiero pensarlo”, concluyó. “Estoy corriendo para mantenerme sana. Camino al gimnasio. Solo pienso en seguir viva por mi familia. Amo estar viva”.