Los salarios del elenco de The Big Bang Theory: disparidades que llevaron a una peculiar solución

La iconica intro de The Big Bang Theory

Cuando The Big Bang Theory se estrenó en 2007, nadie imaginaba que se convertiría en una de las comedias más exitosas de la historia de la televisión. Durante 12 temporadas, el show creado por Chuck Lorre y Bill Prady conquistó audiencias en todo el mundo y, con ello, catapultó a sus protagonistas al estrellato. Sin embargo, mientras la serie crecía en popularidad, también lo hacían los salarios de su elenco, pasando de cifras modestas a contratos millonarios que hicieron historia en la televisión estadounidense.

Jim Parsons (Sheldon Cooper)

Jim Parsons fue el actor mejor pago de la serie. Su ascenso salarial fue notable:

Temporada 1 : 60.000 dólares por episodio.

Temporada 4 : alrededor de 200.000 dólares por episodio.

Temporada 7 : alcanzó los 350.000 dólares por episodio.

Temporada 8 a 10 : ascendió a 1 millón de dólares por episodio.

Temporada 11 y 12 : su sueldo se redujo a 900.000 dólares por episodio porque él y otros protagonistas cedieron 100.000 dólares para que Mayim Bialik y Melissa Rauch tuvieran un mejor salario, según ScreenRant .

Narrador de El joven Sheldon: recibió 1,5 millones de dólares adicionales por temporada, según The Things.

Jim Parsons (CBS)

Carrera post-The Big Bang Theory

Tras el final de la serie en 2019, Parsons protagonizó la miniserie Hollywood en Netflix y participó en la película The Boys in the Band. Sin embargo, su mayor vínculo con The Big Bang Theory sigue siendo su rol como narrador y productor ejecutivo de El joven Sheldon.

Johnny Galecki (Leonard Hofstadter)

Galecki experimentó un crecimiento salarial similar al de Jim Parsons:

Temporada 1 : 60.000 dólares por episodio.

Temporada 4 : 200.000 dólares por episodio.

Temporada 7 : 350.000 dólares por episodio.

Temporadas 8 a 10 : 1 millón de dólares por episodio.

Temporadas 11 y 12: 900.000 dólares por episodio tras el reajuste salarial, según ScreenRant.

Johnny Galecki junto a Alaina Meyer (REUTERS/Danny Moloshok)

Carrera post-The Big Bang Theory

A diferencia de otros compañeros, Galecki se ha mantenido alejado de los grandes proyectos televisivos. Sus principales apariciones han sido en la serie The Conners, donde tuvo participaciones esporádicas con un salario estimado de entre 100.000 y 300.000 dólares por episodio.

Kaley Cuoco (Penny)

En el elenco femenino, Kaley Cuoco fue la actriz mejor paga de la serie:

Temporada 1 : 60.000 dólares por episodio.

Temporada 4 : 200.000 dólares por episodio.

Temporada 7 : 350.000 dólares por episodio ( ScreenRant ).

Temporadas 8 a 10 : 1 millón de dólares por episodio.

Temporadas 11 y 12: 900.000 dólares por episodio tras la reducción salarial voluntaria, como detalló ScreenRant.

Leonard Hofstadter (Johnny Galecki) y Penny (Kaley Cuoco) en la serie (Warner Bros)

Carrera post-The Big Bang Theory

Cuoco ha tenido una carrera activa, protagonizando The Flight Attendant, que le valió nominaciones al Emmy y al Globo de Oro. También ha sido la voz de Harley Quinn en la serie animada de HBO Max y ha protagonizado películas como Meet Cute y Role Play, con salarios estimados entre 2 y 5 millones de dólares.

Simon Helberg (Howard Wolowitz)

Helberg tuvo un crecimiento salarial considerable:

Temporada 1 : 45.000 dólares por episodio.

Temporada 4 : 100.000 dólares por episodio.

Temporadas 8 y 9 : 600.000 dólares por episodio.

Temporadas 10 a 12: 1 millón de dólares por episodio tras las negociaciones, tal como difundió Hobby Consolas.

Simon Helberg (Reuters)

Carrera post-The Big Bang Theory

Participó en la película Annette y tuvo un papel en Poker Face, aunque sin alcanzar los niveles salariales de The Big Bang Theory.

Kunal Nayyar (Rajesh Koothrappali)

Nayyar tuvo una evolución salarial similar a Helberg:

Temporada 1 : 45.000 dólares por episodio.

Temporadas 8 y 9 : 600.000 dólares por episodio.

Temporadas 10 a 12: 1 millón de dólares por episodio, según Hobby Consolas.

Kunal Nayyar

Carrera post-The Big Bang Theory

Ha trabajado en cine y televisión, con papeles en Spaceman junto a Adam Sandler y como voz en las películas de Trolls.

Desde sus inicios, la serie estableció una jerarquía salarial clara. Parsons, Galecki y Cuoco, al ser considerados los tres protagonistas principales, recibieron los salarios más altos. Helberg y Nayyar, aunque parte del elenco original, tuvieron que luchar por la igualdad salarial, logrando alcanzar el millón de dólares por episodio recién en la décima temporada.

El caso de Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) y Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) fue aún más desigual. Ambas actrices se incorporaron en la tercera temporada con un salario mucho menor y nunca alcanzaron el millón de dólares por episodio, a pesar de la importancia de sus personajes. Finalmente, lograron un aumento a 425.000 dólares, pero solo después de que los cinco protagonistas originales cedieran parte de su sueldo para equilibrar la situación, tal como explicó The National Post.

Los actores secundarios y las estrellas invitadas recibieron salarios significativamente menores (Warner Bros)

Los actores secundarios y las estrellas invitadas también tuvieron salarios significativamente menores. Wil Wheaton, que se interpretó a sí mismo en 17 episodios, ganó 20.000 dólares por episodio, mientras que Kevin Sussman (Stuart) y John Ross Bowie (Barry Kripke) recibieron 50.000 dólares por episodio, sin grandes aumentos con el paso de las temporadas.

En última instancia, el reparto de The Big Bang Theory marcó un hito en la televisión, con algunos de los contratos más lucrativos de la historia de las sitcoms. Pero esos contratos fueron el resultado de años de negociaciones y luchas internas para lograr mayor equidad salarial en la industria.