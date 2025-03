La emotiva razón por la que Rod Stewart escribió “Forever Young” y cómo terminó ligada a Bob Dylan

Rod Stewart lanzó "Forever Young" en 1988 como un mensaje personal hacia sus hijos Sean y Kimberly (YouTube: Rod Stewart)

Rod Stewart, a lo largo de su prolífica carrera, ha construido un repertorio cargado de éxitos musicales que han definido generaciones. Sin embargo, pocas de sus canciones tienen una carga emocional tan profunda como Forever Young.

Lanzada en 1988 como parte del álbum Out of Order, esta composición se convirtió en un clásico instantáneo y representó un momento de introspección en la vida del artista, una suerte de confesión pública sobre las consecuencias personales de la fama y el éxito en su vida familiar.

La canción refleja la introspección de Stewart sobre los años que pasó lejos de su familia por su carrera (Captura de video)

Según American Songwriter, el origen de Forever Young está estrechamente ligado a la relación de Stewart con sus hijos Sean y Kimberly, quienes en aquel entonces tenían siete y ocho años respectivamente.

Sean, actor y productor inglés de 44 años, es el hijo mayor de la leyenda musical

Durante gran parte de la década de los ochenta, el cantante británico se encontraba inmerso en una agenda de giras y compromisos profesionales que lo mantenían alejado de su hogar por largos períodos de tiempo.

Kimberly Stewart, empresaria y modelo, ha forjado su propio camino más allá de la fama de su padre

En una entrevista con Mojo en 1995, Stewart recordó con honestidad el impacto que esto tuvo en su paternidad: “Me di cuenta de que había perdido un buen tramo de la vida de Sean y Kimberly porque estaba siempre de gira”.

Esta reflexión lo llevó a plasmar en una canción el mensaje que hubiera querido transmitirles en esos años en los que su presencia fue intermitente, un consejo de vida que trascendiera el tiempo y que encapsulara sus mejores deseos para ellos.

"Forever Young" alcanzó el puesto 12 en el Billboard Hot 100 y se convirtió en un éxito global (Captura de video)

A nivel lírico, Forever Young es casi una bendición paternal. Frases como May the good Lord be with you / Down every road you roam (Que el buen Señor esté contigo / En cada camino que recorras) y May good fortune be with you / May your guiding light be strong (Que la buena fortuna te acompañe / Que tu luz guía sea fuerte) revelan el tono esperanzador con el que Stewart quiso dotar la canción.

Más allá de la melancolía implícita en su mensaje, el tema está lejos de ser una despedida; por el contrario, funciona como una promesa de acompañamiento eterno.

Las regalías de "Forever Young" fueron donadas por Stewart a organizaciones de salud para personas sin hogar (Reuters)

Es una declaración de amor incondicional que, en su simpleza, resuena con cualquier padre o madre que desee lo mejor para sus hijos.

El proceso de creación de la canción estuvo a cargo de Stewart junto con su guitarrista Jim Cregan y su tecladista Kevin Savigar.

Ambos músicos trabajaron junto al cantante para encontrar una melodía que equilibrara la emoción del mensaje con una instrumentación accesible y con la potencia suficiente para convertirse en un himno.

Rod Stewart interpretó "Forever Young" más de 1.200 veces en vivo (Reuters)

La canción se compuso en un tiempo relativamente corto y, al integrarla en Out of Order, se convirtió en una de las piezas centrales del disco.

Sin embargo, según Ultimate Classic Rock, lo que parecía ser un sencillo emotivo sin complicaciones, pronto se topó con una situación inesperada que obligó a Stewart a tomar una decisión crucial.

Rod Stewart convirtió su amor paternal en música con Forever Young, un himno atemporal (Reuters)

Apenas finalizada la producción de Forever Young, alguien del entorno del artista notó una semejanza con otra canción del mismo nombre, publicada en 1974 por Bob Dylan en el álbum Planet Waves.

Si bien musicalmente las dos canciones eran distintas, existían similitudes líricas notables entre ambas.

Dylan también había escrito su Forever Young como una suerte de bendición y consejo de vida, con versos como May God bless and keep you always / May your wishes all come true (Que Dios te bendiga y te cuide siempre / Que todos tus deseos se hagan realidad).

Esto llevó a Stewart a analizar la situación junto a su equipo y tomar una decisión ética sobre el asunto.

El impacto de Forever Young trascendió la música, siendo usado en comerciales (Pool)

“Escuchamos ambas canciones y nos dimos cuenta de que, aunque la música y la melodía eran completamente diferentes, la idea y la arquitectura de la letra de Rod tenían similitudes con la de Dylan”, contó el representante Arnold Stiefel en una entrevista con Los Angeles Times.

Recuerda también Stiefel que por aquel entonces había visto una película en Inglaterra llamada Forever Young, de donde tomó el título de la canción

Rod Stewart escribió Forever Young para transmitir consejos de vida que no pudo dar en persona (Reuters)

La decisión final fue contactar a Dylan para obtener su aprobación antes de lanzar la canción.

Según informó Ultimate Classic Rock, aunque no hubo una respuesta directa del cantautor, su abogado transmitió el mensaje de que no tenía inconvenientes con la canción, pero que deseaba participar en su propiedad intelectual. Stewart, en un gesto de respeto, aceptó sin objeciones otorgarle crédito como coautor y dividir las regalías con él, luego de un tiempo de conflicto.

Stewart aceptó incluir a Bob Dylan como coautor tras notar similitudes líricas con su canción de 1974 (AP Foto, archivo)

Más aún, decidió donar su parte de los derechos de la canción a organizaciones de salud para personas sin hogar en Estados Unidos, transformando lo que pudo haber sido una disputa en un acto de generosidad y ética profesional.

Con más de 1.200 interpretaciones en vivo, Forever Young es un clásico infaltable en sus conciertos (Photos By Denise Truscello)

Cuando Forever Young fue lanzada como sencillo en julio de 1988, rápidamente logró un impacto notable.

La canción alcanzó el puesto número 12 en el Billboard Hot 100, convirtiéndose en uno de los temas más reconocibles de la carrera de Stewart. Más allá de los rankings, su alcance fue potenciado por su inclusión en comerciales y eventos importantes.

NBC Sports la utilizó en una de sus campañas más icónicas, acompañando imágenes de los momentos más memorables de los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 y el Super Bowl.

NBC Sports utilizó "Forever Young" en campañas de los Juegos Olímpicos de Seúl 1988

En el ámbito de las presentaciones en vivo, Forever Young se consolidó como una de las piezas infaltables en los conciertos de Stewart.

Según datos de setlist.fm, ha sido interpretada más de 1.200 veces a lo largo de los años, convirtiéndose en uno de los momentos más esperados por el público.

Rod Stewart es uno de los cantantes más importantes de la historia de la música (EFE)

Una de las versiones más importante tuvo lugar en 2014, cuando Stewart la cantó en el Festival de Viña del Mar junto a su hija Ruby Stewart, quien también ha desarrollado una carrera musical.

La interpretación, además de ser impecable, resultó profundamente simbólica, ya que reforzaba el mensaje original de la canción con un dueto entre padre e hija.

En los últimos años, Forever Young ha seguido manteniendo su relevancia, siendo versionada por otros artistas.

Uno de los covers más notables fue el de Kelly Clarkson en su segmento Kellyoke dentro de The Kelly Clarkson Show, donde la cantante le dio un nuevo matiz al tema.

Kelly Clarkson revivió Forever Young con una emotiva versión en su show, dándole un nuevo matiz (Reuters)