El antes y después de David Hasselhoff: qué pasó luego del éxito de los 80 con el “El auto fantástico”

El Auto Fantástico Intro Latino

La serie El Auto Fantástico (Knight Rider), emitida entre 1982 y 1986, se convirtió en un verdadero ícono de la televisión de los años 80. Aunque muchos recuerdan con nostalgia las aventuras del intrépido Michael Knight (David Hasselhoff) y su inseparable compañero KITT, el coche dotado de inteligencia artificial, el impacto de esta serie va mucho más allá de la pequeña pantalla. Glen Larson, su creador, fue el responsable de la magia detrás de este fenómeno cultural, un hombre que logró dar forma a una trama única, aunque inicialmente rechazada por algunos ejecutivos de la televisión. “Me da orgullo haber sabido cómo sintonizar con lo que querían ver los televidentes y, a partir de ahí, crear historias y productos de alta calidad”, reveló Larson en una entrevista.

David Hasselhoff, quien interpretó a Michael Knight, se convirtió en un símbolo de la televisión de los 80 gracias a su carisma y al éxito masivo de El Auto Fantástico. Su rostro es sinónimo de esa época y, a pesar de que en sus inicios no era considerado un actor de prestigio, la serie le dio el impulso necesario para convertirse en una estrella mundial. Con el paso de los años, su figura pasó de ser la de un galán de acción a una leyenda de la cultura pop, un camino que continuó con su participación en Baywatch, otra serie que, estrenada en 1989, consolidó aún más su popularidad.

Michael Knight y KITT protagonizan una relación única entre humanos y tecnología en "El Auto Fantástico"

Hasselhoff comenzó su carrera en cine y televisión a finales de los años 70, participando en diversas series y películas, pero fue su papel como Michael Knight, un policía cuya vida cambia drásticamente tras ser rescatado por la Fundación para la Ley y el Orden, el que lo catapultó al estrellato. Tras una emboscada que lo dejó desfigurado, su personaje simula su muerte y adopta una nueva identidad, convirtiéndose en el galán de los 80, con un Pontiac Firebird Trans Am modificado que le da el nombre de KITT. La serie rápidamente se convirtió en un éxito, y Hasselhoff en un símbolo de la televisión de la época.

En cuanto a su carrera actual, aunque Hasselhoff ha enfrentado altibajos a lo largo de las décadas, continúa siendo una figura presente en la cultura popular. Participó en producciones de bajo presupuesto como Knight Rider 2000 e hizo cameos en películas como Guardianes de la Galaxia Vol. 2, Bob Esponja: La película y Dodgeball, según el diario As. Además, fue protagonista de varios reality shows y ha lanzado numerosos álbumes discográficos. En 2020, participó en la película The Last Sharknado: It’s About Time, un cierre a la saga Sharknado, demostrando que su carisma sigue siendo una parte importante de su legado.

David Hasselhoff en una alfombra roja en 2022 (Reuters)

El origen de El Auto Fantástico: un éxito inesperado

La historia de El Auto Fantástico nació de la mente creativa de Glen Larson, quien, a pesar de ser un guionista respetado, vio sus ideas rechazadas en muchas ocasiones. En su momento, la premisa de un auto que hablara con su conductor parecía una fantasía difícil de aceptar. Los ejecutivos de NBC se reían de la idea, ya que recordaban fracasos pasados como Mi madre es un auto, una comedia de los años 60 considerada una de las peores de la historia. Sin embargo, Larson persistió y logró convencer al canal, ofreciendo reducir su salario y aceptar el 50% de las ganancias por los derechos de productos derivados. Esta apuesta, que inicialmente ponía en riesgo su carrera, resultó en un éxito rotundo.

El coche KITT, con su diseño futurista, se convirtió en un personaje más de la serie. Su aspecto y tecnología estaban tan adelantados a su tiempo que muchos de los conceptos que representaba parecen premoniciones de lo que ahora se considera tecnologías de vanguardia. Equipado con inteligencia artificial, KITT era capaz de conducir de manera autónoma, interactuar con su conductor a través de comandos de voz y realizar tareas como un asistente virtual. “La voz de KITT, hecha por William Daniels, fue un componente clave para crear una conexión emocional con la audiencia”, comentó Joe Huth, en su libro Knight Rider: 30 Years of One Crusader and His Talking Car.

Vista de KITT, una réplica de la serie de televisión Knight Rider, dentro del museo Pop Central dedicado a vehículos legendarios y réplicas de automóviles del mundo del cine y la televisión en Etrechy, cerca de París, Francia (Reuters)

Más allá de la trama y los personajes, El Auto Fantástico también sentó las bases para una nueva forma de hacer marketing en la televisión. Larson, consciente de la popularidad del coche, cerró un acuerdo con General Motors para promocionar el Pontiac Firebird, modelo que se utilizaba como base para KITT. Cada vehículo era adquirido por un dólar, lo que permitió que las escenas con el coche fueran accesibles sin romper el presupuesto. Además, la serie fue pionera en la creación de productos derivados como juguetes, ropa y accesorios, lo que generó enormes ganancias. Según se calcula, Larson ganó 100 millones de dólares en el primer año solo por las regalías de estos productos.

Lo más sorprendente es cómo muchas de las tecnologías que El Auto Fantástico anticipó en la década de los 80 son ahora una realidad. El vehículo con conducción autónoma, el reconocimiento de voz y la inteligencia artificial que aprendía y se adaptaba, son conceptos que ya no parecen premoniciones. En la actualidad, empresas como Tesla y Waymo están liderando el desarrollo de vehículos autónomos, y grandes marcas, como General Motors, trabajan para integrar tecnologías de inteligencia artificial como ChatGPT en sus vehículos.

David Hasselhoff en Baywatch

A pesar de que la serie fue cancelada después de cuatro temporadas, el legado de El Auto Fantástico sigue vivo. Las repeticiones y sus derivados, como películas y videojuegos, aún son populares. A lo largo de los años, se ha intentado revivir la magia de la serie en nuevas versiones, como Team Knight Rider (1997) y Knight Rider (2008), pero ninguna de ellas logró replicar el éxito de la original. Sin embargo, la visión de Larson sobre la relación entre tecnología y humanidad, reflejada en la interacción entre Michael Knight y KITT, continúa siendo un referente cultural.