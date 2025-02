El disco de John Lennon y Yoko Ono que George Harrison no logró escuchar entero

La llegada de Yoko Ono a la vida de Lennon será un factor claramente conflictivo en la relación con sus "socios" George, Paul y Ringo...

A finales de la década de 1960, los Beatles estaban en una encrucijada. Después de años de éxito y camaradería, las tensiones dentro de la banda crecían, impulsadas por diferencias creativas, disputas personales y el surgimiento de nuevos intereses individuales.

En este contexto, John Lennon encontró en la artista japonesa Yoko Ono una compañera tanto en lo personal como en lo artístico, un vínculo que marcó el rumbo de su producción musical y acentuó la fragmentación del grupo, informa Far Out.

El reflejo más radical de esta unión fue Unfinished Music No.1: Two Virgins, un álbum experimental que generó controversia no solo por su contenido sonoro, sino también por su provocadora portada.

Sin embargo, para George Harrison, el llamado el Beatle tranquilo, este proyecto no merecía mayor atención: “Nunca lo escuché completo. No pude terminarlo”, dijo.

Un nuevo rumbo para John Lennon

La relación entre Lennon y Ono se inició en 1966, cuando el músico visitó la Indica Gallery de Londres y quedó fascinado por la exposición Unfinished Paintings de Ono.

En particular, la obra, que contenía un mensaje de afirmación positiva, fascinó a Lennon por su originalidad, marcando el inicio de su conexión profesional y personal.

Con el tiempo, su relación pasó del ámbito profesional al personal. En 1968, mientras su esposa Cynthia Lennon estaba de vacaciones, John y Yoko pasaron una noche en su casa en Kenwood grabando sonidos experimentales.

Utilizaron loops de cintas, collages de ruido, gritos, cantos de pájaros y fragmentos de viejas grabaciones de Big Bands de los años veinte.

Cuando Cynthia regresó, encontró una escena que simbolizaba el cambio irreversible en la vida del músico: Ono llevando su bata de baño y compartiendo el té con John.

El escándalo de Two Virgins

Lanzado en noviembre de 1968, Two Virgins fue el tercer disco publicado bajo Apple Records, el sello de los Beatles.

A diferencia de The White Album, que apareció solo unos días antes y que reflejaba la diversidad creativa de la banda, Two Virgins era un experimento de música concreta que no contaba con estructuras melódicas ni canciones convencionales.

La crítica fue despiadada. Si bien Revolution 9, la pista experimental de The White Album, había dividido opiniones, Two Virgins fue visto como una obra aún más caótica y sin dirección.

Sin embargo, más allá del contenido musical, lo que realmente escandalizó al público fue su portada: una fotografía de Lennon y Ono completamente desnudos, que ellos consideraban un acto de pureza artística.

George Harrison: indiferencia ante la experimentación de Lennon

George Harrison, siempre pragmático y con un sentido del humor afilado, se mostró ajeno a la revolución personal y artística de Lennon.

Aunque había explorado la música experimental con sintetizadores Moog y participado en Revolution 9, Two Virgins no despertó su interés.

“Era una aventura entre él y ella, su viaje. Se gustaban tanto que pensaban que todo lo que hacían era de importancia mundial”, expresó en The Beatles Anthology en 1995.

Este comentario retrata de forma contundente la fractura creativa y emocional entre Lennon y el resto de los Beatles.

El legado de Two Virgins

Two Virgins marcó el inicio de los experimentos musicales de John Lennon y Yoko Ono

Pese a las críticas y la censura en varias tiendas por su portada, Two Virgins fue el primero de una serie de proyectos experimentales de Lennon y Ono.

Le siguieron Unfinished Music No.2: Life with the Lions y Wedding Album, ambos igualmente radicales en su propuesta.

Años más tarde, en 1980, Lennon lanzó Double Fantasy, un disco que combinaba canciones de él y de Ono en un diálogo sobre su relación.

Aunque inicialmente fue recibido con indiferencia, la trágica muerte de Lennon ese mismo año lo transformó en una obra icónica.

A la distancia, Two Virgins sigue siendo un testimonio de la audacia artística de Lennon y Ono, así como del creciente distanciamiento de los Beatles.

Es un álbum que, aunque olvidado por muchos, simboliza el inicio de una era de experimentación y ruptura artística para John Lennon. Para George Harrison, sin embargo, fue simplemente un episodio más en la turbulenta historia de la banda.