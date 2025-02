El actor que audicionó para el Capitán América, pero lo rechazaron porque no era el indicado: “¡Estoy jodido!”

Captain America: The First Avenger Trailer

No todos los caminos en Hollywood llevan directo al estrellato. Para Sebastian Stan, el actor que se hizo mundialmente conocido como Bucky Barnes, la fama llegó luego de superar rechazos y tomar decisiones que, en retrospectiva, fueron clave para su carrera. Desde ser descartado como Capitán América hasta casi convertirse en Green Lantern, su historia es un ejemplo de cómo la persistencia y la adaptación pueden definir el destino de un actor.

Un rechazo que lo llevó al éxito

Cuando Stan audicionó para interpretar a Steve Rogers, el resultado fue claro: “No era el indicado para el papel”, reveló en una entrevista con CNBC Make It. El rol terminó en manos de Chris Evans, pero en lugar de quedarse fuera del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), los productores le ofrecieron otro papel: el de Bucky Barnes, el mejor amigo de Rogers que luego se transformaría en el letal Soldado del Invierno.

Con el tiempo, el propio Stan admitió que perder el papel del Capitán América fue una bendición: “Al final funcionó”, reconoció en la misma entrevista. De hecho, llegó a considerar que interpretar a Bucky Barnes fue “un papel mucho mejor”. Su personaje, que comenzó como un soldado fiel, evolucionó a lo largo de nueve películas en el MCU, convirtiéndose en una figura compleja que transitó la línea entre villano y héroe.

Rechazado como Capitán América, terminó interpretando al Soldado del Invierno (Marvel Studios)

Aunque hoy Stan es reconocido en todo el mundo, su pasión por la actuación no fue inmediata. Descubrió su vocación después de mudarse de Rumania a Estados Unidos a los 15 años. Fue en ese momento cuando conoció a su actual mánager, con quien ha trabajado desde entonces. “Era lo que tenía sentido para mí”, recordó en la entrevista con CNBC Make It.

Su primera gran oportunidad llegó con la serie Gossip Girl, donde interpretó a Carter Baizen, un personaje secundario pero que le permitió ganar notoriedad en la industria. Sin embargo, su gran salto vino con Marvel Studios, donde encontró estabilidad y reconocimiento.

El papel que no fue: su audición para Green Lantern

Antes de unirse a Marvel, Stan tuvo otra gran oportunidad en el cine de superhéroes: audicionó para interpretar a Green Lantern en la fallida película de 2011 producida por Warner Bros. En una entrevista en el podcast Happy, Sad, Confused, reveló que fue parte de un reducido grupo de actores que hicieron prueba de pantalla junto a nombres como Justin Timberlake, Jared Leto y Ryan Reynolds.

Al ver a sus competidores, Stan recuerda haber pensado: “¡Estoy jodido! Este no es mi lugar. No hay forma de que esto me pase a mí”. Y tenía razón. El papel terminó en manos de Ryan Reynolds, pero el destino de la película fue muy diferente al éxito de Marvel. Green Lantern se convirtió en un desastre de taquilla y crítica, mientras que Stan, al unirse al MCU, aseguró un papel que le permitió evolucionar a lo largo de varias fases del universo cinematográfico.

Años después, el propio actor confesó: “Debo decirte… que al mirar atrás, casi me alegro de que no haya sucedido”, refiriéndose a su fallida audición para el personaje de DC.

Ryan Reynolds quedó con el papel de Green Lantern, mientras Stan encontró un hogar en Marvel

Capitán América: Un Nuevo Mundo

Más de una década después de su debut en el MCU, el panorama en Marvel Studios ha cambiado. En los últimos años, sus películas han sido objeto de duras críticas. La franquicia ha sido cuestionada por su CGI pobre, guiones que no tienen sentido y planos sin intención de comunicación.

Uno de los proyectos que generó expectativas fue Capitán América: Un Nuevo Mundo, película en la que Bucky Barnes no participa, pero que es parte del legado que dejó Steve Rogers.

Anthony Mackie como Sam Wilson en Capitán América: un nuevo mundo (Marvel)

A pesar de los problemas narrativos y las múltiples regrabaciones, la actuación de Harrison Ford como Thaddeus Ross ha sido destacada como uno de los puntos más fuertes del film. Asimismo, Anthony Mackie, quien tomó el manto del Capitán América, logró su mejor interpretación en el MCU.

Marvel parece estar en un punto de inflexión, y aunque Capitán América: Un Nuevo Mundo no logró ser el cambio que la franquicia necesitaba, se perciben intentos de corregir el rumbo.