El intrincado proceso detrás de los Oscar: ¿quiénes votan y cómo lo hacen?

La ceremonia de los premios Oscar marca el punto culminante de la temporada en la industria cinematográfica (AP)

Cada año, la ceremonia de los premios Oscar se presenta como la cúspide de la temporada de premios en la industria cinematográfica, informó Vanity Fair.

Sin embargo, detrás del brillo de la alfombra roja y los discursos de agradecimiento, se esconde un proceso de votación complejo y meticuloso que define cuáles películas y artistas se alzan con la estatuilla dorada. ¿Quiénes conforman la Academia? ¿Cómo se eligen los nominados y los ganadores?

La Academia y sus votantes

Los premios Oscar son otorgados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS), una organización compuesta por más de 10.000 miembros, de los cuales casi 9.500 tienen derecho a voto.

En la última década, este número creció un 65%, como parte de una estrategia para diversificar a los votantes, sumando más mujeres, cineastas de diferentes nacionalidades y profesionales de comunidades subrepresentadas.

Ser miembro de la Academia no es un privilegio al alcance de cualquiera. Quienes fueron nominados previamente a un Oscar suelen recibir una invitación automática para sumarse, aunque no todos la aceptan.

Es el caso del director Ryan Coogler, quien declinó la oferta pese a haber sido nominado por su trabajo en la canción original de Black Panther: Wakanda Forever.

La Academia divide a sus integrantes en 17 ramas, que agrupan a distintos profesionales del cine. Además de las tradicionales categorías de actores, directores y guionistas, existen ramas menos conocidas como las de directores de casting, ejecutivos, productores, e incluso especialistas en relaciones públicas y marketing. La rama de actuación es la más numerosa, con más de 1.300 miembros.

El camino para ser miembro de la Academia

Para ingresar a la Academia, los candidatos deben ser recomendados por dos miembros activos de la rama a la que desean postularse. Sin embargo, si un cineasta fue nominado a un Oscar, su ingreso es automático.

Cada año, la Academia invita a nuevos talentos, entre los que figuraron nombres como Ariana DeBose, Billie Eilish o Ryusuke Hamaguchi.

Un detalle importante: aunque una persona califique para más de una rama, solo puede pertenecer a una. Esto significa que un director que también es actor debe elegir a qué categoría sumarse.

Las campañas y estrategias en la carrera por el Oscar

La carrera por los Premios de la Academia comienza mucho antes de la votación oficial (REUTERS)

La competencia por la estatuilla dorada no comienza con la votación, sino mucho antes. Cada año, la Academia publica una lista de películas elegibles (en 2022 fueron 301 largometrajes) y los estudios despliegan campañas costosas para asegurarse de que sus producciones sean vistas por los votantes.

Dado que los miembros de la Academia suelen estar ocupados con sus propios proyectos, muchos no logran ver todas las películas nominadas.

En este contexto, las estrategias de promoción juegan un papel crucial. Algunas compañías invierten millones de dólares en publicidad, eventos exclusivos y proyecciones privadas con el objetivo de influir en la decisión de los votantes.

A pesar de esto, la Academia establece reglas estrictas para evitar que las campañas se conviertan en un terreno de competencia desleal.

Está prohibido el contacto directo con los votantes y no se pueden hacer comparaciones explícitas con otras películas en competencia. Sin embargo, no todas las producciones siguen las reglas al pie de la letra.

Uno de los casos recientes más controversiales fue la campaña de To Leslie, protagonizada por Andrea Riseborough.

Se descubrió que su equipo organizó eventos promocionales que no incluían proyecciones oficiales, lo que generó dudas sobre la legalidad de su nominación a Mejor Actriz.

Aunque la Academia expresó su preocupación por ciertas tácticas en redes sociales, decidió no retirar la nominación.

¿Se pueden revocar nominaciones?

La historia de los Oscar registró varios casos en los que una nominación fue retirada. Un ejemplo es la canción Alone Yet Not Alone, cuya candidatura fue anulada cuando se descubrió que su compositor, miembro del comité ejecutivo de la rama musical, había contactado directamente a otros votantes para promover su tema.

Otro caso emblemático es el de El Padrino, cuya nominación a Mejor Banda Sonora fue revocada cuando se determinó que contenía fragmentos de una composición anterior, violando así las normas de originalidad.

¿Cómo se eligen los nominados y ganadores?

El proceso de selección de los nominados varía según la categoría. En la primera fase de votación, los miembros de cada rama votan exclusivamente en su especialidad (los actores eligen a los actores, los directores a los directores, etc.), además de emitir su voto para Mejor Película.

En algunas categorías, como Música, Sonido, Efectos Visuales y Maquillaje y Peluquería, se realiza una primera ronda de selección para reducir la cantidad de contendientes antes de llegar a los nominados finales.

El caso de Mejor Película Internacional es particular: cada país solo puede presentar un largometraje, y los votantes deben ver un porcentaje significativo de las películas candidatas para poder participar en la votación.

El sistema de voto preferencial

La categoría de Mejor Película utiliza un sistema de voto preferencial en lugar de voto único (REUTERS)

La elección del ganador de Mejor Película se diferencia del resto de las categorías por el uso del voto preferencial. En lugar de elegir una sola opción, los votantes clasifican las películas nominadas de su favorita a la menos favorita.

Si una película recibe más del 50% de los votos en primera opción, gana automáticamente. Si no, la película con menos votos es eliminada y sus votos se redistribuyen según las segundas preferencias de los votantes que la habían colocado en primer lugar. Este proceso continúa hasta que una película supera el umbral del 50%.

El objetivo de este sistema es evitar que una película divisiva gane solo por tener un fuerte grupo de seguidores, privilegiando a aquella que sea una opción de consenso entre la mayoría de los votantes.

Obligaciones y tradiciones en la votación

A pesar de la importancia de los Oscar, la Academia no exige a sus miembros que vean todas las películas antes de votar. Sin embargo, hay excepciones: en las categorías de Cortometrajes y Largometraje Internacional, solo pueden votar quienes hayan visto todas las películas nominadas.

En cuanto a la ceremonia en sí, tras la controversia generada en 2022 por el anuncio de ocho categorías antes de la gala, la Academia decidió restablecer la entrega en vivo de todos los premios. No obstante, los Oscar Honorarios aún no regresaron a la transmisión televisada.

Un sistema en constante evolución

Los Oscar premian la excelencia cinematográfica, reflejando la evolución de la industria y sus valores. A lo largo de los años, la Academia modificó sus reglas para hacer el proceso más inclusivo y equitativo.

Si bien el sistema de votación puede parecer complejo, su estructura busca garantizar que los premios más prestigiosos del cine sean otorgados de manera justa.

Sin embargo, en un mundo donde la política, las campañas y la percepción pública juegan un rol clave, queda claro que ganar un Oscar es mucho más que una cuestión de talento.