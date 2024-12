Primer adelanto de la temporada 2 de “1923″: la precuela de Yellowstone con Harrison Ford ya tiene fecha de estreno

La historia del origen de Yellowstone continúa. A Spencer Dutton lo necesitan en Montana. (Paramount Plus)

La espera ha terminado para los espectadores de 1923, la ficción derivada que cuenta el origen de Yellowstone. Tras un parón de dos años y los retrasos ocasionados por las huelgas de guionistas y actores en 2023, la segunda temporada de la serie protagonizada por Harrison Ford y la ganadora del Oscar, Helen Mirren, se estrenará el domingo 23 de febrero de 2025 en Paramount+ en los Estados Unidos.

Además, para quienes deseen revivir la historia, la primera temporada comenzará a transmitirse nuevamente en formato lineal en Paramount Network el 8 de diciembre, justo después de un nuevo episodio de Yellowstone.

El rancho bajo ataque

Los nuevos episodios seguirán a Jacob (Ford) y Cara Dutton (Mirren) enfrentando un invierno brutal y los peligros que amenazan con destruir el legado de la familia Dutton.

Harrison Ford y Helen Mirren regresan a Yellowstone en una precuela que se sitúa cuatro décadas después del primer spin-off "1883".(Paramount Plus)

Por su parte, Spencer Dutton (Brandon Sklenar) emprenderá un viaje cargado de riesgos desde hacia Montana, mientras su esposa Alexandra (Julia Schlaepfer) cruza el Atlántico con la esperanza de reunirse con él.

Skenlar, que encarna al sobrino de Jacob, aseguró que esta temporada llevará a los personajes a nuevos extremos. “Las implicancias han subido a un nivel completamente nuevo”, comentó al The Hollywood Reporter. “El dolor y la culpa que carga Spencer lo moldearán en una versión de sí mismo que hasta ahora no habíamos visto”.

Paramount lanzó recientemente dos avances de 15 segundos donde se revela un panorama sombrío para los Dutton. En ellos, Cara aparece empuñando un arma y Jacob se muestra visiblemente preocupado, por una creciente amenaza sobre la familia. “El rancho está bajo ataque. Nuestro estilo de vida está bajo ataque”, indica el personaje de Ford.

Spencer Dutton, interpretado por Brandon Sklenar, iniciará un viaje lleno de peligros para regresar a Montana y salvar a su familia (Paramount Plus)

En otro clip, Spencer reitera con urgencia su intención de regresar a Montana, mientras los peligros a su alrededor aumentan.

La relación entre Spencer y Alexandra será otro eje importante de la narrativa. La primera temporada dejó a los espectadores con un final desgarrador: la pareja fue separada en alta mar luego de que Spencer fuera expulsado de un barco tras un altercado mortal. ¿Logrará Alex reencontrarse con su ahora esposo?

Además de las luchas personales de los Dutton, 1923 seguirá explorando temas históricos como la expansión hacia el Oeste, la Prohibición y la Gran Depresión. Por otro lado, los espectadores también podrán ver el desarrollo del arco de Teonna Rainwater (Aminah Nieves), una joven indígena que escapó de un brutal internado en la primera temporada.

Teonna Rainwater, una joven indígena que escapó de un internado abusivo, seguirá luchando por su libertad (Paramount Plus)

El elenco se amplía con las incorporaciones de Jennifer Carpenter (Dexter) como una intrépida alguacil y Janet Montgomery (This Is Us) como una mujer impulsada por un profundo sentido de justicia.

Los veteranos Harrison Ford y Helen Mirren vuelven a liderar la historia con actuaciones que han sido ampliamente elogiadas. Sklenar, quien compartió varias escenas clave con ellos, considera un honor haber tenido esa oportunidad.

“Lo que más me llevo de trabajar con ellos es su profundo nivel de humildad y amabilidad. Son seres humanos realmente especiales, y eso se refleja en su trabajo y en cómo el público los admira”, dijo a PEOPLE.

Además, Sklenar calificó la experiencia de rodar esta temporada como “la más divertida” de su carrera a pesar de la intensidad emocional. “Saber hacia dónde iba la historia y estar emocionado por filmar cada página fue una sensación increíble. Es el tipo de trabajo que siempre soñé hacer”, confesó a la revista.