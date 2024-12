Murió Mark Withers, actor de “Stranger Things” y “Dinastía”

Mark Withers fue parte de la primera temporada de "Stranger Things" (Netflix)

El actor de televisión y cine, Mark Withers, falleció a los 77 años tras una batalla contra el cáncer de páncreas. Si bien el deceso se produjo el pasado 22 de noviembre , la noticia fue confirmada en las últimas horas por su hija Jessie Withers, quien describió a su padre como alguien que enfrentó su enfermedad con “la misma fuerza y dignidad que tenía en su carrera, dejando un legado de calidez, humor y dedicación”.

Conocido por dar vida a Ted Dinard en Dinastía, la icónica serie de los 80, y más recientemente, a Gary, el forense de Stranger Things, Withers se ganó el cariño de colegas, fanáticos y críticos a lo largo de una extensa carrera. En un mensaje citado por Variety, Jessie Withers destacó la manera en que su padre “creó una herencia imborrable con su notable capacidad para hacer cada papel inolvidable”.

El actor estaba casado con Haiyan Liu Withers. Su familia sugirió que aquellos que deseen honrar su memoria realicen donaciones a St. Jude Children’s Research Hospital, una causa benéfica con la que están comprometidos.

Su carrera en cine y TV

Mark Withers nació el 25 de junio de 1947 en Binghamton, Nueva York. Antes de convertirse en actor, fue un destacado atleta que consiguió una beca de fútbol americano en Penn State University, donde demostró su tenacidad y disciplina, cualidades que luego trasladó a su carrera artística.

Mark Withers tuvo un arco narrativo de seis episodios en "Dinastía" (NBC)

Su pasión por la actuación lo llevó a estudiar en la Universidad de California, Los Ángeles, y más tarde obtuvo un Master of Fine Arts en la Universidad de Minnesota, Mankato. Inició su carrera con un comercial para McDonald’s, tras ser descubierto por un agente, y protagonizó campañas publicitarias de marcas como Folger’s Coffee, Crest y American Airlines.

Con el tiempo, consolidó su carrera en televisión con una impresionante lista de créditos en series populares. Entre sus trabajos más destacados están Wonder Woman, Magnum, P.I., The Dukes of Hazzard, L.A. Law, Days of Our Lives, Frasier, Castle, Criminal Minds, Sense8 y True Blood.

En Dinastía, su papel como Ted Dinard es recordado por la intensa trama que culminó en su accidental y trágica muerte en pantalla a manos del personaje de Blake Carrington (John Forsythe). Dinard era gay y el interés amoroso de Steven Carrington, hijo de Blake. Su deceso casi rompe a la familia protagonista.

El actor neoyorkino también apareció en un par de capítulos de "Sense 8" (Netflix)

En el cine, Mark participó en películas como Basic Training, The Ultimate Life, Turn Around Jake y Bolden. Aunque tuvo periodos de menor actividad en los años 90, volvió a la pantalla en la década de 2000.

Además de su dedicación al trabajo actoral, quienes lo conocieron destacan su calidez personal y su profesionalismo.

“El talento perdurable y el compromiso de Mark con la industria serán recordados con cariño por colegas, amigos y fanáticos”, escribió su hija en un emotivo tributo.

Withers continuó trabajando mientras su salud se lo permitió. En el 2016 se le vio en Stranger Things, donde interpretó al forense Gary, del condado de Roane, en la primera temporada. Este papel en la exitosa serie de Netflix lo conectó con nuevas generaciones de espectadores tras la fama que alcanzó en los años ochenta.

Su familia lo recuerda como un ejemplo de perseverancia en medio de una industria altamente competitiva. Su amor por la actuación lo llevó a mantenerse activo durante décadas, adaptándose a diversos formatos y roles.