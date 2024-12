La estrella de ‘Oppenheimer’, Emma Dumont, se declaró transmasculina no binaria

Representantes confirmaron que Dumont se identifica con un nombre masculino (Instagram/@emmadumont)

Emma Dumont, quien fue parte del elenco de la premiada película Oppenheimer de Christopher Nolan, ha compartido su identidad como una persona transmasculina no binaria.

En un comunicado reciente, su representante confirmó que el actor, de 30 años, utiliza los pronombres neutros y ha adoptado el nombre de Nick Dumont en su vida personal, aunque mantendrá Emma Dumont como su nombre artístico.

“Se identifica como una persona transmasculina no binaria”, explicó el representante a TMZ. “Para temas de trabajo seguirá siendo Emma Dumont, pero se les conocerá como Nick en su círculo íntimo de amigos y familiares”.

El término “transmasculino” hace referencia a aquellos cuya identidad de género se alinea parcialmente o completamente con el género masculino, a pesar de haber sido asignados como mujeres al nacer.

Dumont empleará el nombre Nick con amigos y familia; pero todavía seguirá usando Emma para sus proyectos laborales (Instagram/@emmadumont)

Aunque Nick no ha emitido una declaración pública sobre la noticia, su perfil de Instagram ya refleja estos cambios. Su nombre en la plataforma es Nick Dumont, aunque todavía conserva su usuario como @emmadumont.

Nick también reveló también su nuevo look, con un corte de cabello pixie, en mayo de 2024. Además, recientemente subió fotografías de su estilo con la leyenda “Boggs Season”.

De la pista de baile a Hollywood

Desde joven, Dumont mostró una inclinación hacia las artes. Se apasionó por el ballet y el violín antes de encontrar su lugar en la actuación y el modelaje. En 2010, ganó el concurso V A Model de V Magazine, lo que lo llevó a firmar con Ford Models.

Sin embargo, su verdadera vocación estaba en la interpretación, un camino que comenzó en el teatro antes de pasar al cine y la televisión.

Dumont interpretó a Jackie Oppenheimer, la cuñada de J. Robert Oppenheimer en la película dirigida por Christopher Nolan (Instagram/@emmadumont)

“Siempre supe que quería ser artista porque me encanta hacer reír a la gente”, dijo en una entrevista de 2018 con Issue Magazine. “Es un estilo de vida que realmente tienes que elegir y desear, porque sacrificas mucho: tu familia, tus amigos, y viajas constantemente. Pero es muy gratificante porque estás creando cosas que, con suerte, significan algo para ti y pueden cambiar la vida de las personas”.

Su trabajo en Hollywood llegó a darle un lugar en la película Oppenheimer, uno de los mayores éxitos de taquilla de 2023. En este filme, interpretó a Jackie Oppenheimer, la cuñada del físico J. Robert Oppenheimer, a quien le dio vida Cillian Murphy.

Previo a ello, Dumont fue parte de la serie de FOX The Gifted, donde dio vida a Polaris, la hija de Magneto, en una trama que explora los desafíos de ser una mutante con trastorno bipolar. También protagonizó series como Aquarius, donde encarnó a una devota seguidora de Charles Manson, y Bunheads, donde exploró su amor por la danza.

Emma Dumont como Polaris, hija de Magneto, en la serie "The Gifted" (FOX)

En cine, sus créditos incluyen Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson, What Lies Ahead y Wrong Turn. Próximamente, protagonizará la película de terror New Me, donde interpretará a una joven madre que enfrenta traumas ocultos para conectar emocionalmente con su familia, aunque con un alto costo personal. La película ya ha concluido su rodaje, pero aún no tiene fecha de estreno.

Dumont también tuvo interés en la ingeniería mecánica y la programación en su etapa de estudiante, campos en los que ha mostrado un gran talento. Fue participante en el programa FIRST Robotics, y ha dedicado tiempo a instruir a jóvenes interesados en la ciencia y la tecnología.