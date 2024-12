Murió Wayne Northrop, icónico actor de “Días de nuestras vidas”

Wayne Northrop murió rodeado de su familia, después de luchar seis años contra el Alzheimer (Foto: International/Shutterstock)

Wayne Northrop murió el pasado viernes, a los 77 años, en el Motion Picture and Television Woodland Hills Home de Los Angeles, después de una larga lucha contra el Alzheimer, el cual le fue diagnosticado en etapa temprana hace seis años. La información fue confirmada este domingo por su publicista, Cynthia Snyder.

Su esposa, Lynn Herring Northrop, envió un comunicado a los medios locales, donde agradeció al lugar por las atenciones brindadas al actor.

“Wayne fue diagnosticado con Alzheimer de inicio temprano seis años atrás. Tomó su último aliento en los brazos de su familia. Queremos agradecer al lugar más maravilloso y atento, Motion Picture and Television Home, por cuidarlo tan bien“, dijo Lynn en un comunicado.

Además, en el mismo texto, expresó lo buen padre y esposo que fue el artista: “Wayne conmovió a tanta gente con su sentido del humor y su ingenio. Fue esposo durante 43 años, el mejor padre para sus dos hijos, Hank y Grady, y un ranchero que amaba a sus vacas y era amigo de muchos”, señaló.

Lynn Herring y Wayne Northrop estuvieron casados durante 43 años (Crédito: © Globe Photos/ZUMAPRESS.com)

Wayne Northrop es mundialmente conocido por su interpretación del detective Roman Brady en “Días de nuestras vidas” (Days of Our Lives), de NBC, de 1981 a 1984, y de 1991 a 1994. Apareció en más de mil episodios del programa, y el papel contó con un romance con la actriz Deidre Hall, quien interpreta a la Dra. Marlena Evans en la serie.

Esta relación ficticia se volvió uno de los favoritos de los espectadores de la época, tan así que en 2005, la estrella se reincorporó al elenco de la telenovela como el Dr. Alex North, un compañero de clase de la facultad de medicina de la Dra. Marlena Evans.

Otros papeles destacados del actor incluyen a Michael Culhane en Dynasty y a Rex Stanton en Port Charles. También apareció en episodios aislados de varias series, entre ellas LA Law, Hotel y Cold Case. Asimismo, apareció como invitado en series como The Haunting of Lisa y The Deidre Hall Story. También trabajó en el especial de la NBC “You Are the Jury: The State of Arizona v. Dr. Evan Blake” (1986) y en la película para televisión de la CBS “Guts and Glory: The Bill Johnson Story” (1985).

Wayne Northrop estuvo en más de mil episodios de Days of Our Lives (Captura de pantalla de la serie Days of Our Lives)

Wayne Northrop nació el 12 de abril de 1947, hijo de Robert y Donna Jean Northrop. Se crio en la pequeña ciudad de Sumner, Washington, y se graduó de la Universidad de Washington con una licenciatura en comunicaciones y tras viajar por Europa durante varios años, se inscribió en una clase de actuación en el Seattle Community College.

Pero, para tener una mayor oportunidad en la industria del entretenimiento, en 1975 decidió mudarse a Hollywood y así dedicarse más seriamente a la actuación. Allí se unió al recién formado Los Angeles Actors’ Theatre, dirigido por Ralph Waite. Gracias a esta afiliación consiguió su primer papel en televisión: un pequeño personaje en un episodio del drama criminal Police Story.

Sin embargo, fue hasta 1981 que alcanzó la fama mundial gracias a la serie “Días de nuestras vidas” (Days of Our Lives), de la NBC. En ese mismo año, Wayne Northrop se casó con Lynn Herring, después de conocerse en una clase de interpretación.

Lynn Herring y Wayne Northrop se casaron en 1981 y tuvieron dos hijos (Barry King/Alamy Stock Photo)

La pareja tuvo dos hijos: Hank y Grady, por lo que optaron por comprar un rancho ganadero en Raymond, California, y pasaron los últimos 35 años dirigiéndolo. También adquirieron la casa más antigua de la ciudad, construida en 1886, y la convirtieron en un sitio histórico protegido y un museo que los turistas pueden visitar.

El actor estaba “firmemente comprometido con las causas de conservación de la vida silvestre”, según la declaración de la familia, y el rancho de ganado se gestiona para reflejar “creencias ambientales”.