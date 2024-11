Todo lo que se sabe sobre la Met Gala 2025: fecha, temática y los protagonistas del evento más esperado de la moda

Anna Wintour, anfitriona histórica del evento, vuelve a liderar esta edición centrada en diversidad, inclusión y estilo - (REUTERS/Andrew Kelly)

Cada año, la Met Gala convierte las escalinatas del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York en el epicentro de la moda y la cultura pop. Este evento benéfico, que recauda fondos para el Costume Institute, no solo marca el inicio de la exposición de primavera del museo, sino que también reúne a las figuras más influyentes del mundo del arte, la moda, la música y el entretenimiento.

En 2025, la gala se celebrará el lunes 5 de mayo y promete ser un homenaje sin precedentes a la riqueza cultural y estilística de la comunidad afroamericana. Con la temática “Superfine: Tailoring Black Style”, y una lista de copresidentes de renombre, esta edición busca celebrar la sofisticación y la influencia histórica del estilo negro en la moda.

Fecha, lugar y copresidentes de la edición 2025

La Met Gala 2025 tendrá lugar el 5 de mayo en su sede tradicional, el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Como es habitual, la gala estará encabezada por Anna Wintour, editora de Vogue, quien este año contará exclusivamente con copresidentes masculinos. Entre ellos se encuentran:

Lewis Hamilton , heptacampeón de Fórmula 1 y referente del estilo contemporáneo.

Colman Domingo, actor estadounidense reconocido por su elegancia y su impacto cultural.

Lewis Hamilton, el campeón de Fórmula 1 y referente del estilo contemporáneo, será uno de los copresidentes de la gala 2025 - (REUTERS/Andrew Kelly)

A$AP Rocky , rapero e ícono de la moda.

Pharrell Williams, director creativo de las colecciones masculinas de Louis Vuitton desde 2023.

Además, la gala contará con la participación de LeBron James como presidente de honor, para un reconocimiento al jugador de baloncesto por su trayectoria dentro y fuera de la cancha, y su influencia en la cultura global.

La temática de la Met Gala 2025: “Superfine: Tailoring Black Style”

La misma está inspirada en el influyente libro Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity de la académica Monica L. Miller, publicado en 2009. Esta exposición rinde homenaje a la sofisticación y creatividad del dandismo negro, un fenómeno estilístico que trasciende lo puramente estético y se convierte en una herramienta de expresión cultural, resistencia e identidad.

Qué es el dandismo negro

Tiene sus raíces en el siglo XVIII, cuando hombres afrodescendientes adoptaron estilos de vestir inspirados en la aristocracia europea, pero con toques únicos que desafiaban las expectativas sociales impuestas. Desde entonces, este estilo ha evolucionado hasta convertirse en una expresión de poder, individualidad y orgullo cultural, influyendo tanto en las pasarelas de alta costura como en la cultura popular.

Entre los elementos clave de la exposición, se encuentran:

Un recorrido histórico: la muestra explorará la figura del dandi negro desde sus primeras representaciones artísticas hasta su influencia en el cine y la moda actual.

El rapero A$AP Rocky, ícono del streetwear y la alta costura, representa la audacia y creatividad que define la Met Gala - EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD DPA VÍA EUROPA PRESS

Moda masculina afroamericana: es la primera exposición en más de 20 años que se centra exclusivamente en la moda masculina, destacando diseñadores, creadores y tendencias de la comunidad afrodescendiente.

Piezas de archivo y contemporáneas: se incluirán diseños de grandes casas de moda junto a trabajos de diseñadores emergentes afroamericanos, mostrando la amplitud y profundidad de esta influencia cultural.

La exposición también busca destacar el papel de la moda como un vehículo de empoderamiento y de reconfiguración de las narrativas históricas sobre las comunidades negras. La elección de esta temática no solo celebra una estética, sino también un legado que ha moldeado la moda y la cultura global.

Los copresidentes: voces del estilo y la diversidad

La Met Gala 2025 contará con un grupo selecto de copresidentes que representan distintas disciplinas, pero comparten un profundo compromiso con la moda y la creatividad. Este enfoque se alinea con la temática del evento, ya que cada copresidente encarna, en su trayectoria, la conexión entre estilo, cultura y expresión personal.

Anna Wintour

La editora de Vogue y principal anfitriona de la Met Gala, vuelve a liderar este evento que es ya una tradición en el mundo de la moda. Su capacidad para curar y dirigir cada gala ha sido clave para convertirla en un espectáculo cultural único.

Pharrell Williams, director creativo de las colecciones masculinas de Louis Vuitton, aportará su visión única al evento más importante de la moda - (REUTERS/Caitlin Ochs)

Lewis Hamilton

El piloto británico y siete veces campeón de Fórmula 1 no solo domina las pistas de carrera, sino también las alfombras rojas. Conocido por su estilo impecable, Hamilton ha sido un defensor de la diversidad en la moda, apoyando a diseñadores emergentes, especialmente afrodescendientes, y llevando la moda masculina a nuevas alturas.

Colman Domingo

Actor galardonado y conocido por su impacto cultural, aporta a la gala su particular mezcla de sofisticación y autenticidad. A lo largo de su carrera, Domingo ha demostrado ser un referente en la moda masculina, con looks que combinan tradición y modernidad.

A$AP Rocky

El rapero e ícono de la moda estadounidense ha sido durante mucho tiempo una figura influyente en la alta costura y el streetwear. Con una visión audaz y experimental, ha colaborado con grandes diseñadores, consolidándose como un innovador en la moda contemporánea.

Pharrell Williams

El músico y actual director creativo de las colecciones masculinas de Louis Vuitton representa la unión perfecta entre arte y diseño. Desde su incorporación a Louis Vuitton en 2023, Williams ha redefinido la moda masculina, incorporando elementos de diversidad y expresión individual.