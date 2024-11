La emotiva despedida de Adele al culminar dos años de residencia en Las Vegas: “No sé cuándo volveré a actuar”

Adele se despidió emocionada de su residencia en Las Vegas, agradeciendo a su hijo Angelo y a su pareja Rich Paul por su apoyo incondicional (REUTERS/Lucy Nicholson)

Adele cerró su residencia “Weekends with Adele” en Las Vegas el 24 de noviembre, marcando el fin de un ciclo que comenzó en noviembre de 2022.

Durante su última actuación en el Colosseum Theatre de Caesars Palace, la artista británica se mostró visiblemente emocionada al despedirse de su público, agradeciendo especialmente a su hijo Angelo, de 14 años, y a su pareja, el agente deportivo Rich Paul.

En un momento conmovedor, expresó su gratitud hacia su hijo adolescente, quien ha sido una constante fuente de apoyo durante su carrera. “Elegí hacer una residencia principalmente porque odio estar de gira”, declaró la cantante. “Quería mantener su vida normal, y lo logré”.

La artista también agradeció a Paul, quien ha estado a su lado desde 2021. “Gracias por siempre hacerme sentir que puedo hacer lo que quiera”, dijo en referencia a los momentos difíciles que ha enfrentado en el escenario.

La ganadora del Grammy culminó su residencia en Las Vegas el 24 de noviembre y se mostró conmovida por el cierre de esta etapa (X/@adelllylove)

Esta interacción familiar fue capturada por los fanáticos y compartida en redes sociales, donde se pudo ver a Adele abrazando y besando a su hijo y a Paul durante la actuación.

La presencia de la icónica cantante canadiense Céline Dion en una de sus presentaciones anteriores tuvo un impacto significativo en Adele. La intérprete recordó cómo la visita de Dion le proporcionó un sentido de cierre.

“Lloré durante toda una semana”, confesó, destacando que siempre había deseado actuar en el mismo teatro donde la cantante canadiense había hecho historia con su propia residencia.

La presencia de Céline Dion en una actuación previa proporcionó a Adele un sentido de cierre emocional (Instagram/Adele)

La residencia “Weekends with Adele” se inició tras un aplazamiento inesperado en enero de 2022 y se convirtió en un fenómeno cultural, atrayendo a fanáticos de todo el mundo.

En sus actuaciones, Adele no solo interpretó sus éxitos más conocidos, como “Hello” y “Someone Like You”, sino que también compartió historias personales y momentos íntimos con el público, creando una conexión especial con sus seguidores.

El enfoque personal en sus shows hizo que cada noche fuera única, permitiendo que los asistentes se sintieran parte de su viaje emocional.

La residencia "Weekends with Adele", que comenzó en 2022, concluyó en el Colosseum Theatre tras convertirse en un fenómeno cultural (Instagram/@adele)

¿Adele podría retirarse de la música?

Durante la última actuación, la ganadora del Grammy también reflexionó sobre el impacto que ha tenido esta residencia en su vida personal. “He pasado dos años maravillosos aquí”, dijo, mientras recordaba los momentos significativos vividos en Las Vegas.

A pesar del éxito y la emoción que trajo consigo este periodo, admitió que también fue un desafío equilibrar su vida profesional con sus responsabilidades como madre. “No sé cuándo volveré a actuar”, admitió entre lágrimas.

"Elegí hacer una residencia para mantener mi vida normal", sostuvo la cantante al abordar que prefiere evitar las giras extensas (EFE/EPA/VICKIE FLORES)

“No tengo ningún plan”, agregó con humor, dejando claro que esta etapa ha sido fundamental para su vida personal y profesional.

Vale destacar que Adele ha discutido previamente su deseo de formar una familia con Rich Paul, revelando que espera tener un bebé después de concluir su residencia. La pareja se comprometió oficialmente en agosto, aunque ella ha estado luciendo un anillo de compromiso desde 2022.

Adele ha manifestado su deseo de formar una familia con Rich Paul, su actual pareja (Kyle Terada-USA TODAY Sports)

La última actuación de Adele en Las Vegas no solo marcó el final de una exitosa residencia, sino también un nuevo capítulo en su vida personal y profesional.

El evento final de “Weekends with Adele” fue un testimonio del impacto que la estrella de 36 años ha tenido en la música contemporánea y la cultura pop. Con una carrera llena de logros y premios, incluyendo múltiples Grammy y un Oscar, Adele continúa siendo una figura central en la industria musical.

Su residencia no solo fue un éxito comercial, sino que también ofreció un espacio donde los fanáticos pudieron experimentar la autenticidad y emoción que caracterizan a sus presentaciones. Mientras tanto, la despedida dejó a muchos preguntándose cuándo podrán volver a ver a la artista en el escenario.