Latin Grammy 2024: la lista completa de los ganadores de la prestigiosa gala musical

Mejor Canción de Rock: ‘No Me Preguntes (Live)’, de Draco Rosa (Compositores: Jesús Quintero & Draco Rosa)

Mejor Álbum de Salsa: ‘Siembra: 45° Aniversario (En Vivo en el Coliseo de Puerto Rico, 14 de mayo 2022)’ Rubén Blades and Roberto Delgado & Orquesta

Mejor Álbum Folclórico: ‘Raíz Nunca Me Fui’ - Lila Downs, Niña Pastori, Soledad

Mejor Arreglo: ‘Night In Tunisia’ - Hilario Durán, arreglista (Hilario Durán And His Latin Jazz Big Band Featuring Paquito D’Rivera