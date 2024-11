Carlos Vives es el ‘Personaje del Año’ en los Latin Grammy 2024: lo celebrará con documental en TNT y Max

El samario agradeció a la Academia Latina de la Grabación por el galardón, sumándose a Shakira y Juanes como los únicos colombianos que lo recibieron hasta la fecha - crédito @carlosvives/Instagram

Desde los años 80, Carlos Vives buscó labrarse un lugar en la música. Inicialmente se orientó a las baladas románticas con tres discos que se grabaron aprovechando su popularidad por su papel protagonista en la telenovela Gallito Ramírez (1986), pero ninguno gozó de éxito.

Fue otro papel en televisión, el de Escalona (1991) el que terminaría dictando lo que será su carrera posterior, pues primero sus interpretaciones de las canciones del maestro Rafael Escalona lo pusieron en el oido de los colombianos, y luego con sus álbumes Clásicos de la Provincia (1993), La Tierra del Olvido (1995) y El amor de mi tierra (1999) se transformó en un ícono de la música latinoamericana, al fusionar elementos del vallenato, la cumbia y el rock, transformándose en uno de los primeros artistas nacionales de alcance internacional junto a Shakira y Juanes.

Ese legado será reconocido en la edición 25 de los Latin Grammy. En ella, la Academia Latina de la Grabación le otorgará la distinción como Personaje del Año en la ceremonia que tendrá lugar el próximo jueves 14 de noviembre en el Kaseya Center de Miami.

Carlos Vives se transforma en el tercer colombiano en ser reconocido como "Persona del Año" en los Latin Grammy" - crédito @latingrammyfdn/Instagram

De este modo, el samario reconocido por La gota fría, Pa’ Mayte o Robarte un beso se suma a Shakira (2011) y Juanes (2019) como el tercer colombiano en recibir dicho reconocimiento que en 2023 recibió Laura Pausini.

“Gracias a La Academia por estos reconocimientos, mi música nace de una conexión profunda con nuestro territorio”, escribió Vives en su cuenta de Instagram, agradeciendo el galardón.

Pero su celebración no termina ahí. Como forma de rendir tributo a su contribución a la cultura latinoamericana, TNT y la plataforma Max lanzarán este sábado 9 de noviembre a las 10:00 p. m. el documental Carlos Vives: el amor de mi tierra, que explora los momentos más significativos de su vida y carrera. Centrado en una entrevista a profundidad con el samario, incluye testimonios de artistas con los que compartió a lo largo de su carrera como Camilo, Juanes y Goyo, quienes relatan la influencia que el cantautor ejerció sobre sus carreras musicales.

“Debo empezar a agradecer a los colombianos porque ellos fueron los primeros en llevar mi música por el mundo”, reflexiona Vives en uno de los adelantos del documental. “Cuando no había una industria global, ellos en el equipaje llevaban mis discos y me promocionaron con sus amigos. Es por eso que también me tienen dando vueltas por todo el mundo”.

El documental "Carlos Vives: El amor de mi tierra" se estrenará este sábado 9 de noviembre en Max y TNT - crédito Max

De hecho, hay un momento del documental en el que Carlos Vives recuerda su presencia en la primera edición de los Latin Grammy, celebrada en el 2000 y en la que fue el más nominado de todos. “Todos los artistas que estaban cuando yo llegué, como Julio Iglesias, Celia Cruz, Tito Puente, una generación con la que yo estuve nominado y ya no están. Además, que sea Miami y en su 25 edición es muy especial, porque Miami es una comunidad muy especial que nos enseñó mucho y que le hemos dado lo mejor de nosotros. Una oportunidad para agradecerle a todos”, comentó frente al paso del tiempo entre esa primera edición y la actual.

Vives tampocó dejó de recordar que, como artista, sentía la responsabilidad de proyectar una visión distinta de la colombianidad a la que predominaba a nivel interacional en los años 80 y 90, por cuenta de la violencia desatada por los carteles de la droga. “Esas cosas malas eran parte de nuestra tragedia, pero nosotros estábamos para mostrar lo otro, la cultura, el arte, la tradición y a nuestros poetas”, declaró.

Por supuesto, también tuvo palabras para Egidio Cuadrado, su mano derecha durante más de 30 años y que falleció el pasado 21 de octubre en Bogotá. “Yo quiero decirle a él que gracias por aguantar todas mis locuras. Gracias por creer en esos locos rockeros. Yo también quise que lo respetaran mucho porque era de los reyes vallenatos que habían tenido ciertas cosas despectivas con él, y eso hizo que yo lo abrazara más”, expresó.