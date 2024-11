Pamela Anderson confesó sentirse más auténtica que nunca después de dejar el maquillaje

Pamela Anderson abraza su verdadera esencia en un cambio de imagen significativo para la actriz (EFE)

La actriz y modelo Pamela Anderson se sinceró en una reciente entrevista con The Sunday Times sobre su decisión consciente de mostrarse sin maquillaje, marcando un notable cambio en su imagen pública.

La estrella, que alcanzó la fama mundial en la década de 1990 con Baywatch, afirma sentirse “más yo misma que nunca” en esta nueva etapa de su vida.

El punto de inflexión ocurrió durante la Semana de la Moda de París en septiembre de 2023, cuando Anderson apareció sin maquillaje en los eventos.

“Hay esta ropa hermosa. Estoy usando Vivienne Westwood. Tengo este gran sombrero y un hermoso abrigo. Nadie va a notar si no uso maquillaje”, explicó acerca de su look.

Sin maquillaje y más auténtica que nunca, Anderson rompió esquemas durante la Semana de la Moda de París 2023 (REUTERS/Johanna Geron)

La famosa artista reconoce que no anticipó el impacto que tendría su elección. “No me di cuenta de que iba a comenzar todo esto, toda esta gente realmente relacionándose conmigo”, señaló.

Y agregó que “somos lo suficientemente buenos tal como somos. Tengo que recordarme eso todos los días”.

En ese sentido, Pamela Anderson reveló que su imagen anterior fue una construcción deliberada para hacer frente a las decepciones experimentadas a lo largo de su carrera.

“Creé este personaje para combatir o cubrir muchas de mis decepciones en las cosas que han sucedido en el camino”, admitió la actriz, quien ahora se siente cómoda mostrando su verdadero ser en público como madre y amante de la jardinería y la cocina.

La estrella de "Baywatch" reflexionó sobre su transformación personal, eligiendo una apariencia natural tras décadas de ser un ícono de belleza (Shutterstock)

Este cambio también ha tenido un impacto positivo en sus hijos, Brandon, de 27 años, y Dylan, de 26, fruto de su relación con Tommy Lee.

“Probablemente, ya no sienten que tienen que defender a su madre. Mi percepción pública ha cambiado y no te das cuenta de cuánto afecta eso a tus hijos”, confesó. “Creo que ellos también se sienten mucho más cómodos ahora, viéndome en este punto de mi vida”, añadió.

En una franca entrevista, Pamela se sinceró sobre cómo su apariencia anterior enmascaraba desilusiones y experiencias pasadas (Ken McKay/ITV/Shutterstock)

La decisión de dejar el maquillaje surgió de manera espontánea durante la Semana de la Moda de París.

“Simplemente sucedió que fue esta cosa tonta de estar en la Semana de la Moda de París y decir: ‘No voy a sentarme en una silla de maquillaje durante tres horas. Voy al Louvre’”, relató Anderson.

“Entonces pensé: ‘¿Con quién estoy compitiendo?’ Me estaba apreciando como esta chica que vive en la Isla de Vancouver que fue depositada en esta ropa glamurosa”.

La naturaleza y la tranquilidad: Pamela Anderson encuentra paz en su hogar de la isla de Vancouver, lejos de los focos (REUTERS/Mario Anzuoni)

El renacer de Pamela Anderson en el cine

Alejada de los reflectores de Hollywood, Pamela Anderson se mantiene activa en diversos proyectos.

Recientemente asistió a una proyección especial de su próxima película The Last Showgirl en Los Ángeles, donde nuevamente apareció sin maquillaje.

La película dirigida por Gia Coppola es una historia dramática que transcurre en Las Vegas, donde una experimentada bailarina enfrenta un momento crucial en su vida tras tres décadas sobre los escenarios.

Ante el inminente cierre del espectáculo donde ha trabajado por años, debe confrontar decisiones importantes sobre su porvenir.

Pamela Anderson protagoniza "The Last Showgirl", una película dramática que explora el desafío de una bailarina en Las Vegas frente al cierre de su espectáculo tras 30 años (High Frequency Entertainment)

Mientras tanto, Anderson también se encuentra promocionando su nuevo libro de cocina vegana I Love You: Recipes from the Heart, que sigue a sus memorias Love, Pamela, publicadas a inicios de 2023.

Desde su hogar en la Isla de Vancouver, una granja familiar de más de 100 años que describe como su salvación, dedica su tiempo a caminar entre cinco y seis kilómetros diarios, leer, ver películas clásicas y cocinar.

“Cuando miro mi pasado, pienso que no tenía control”, reflexionó sobre aquella chica que fue considerada un símbolo sexual y a la que ahora se refiere como un “personaje de caricatura”.

Por ello, evita el teléfono y las redes sociales “a toda costa”, prefiriendo comenzar sus días escribiendo en su diario y conectándose con la naturaleza antes del amanecer. Su granja, señala, le permite sentirse “arraigada” y “recargar energías”.