Esta es la razón por la que Tom Holland busca frecuentemente a su novia Zendaya en Google

Tom Holland reveló que busca a Zendaya en Google para asegurarse de que "todo está bien" con ella (Emma McIntyre/Getty Images/AFP)

Tom Holland reveló que ocasionalmente busca a su novia Zendaya en Google para asegurarse de que “todo está bien”, según declaró durante su participación en el podcast On The Menu de Samah Dada, donde promocionaba su nueva marca de bebidas sin alcohol Bero.

“Lo último que busqué en Google fue a Zendaya”, admitió el actor de 28 años, explicando que, al no estar activo en redes sociales, realiza estas búsquedas como una forma de manejar su ansiedad.

“A veces es más una cuestión de ansiedad, pero verifico para ver si todo está bien y asegurarme de que todo está tranquilo. Entonces le doy una pequeña búsqueda en Google y miro las noticias, y me digo: ‘Ella está bien’”, explicó al programa.

La pareja mantiene un perfil discreto desde 2017, año en el que comenzaron los rumores en torno a su relación (Backgrid UK/The Grosby Group)

La pareja, que se conoció durante el rodaje de Spider-Man: Homecoming en 2017, mantiene un perfil discreto en cuanto a su vida personal.

En una entrevista anterior con Elle, Zendaya habló sobre el desafío de mantener una relación privada bajo el escrutinio público. “No puedo dejar de ser una persona y vivir mi vida y amar a la persona que amo”, expresó la actriz.

Y añadió: “No puedes esconderte. Eso tampoco es divertido. Estoy navegando por esto más que nunca ahora”, añadió, enfatizando que se trata de “proteger la paz y dejar que las cosas sean tuyas, pero también no tener miedo de existir”.

La protagonista de "Euphoria" admitió que navegar en esta etapa de su vida se trata de “proteger la paz y dejar que las cosas sean tuyas, pero también no tener miedo de existir” (Splash News/The Grosby Group)

Holland también reveló a Extra durante los Critics Choice Awards 2024 que, a veces, vuelven a ver Spider-Man: Homecoming para recordar esa etapa de sus vidas.

“Zendaya y yo, de vez en cuando, vemos Spider-Man 1 y recordamos cuando teníamos 19 años y hacíamos esas películas”, reveló el actor británico. “Amo esas películas y me encanta saborear esos momentos, así que trato de no verlas tan seguido como me gustaría porque es algo muy especial”, agregó,

Además, describió la experiencia como “un lujo, un regalo poder sentarse y revivir tu juventud”.

El actor británico compartió que eventualmente revive los momentos de "Spider-Man: Homecoming", el primer film de Marvel que protagonizaron juntos (Instagram/@tomholland2013)

La protección de Tom Holland a Zendaya ante el asedio mediático

Un reciente incidente en la ciudad de Nueva York puso de manifiesto el instinto protector de Holland hacia su actual novia.

Durante el lanzamiento de Bero, su marca de cerveza sin alcohol, el 24 de octubre, un video que se volvió viral muestra al actor interviniendo cuando una multitud de fanáticos y fotógrafos rodeó a Zendaya mientras le pedían autógrafos.

Ambas estrellas habían llegado al evento en un vehículo negro y, aunque inicialmente caminaban tomados de la mano, la multitud logró separarlos.

Tom Holland protegió a Zendaya de los paparazzi en Nueva York (Captura/stylecaster/X)

Los flashes y las solicitudes de autógrafos se concentraron principalmente en la ganadora del Emmy, momento en el que Tom Holland reaccionó rápidamente.

En las imágenes se observa al actor diciendo “No, no, no” mientras se abre paso entre los fotógrafos para llegar hasta la protagonista de Challengers y Euphoria.

Una vez que logró alcanzarla, tomó su mano y la guio con seguridad hacia el interior del edificio, pidiendo a la multitud “un poco de espacio”. También fue captado solicitando a un fotógrafo que se moviera para permitirles el paso mientras se dirigían a su vehículo.

El intérprete de Spider-Man reaccionó con firmeza cuando se percató que su novia había sido rodeada por fotógrafos que invadían su espacio personal (X/@stylecaster)

En 2023, Holland explicó a The Hollywood Reporter su postura sobre la privacidad de su relación: “Nuestra relación es algo que protegemos muchísimo y queremos mantener lo más sagrada posible. No creemos que le debamos nada a nadie; es nuestro asunto y no tiene nada que ver con nuestras carreras”.

La actitud protectora del actor ha generado numerosas reacciones positivas en redes sociales, donde los usuarios elogiaron su rápida intervención para resguardar a su pareja del asedio mediático. “La forma en que fue y rescató tan rápido ¡Mi respeto por él se ha elevado!”, escribió un usuario citado por E! News.