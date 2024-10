La reacción de Tom Holland ante el asedio de los paparazzi a Zendaya

El actor reaccionó con firmeza cuando se percató que Zendaya había sido rodeada por fotógrafos que invadían su espacio personal

Tom Holland demostró que no solo interpreta a Spider-Man en la pantalla, sino que también sabe actuar como un “héroe” en la vida real. Un video viral muestra al actor británico protegiendo a su novia, Zendaya, de una multitud de paparazzi y fans que los rodearon en Nueva York. El momento ha desatado una ola de comentarios en redes sociales, donde los usuarios lo elogiaron por su actitud protectora.

Holland y Zendaya, ambos de 28 años, habían salido juntos para asistir al lanzamiento de Bero, la nueva línea de cervezas sin alcohol creada por el actor. A pesar de su discreción habitual con la prensa, la pareja no pudo evitar ser el centro de atención cuando descendieron de un vehículo negro y se encontraron con una gran cantidad de fotógrafos y seguidores esperándolos.

Según E! News, al principio caminaron tomados de la mano, pero pronto la multitud los separó. Los flashes y los pedidos de autógrafos se concentraron sobre Zendaya, mientras los fotógrafos la rodeaban por completo.

Tom Holland empujó a algunos fotógrafos para alcanzar a Zendaya en la multitud (Captura/stylecaster/X)

Al darse cuenta que la actriz había sido acorralada, Holland reaccionó rápidamente para llegar hasta ella. En el video se le oye decir: “No, no, no”, mientras empuja a los fotógrafos para despejar el camino hacia su pareja. Finalmente, logra tomar la mano de la figura de Euphoria, y la guía con seguridad hacia el interior del edificio.

Los fans de la pareja inundaron las redes sociales con elogios hacia la rápida acción del actor. Varios usuarios en X calificaron de “heroica” su actitud.

“La forma en que fue y rescató tan rápido ¡Mi respeto por él se ha elevado!”, escribió un usuario citado por E! News. “Él realmente se abrió camino para rescatarla”, añadió otro comentario en redes.

La historia de amor que cautivó a Hollywood

Holland y Zendaya sostienen una relación desde 2021, aunque su conexión se remonta al rodaje de Spider-Man: de regreso a casa en 2017. A pesar de la atención mediática, ambos son bastante discretos con su vida privada.

La relación de Tom Holland y Zendaya es una de las más queridas en Hollywood (Créditos: Twitter/@samuel_jsilva)

“Nuestra relación es algo que protegemos muchísimo y queremos mantener lo más sagrado posible”, explicó Holland en 2023 a The Hollywood Reporter. “No creemos que le debamos nada a nadie; es nuestro asunto y no tiene nada que ver con nuestras carreras”.

Su dinámica cercana también ha sido motivo de admiración entre amigos y colegas. Timothée Chalamet, coprotagonista de Zendaya en Duna, ha expresado su cariño por la pareja en varias ocasiones. En una reciente entrevista para LADbible TV, se mostró especialmente entusiasta al hablar sobre Holland, a quien calificó como el “maestro supremo del rizz (carisma)”.

“Internet lo sabe, Zendaya lo sabe, todos lo saben”, afirmó Chalamet.

Bero: un proyecto personal para Holland

El lanzamiento de Bero fue el motivo por el cual la pareja se encontraba en Nueva York. Esta nueva línea de cervezas sin alcohol es un proyecto especial para Holland, quien dejó el alcohol en enero de 2022 y se convirtió en un defensor de la vida en sobriedad.

Holland ha descrito su proceso de sobriedad como "su mayor logro" y "lo más difícil" que ha hecho en su vida. (Captura/Bero)

“Mi primer año sobrio fue realmente difícil, y si hubiera tenido Bero en ese momento, creo que habría sido más fácil”, confesó el actor a Forbes.

La marca, cuyo nombre puede pronunciarse como “beer-oh” o “de cualquier forma que prefiera el consumidor”, es fruto de un trabajo conjunto entre Holland y el experto en marketing John Herman. La línea cuenta con tres variedades: Kingston Golden Pils, Edge Hill Hazy IPA y Noon Wheat. Cada una tiene un significado personal para Holland, desde referencias a su ciudad natal, Kingston upon Thames, hasta un homenaje a su perro.

Curiosamente, Zendaya, a pesar de no ser fanática de la cerveza, tuvo un papel importante en el proceso creativo. “Ella odia la cerveza, absolutamente la odia. No bebe cerveza para nada, y cuando probó la primera ronda, dijo: ‘Wow, estos están realmente ricos’. Y yo pensé: ‘Bueno, eso probablemente no sea una buena señal’”, bromeó Holland.