Shawn Mendes reveló detalles de su relación con su exnovia, Camila Cabello

A pesar de su separación sentimental, Mendes y Cabello mantienen una relación cercana y llena de respeto. (Mario Anzuoni - Reuter)

En una reciente entrevista con The New York Times, Shawn Mendes habló con franqueza sobre el tipo de relación que tiene ahora con Camila Cabello, cantante con quien mantuvo un romance durante más de dos años antes de su ruptura en 2021.

En una sincera conversación, el cantautor canadiense, de 26 años, explicó que, a pesar de los rumores sobre posibles diferencias entre ambos, Camila Cabello sigue siendo una de las personas más importantes en su vida.

“Si algo llegara a pasar en mi familia o si algo me pasara a mí, ella probablemente sería la primera persona a la que llamo, hasta el día de hoy”, reveló Mendes al periódico estadounidense.

“Nuestra relación me está enseñando lo que significa el amor, en gran manera”, compartió el músico. “Me da nervios hasta hablar del tema, solo por lo que la gente podría decir, pero la verdad es que ella es una de mis amigas más cercanas”.

Mendes y Cabello se conocen desde que lanzaron juntos su primera colaboración musical, "I Know What You Did Last Summer" (Foto de archivo. EFE/EPA/Peter Foley)

El cantautor y Cabello iniciaron su relación en 2019, en el contexto de la promoción de su colaboración musical “Señorita”. Su relación acaparó la atención mediática ya que solían mostrar su romance en eventos públicos y en sus presentaciones sobre el escenario.

Sin embargo, en noviembre de 2021, ambos anunciaron su ruptura mediante una declaración conjunta publicada en sus redes sociales, donde afirmaron que, aunque su romance había terminado, “el amor por el otro, como seres humanos, es más fuerte que nunca”.

Esta separación no eliminó el cariño y respeto que sentían mutuamente, y en 2023 ambos fueron vistos en el festival de música Coachella, donde se les fotografió compartiendo un beso. La breve reconciliación despertó una nueva ola de especulaciones entre sus seguidores, aunque Mendes y Cabello, poco tiempo después, volvieron a tomar caminos distintos.

Shawn Mendes y Camila Cabello fueron captados en actitud romántica en Coachella. Dicha reconciliación duró poco tiempo (Twitter @PopBase)

Según una fuente cercana citada por Us Weekly, la cantante fue quien finalmente decidió poner fin a la relación una vez más, pues los problemas que ambos habían experimentado en el pasado comenzaron a resurgir tras pasar tanto tiempo juntos de nuevo.

En marzo de este año, la cantante también recordó su breve reconciliación al ser invitada al podcast Call Her Daddy. “Esta vez nos tomó a ambos menos tiempo, el decir: ‘Esto no se siente bien y no necesitamos esforzarnos tan duro para hacer que funcione. Está bien así‘”, relató.

En su último concierto, Mendes contó qué opinaba de las especulaciones de su sexualidad.(REUTERS/Andrew Kelly)

Shawn Mendes reflexiona sobre su sexualidad en pleno concierto

Por otro lado, Shawn Mendes también ha abordado recientemente la especulación pública en torno a su sexualidad, un tema que lo ha acompañado durante gran parte de su carrera.

En un reciente concierto en Colorado, donde interpretó canciones de su próximo álbum, Shawn, el artista decidió hablar sobre esta cuestión.

“La verdad sobre mi vida y mi sexualidad es que, hombre, estoy apenas descubriéndolo como todos”, dijo ante la audiencia. “A veces lo tengo claro, y a veces no tanto. Y se siente realmente aterrador porque vivimos en una sociedad que tiene mucho que decir sobre eso”.

El cantautor se sinceró sobre los comentarios en relación a su orientación sexual

“Creo que la sexualidad es algo increíblemente complejo, y es muy difícil de encasillar”, explicó en el concierto. Al hablar sobre el tema de forma más libre, Mendes expresó que se sentía “más cercano a todos”.

El cantautor confesó que sentía los rumores sobre su sexualidad como “una intrusión” en un aspecto muy personal de su vida, pero expresó su deseo de “ser humano y sentir cosas” sin el peso de las expectativas sociales.