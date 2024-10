Taylor Swift pide que Sean ‘Diddy’ Combs sea su cita del baile de graduación en un video de hace 13 años

En 2011, Taylor Swift comentó que llevaría a Sean "Diddy" Combs como uno de sus acompañantes de ensueño para el baile de graduación.

Ha resurgido un video de 2011 en el que Taylor Swift menciona que Sean ‘Diddy’ Combs sería uno de sus acompañantes ideales para el baile de graduación. La cantante de “Lover”, entonces de 21 años, participó en un juego de preguntas rápidas en el programa de Rachael Ray (The Rachael Ray Show), donde sostuvo fotografías de distintas celebridades, incluidas las de Jennifer Lopez, Katy Perry, Justin Timberlake y Sheryl Crow.

Al preguntarle quién sería su cita ideal, Swift respondió que formaría “un grupo de acompañantes” que sería “muy divertido”. Ray, asombrada por la elección, preguntó por qué había elegido a ese grupo de personas, y Swift explicó que era por “razones diferentes” y por las personalidades de cada uno.

Swift elogió a Diddy en el programa de Rachael Ray, destacando su amabilidad y mencionando que sería "divertido" llevarlo a su baile (captura Youtube/B-side Archive Obscure Music & Lost Media)

La cantante detalló que Perry “sería muy divertida, es como alguien espontánea”, mientras que de Combs comentó que “siempre ha sido muy amable” con ella, señalando que sería “divertido que estuviera en el grupo de graduación”. Asimismo, Rachael añadió que Combs era “un caballero”.

Las declaraciones de Swift han resurgido luego de que un video de aquel momento fuera compartido en un clip en TikTok, aunque este fue posteriormente eliminado. Sin embargo, algunos usuarios en redes sociales reaccionaron, opinando que el comentario “no envejeció bien”.

La declaración de Swift sobre Combs resurgió en redes después del arresto del rapero, acusado de delitos como tráfico sexual y extorsión (AP Foto/Charlie Riedel)

Según Daily Mail, uno de los comentarios decía: “como millennial, mirábamos a estas personas y no sabíamos lo que realmente estaba pasando. Esto es Taylor en su época de ‘Fearless’ o ‘Speak Now’, aquí tenía como 19-21 años”. Otro usuario agregó: “en aquel entonces éramos muy ingenuos”.

Las reacciones en redes surgen después de que Combs, de 54 años, fuera arrestado el 16 de septiembre, acusado de delitos como tráfico sexual, extorsión y traslado de personas para ejercer la prostitución. El fundador de Bad Boy Records fue señalado por supuestamente organizar “fiestas secretas” en las que, presuntamente, se coaccionaba a mujeres para realizar actos sexuales prolongados.

Sean "Diddy" Combs, fundador de Bad Boy Records, negó los cargos en su contra y actualmente espera juicio en el Centro de Detención de Brooklyn (EFE/PAUL BUCK)

Sean, quien acumula numerosas denuncias y que este año fue expuesto en un video antiguo golpeando a su exesposa Cassie Ventura, ha negado rotundamente los cargos y se ha declarado como inocente. Por ahora, está a la espera de su juicio programado para mayo de 2025 mientras es retenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

Taylor Swift brilló en el escenario junto a Sabrina Carpenter

Mientras tanto, Taylor Swift continúa destacando en su aclamada gira internacional Eras Tour. Durante su presentación en el Caesars Superdome en Nueva Orleans, el 26 de octubre, la cantante contó con la participación especial de su amiga y ex quien se encargó de abrir varios de sus shows en 2023, Sabrina Carpenter.

Durante un concierto en Nueva Orleans, Swift sorprendió al público trayendo de invitada sorpresa a Carpente, con quien cantó “Espresso”, “Please, Please, Please” y “Is It Over Now?”

En la sección de canciones sorpresa del show, Swift tomó un teléfono del público y llamó a Carpenter. En el video del momento, publicado en redes sociales, Swift explicó al público que necesitaba silencio porque iba a poner a Sabrina “en altavoz”.

Al contestar, la invitada sorpresa expresó su entusiasmo y bromeó con Taylor sobre la distancia. Swift le preguntó si podría “venir al estadio”, a lo que Carpenter respondió que “le tomaría unos cinco segundos” llegar. Segundos después, Sabrina apareció en el escenario vestida de blanco, y juntas interpretaron un popurrí que incluyó canciones como “Espresso” y “Please, Please, Please” junto a “Is It Over Now?”, una canción que incluye la frase “avancemos trescientas tazas de café para llevar más tarde”, en una aparente referencia a “Espresso”.

Swift invitó a Carpenter al escenario para un popurrí de sus canciones “Espresso” y “Please, Please, Please” junto con “Is It Over Now?” (X/@4k_taylorr)

Ambas estrellas pop ya habían colaborado previamente en el escenario durante una presentación en Australia en febrero, cuando el acto de apertura de Carpenter fue cancelado por condiciones climáticas. En esa ocasión, las artistas interpretaron “White Horse” y “Coney Island” en Sydney.