Ariana Grande imitó a Britney Spears, Miley Cyrus y Gwen Stefani como parte de su monólogo en “Saturday Night Live”

Durante su participación en 'Saturday Night Live', Ariana Grande hizo una imitación de Britney Spears, Miley Cyrus y Gwen Stefani, referenciando además algunos de sus temas más populares Créditos: Youtube/Saturday Night Live

Ariana Grande regresó a Saturday Night Live el pasado 12 de octubre, marcando su segunda aparición como anfitriona del programa desde su debut en 2016. Durante su monólogo de apertura, la interprete de “Seven Rings” recordó su histórica presentación en el programa de hace casi diez años donde imitó a varias cantantes, mostrando al mundo sus extraordinaria habilidad vocal.

En esta ocasión, Grande bromeó con el público y aseguró que su participación como anfitriona “no se trataría de ella”. Además, reiteró que no cantaría ni haría imitaciones, sólo para tomar el micrófono y hacer todo un espectáculo al estilo Broadway un segundo después.

“No voy a imitar a Britney Spears”, cantó Ariana, para acto seguido modular su voz como la princesa del pop y hacer referencia a su emblemático tema “... Baby One More Time”.

Ariana Grande dijo que no quería hacer imitaciones durante su monólogo en SNL. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que tomara el micrófono y comenzara a rendir homenaje a Miley Cyrus, Britney Spears y Gwen Stefani

Ariana Grande también imitó a Miley Cyrus mientras decía “No voy a hacer a Miley Cyrus porque eso no va a funcionar”, referenciando su reciente éxito “Work It Out”.

Gwen Stefani fue otra de las cantantes que Ariana Grande imitó en su regreso a SNL, con un verso donde recitaba que “no cantaría porque duele”, como un guiño al éxito de No Doubt, “Don’t Speak”.

Durante su actuación, Grande también interactuó con el miembro del elenco de SNL, Bowen Yang, quien estaba disfrazado de Glinda, su personaje en la próxima adaptación cinematográfica de Wicked que llegará a los cines el próximo 22 de noviembre. Grande le informó a Yang que el sketch de Wicked había sido eliminado, dejando al actor visiblemente decepcionado.

Bowen Yang, actor del elenco de SNL, se disfrazó de Glinda, personaje de Ariana Grande en la próxima cinta "Witched"

Ariana no mentía cuando dijo que ella no sería el entretenimiento musical de la noche (a excepción de su particular introducción). Fue nada menos que Stevie Nicks la encargada de musicalizar este episodio de Saturday Night Live. De hecho, Grande lo mencionó durante su actuación con la que dio inicio el show.

A un par de días de que el episodio se emitiera, el monólogo de apertura de Ariana Grande ya acumula más de un millón de visualizaciones en YouTube.

El histórico debut de Ariana Grande en “Saturday Night Live”

Ariana Grande tenía 23 años cuando apareció por primera en SNL. En aquel show, la multifacética artista fue parte de un sketch donde interpretaba a un personaje llamado Chloe, una tímida asistente dentro de la empresa Tidal (un servicio de música online creado por Jay-Z). Debido a un problema de electricidad, Tidal está por perder las canciones de varias artistas, por lo que Chloe se encarga de cantar los éxitos de Britney Spears, Shakira, Rihanna, Celine Dion y Whitney Houston.

Para entonces, Ariana ya era bien conocida por tener una voz fuera de serie, pero fue a partir de aquí que varios coaches vocales destacaron la gran habilidad que tenía la cantante para “transformar” su voz a su antojo.

Ariana Grande hizo su debut en Saturday Night Live en 2016 con una serie de imitaciones Créditos: X/Saturday Night Live

Los talk shows siguieron explotando las cuerdas vocales de Ariana a partir de esa presentación. Jimmy Fallon invitó a la artista a su show poco tiempo después para hacer una dinámica donde Grande debía cantar canciones populares con la voz de celebridades como Christina Aguilera y nuevamente Celine Dion, generando muchas risas y aplausos por parte del público.

En un episodio posterior de The Tonight Show with Jimmy Fallon, la misma Celine compartió lo asombrada que estaba por el talento de Ariana y destacó además lo pequeña que era la artista en persona con tan sólo 1.54 m de altura.