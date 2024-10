La historia de Justin y Hailey Bieber: un triángulo amoroso, la adicción al sexo, una boda de lujo y la paternidad

Justin y Hailey Bieber, ahora padres de Jack Blues, han navegado por altibajos en su relación desde que se unieron oficialmente en 2018, convirtiéndose en una de las parejas más mediáticas de los últimos años (Instagram/@justinbieber/@haileybieber/ Jim Smeal/BEI/Shutterstock)

Justin Bieber y Hailey Bieber (de soltera Baldwin) son una de las parejas más seguidas en el mundo del espectáculo. Desde que se unieron oficialmente en 2018, la historia de los esposos no ha pasado desapercibida ante el ojo público, en especial por todos los altibajos que han protagonizado en su camino a convertirse en padres de familia. Y es que su historial abarca desde el fanatismo adolescente hasta una devoción religiosa compartida.

A pesar de los desafíos, tanto Justin como Hailey han logrado fortalecer su relación y ahora, como padres de Jack Blues Bieber, los jóvenes enamorados parecen disfrutar de una etapa de estabilidad y alegría nueva, pese a algunos recientes rumores y polémicas (como la de Sean ‘Diddy’ Combs)

¿Cómo empezó su romance y qué pasó en el medio de su largo noviazgo?

Los primeros encuentros lejos del romance

Justin y Hailey se conocieron en 2009, pero no hubo conexión romántica inicial, ya que Hailey no era fanática de Justin ni de su música en aquel entonces (Instagram/justinbieber)

La historia de Justin y Hailey Bieber comenzó mucho antes de que se convirtieran en una de las parejas más mediáticas de Hollywood. Su primer encuentro se remonta a noviembre de 2009, en un evento de la cadena Today Show. En ese entonces, Hailey Baldwin tenía tan solo 12 años, y fue su padre, el actor Stephen Baldwin, quien facilitó el primer saludo entre los dos jóvenes, con la aprobación de Pattie Mallette, la madre de Justin.

Dicha introducción no fue más allá de un breve apretón de manos, pues años después se reveló que ese primer encuentro no dejó una gran impresión romántica en ninguno de los dos. Hailey, en una entrevista con Vogue, recordó ese momento diciendo que, aunque pensaba que Justin era “lindo”, no era una fanática de él ni de su música y que la diferencia de edad entre ambos, sumada a la tormentosa relación que él tenía en ese entonces con Selena Gómez, impedían cualquier tipo de romance.

En 2011, su camino se cruzó nuevamente, pero en un contexto muy diferente: ambos se encontraron en la premiere del documental de Justin, Never Say Never, en Nueva York. Ese año, Hailey ya había expresado públicamente su apoyo a la relación de Justin con Selena, incluso a través de sus redes sociales, donde se declaró en varias ocasiones “Team Jelena”.

Una conexión espiritual y la no exclusividad

La amistad de Justin y Hailey se consolidó en 2014 en la iglesia Hillsong, donde comenzaron a compartir momentos y reconocieron sentimientos, aunque mantuvieron una relación no exclusiva (Archivo)

La amistad entre Justin y Hailey Bieber se consolidó en 2014, cuando ambos coincidieron en la iglesia Hillsong. Fue en ese entorno espiritual donde su relación comenzó a evolucionar, pasando de ser simples conocidos a amigos cercanos. Aunque en sus primeras apariciones públicas juntos surgieron rumores sobre un posible romance, ambos lo negaron rotundamente en entrevistas. Justin incluso aclaró en redes sociales que estaba “súper soltero” y que Hailey era solo una amiga.

A pesar de sus declaraciones, los dos continuaron compartiendo momentos juntos, como su celebración de Año Nuevo en 2014 y su beso en la víspera de 2015 en una fiesta en St. Barts. Ante estos avistamientos, en 2016, durante una entrevista con GQ, Justin finalmente reconoció que sentía algo por Hailey, aunque aclaró que no estaban en una relación exclusiva, ya que las complicaciones de su vida personal y su carrera no le permitían comprometerse por completo.

Hailey, por su parte, también reconoció en entrevistas que pasaba mucho tiempo con Justin, pero continuó desmintiendo un vínculo exclusivo. Ambas partes expresaron que, a pesar de los sentimientos mutuos, preferían no poner etiquetas y mantener las cosas discretas por el momento. Este periodo de incertidumbre fue clave para el desarrollo de una relación más seria en los años posteriores.

De una dramática ruptura a un anuncio inesperado

Justin y Hailey Bieber anunciaron su embarazo en mayo de 2024 con un emotivo video, compartiendo su alegría y expectativas sobre la llegada de su hijo (Instagram/justinbieber)

Después de una ruptura “muy dramática” en 2016, durante la cual Hailey y Justin pasaron por un período de tensiones y distanciamiento, la relación de la pareja parecía haber llegado a su fin. Hailey comentó que había “muchas cosas raras” entre ellos, y describió la separación como una especie de excomunión, donde “hubo un período en el que, si yo entraba a una habitación, él salía”.

Su reencuentro ocurrió en junio de 2018, después de que Justin finalizara su tumultuosa relación con Selena Gómez. La chispa volvió a encenderse cuando se encontraron en una conferencia religiosa de Hillsong en Miami, donde el cantante finalmente le confesó a Hailey que “no íbamos a ser solo amigos”. El par comenzó a salir nuevamente, disfrutando de un romance más visible con múltiples demostraciones de cariño en público. “El denominador común, te lo prometo, siempre es la iglesia”, dijo Hailey, quien enfatizó que su relación había dejado atrás las dificultades del pasado.

El 7 de julio de 2018, Justin sorprendió a sus seguidores al anunciar que se había comprometido con Hailey después de una cena romántica en las Bahamas, escribiendo: “Hailey, estoy tan enamorado de todo lo que eres. Estoy tan comprometido a pasar mi vida conociéndote y amándote con paciencia y amabilidad”. En su emotivo mensaje, prometió: “Mi corazón es COMPLETAMENTE y TOTALMENTE TUYO, y siempre te pondré en primer lugar”.

Matrimonio, convivencia y una boda de lujo

Justin y Hailey se casaron civilmente en 2018, celebrando una lujosa ceremonia religiosa en Carolina del Sur (Instagram/haileybieber)

Justin y Hailey Bieber se casaron en una ceremonia civil en septiembre de 2018, y poco después se mudaron juntos a la casa de Justin en las afueras de Toronto. Su boda religiosa costó alrededor de 500.000 dólares y se celebró en el Montage Palmetto Bluff, un resort de lujo en Carolina del Sur. Posteriormente, la convivencia no fue fácil y, como revelaron, comenzaron a asistir a terapia de pareja mientras ajustaban su nueva vida. Hailey admitió en Vogue que el matrimonio no era “un cuento de hadas” y que requería esfuerzo, comprometiéndose a “luchar por algo” a pesar de las dificultades diarias.

Justin, que había luchado con la adicción al sexo, decidió practicar el celibato antes de su reconciliación con Hailey, viendo su relación como una bendición divina. “Dios me bendijo con Hailey como resultado”, explicó, reconociendo que su esfuerzo por alejarse del sexo y enfocarse en su bienestar espiritual fue clave para su unión. Sin embargo, su vida en pareja también ha enfrentado momentos difíciles, como la depresión y ansiedad de Justin, aunque Hailey ha sido su mayor apoyo. “Siempre va a ser alguien que voy a amar el resto de mi vida”, dijo Hailey.

En cuanto a la paternidad, en aquel entonces Hailey había sido clara en que no estaban listos para ser padres todavía, a pesar de que su relación parecía más fuerte que nunca. “Definitivamente no este año”, comentó en 2022, tan solo dos años antes de convertirse en madre.

El triángulo amoroso: Bieber, Gómez y Baldwin

Hailey Bieber aclaró en un podcast que nunca estuvo con Justin mientras él estaba en una relación con Selena, y más tarde ambas mujeres fueron vistas juntas (AP/REUTERS)

El triángulo amoroso entre Justin Bieber, Selena Gómez y Hailey Bieber fue un tema candente en el mundo del espectáculo durante años. Desde que Justin y Selena comenzaron su relación en la adolescencia, su romance capturó la atención de los medios y los fans, pero siempre se le catalogó de un noviazgo inmaduro y tóxico. Sin embargo, la historia se complicó aún más cuando, luego de romper y volver varias veces, finalmente Justin se casó con Hailey en 2018, lo que provocó rumores de que ella se lo había “robado” a Gómez.

En una aparición en el popular podcast Call Her Daddy en septiembre de 2022, Hailey se defendió de estas acusaciones, afirmando con claridad: “Puedo decir, punto y final, que nunca estuve con él cuando estaba en una relación con nadie — eso es el final de la historia”. A pesar de la tensión que podría haber existido entre las tres partes, Hailey también reveló que, desde su matrimonio, ha logrado aclarar las cosas con Selena. “La respeto; no hay drama, personalmente”, dijo, aunque optó por no entrar en detalles sobre su conversación.

Un mes más tardes de sus declaraciones, Hailey y Gómez posaron juntas en la segunda gala anual del Academy Museum of Motion Pictures en Los Ángeles. Este encuentro pareció confirmar su buena relación, con fotos que mostraban a las dos sonriendo y disfrutando de la compañía mutua. En un momento en particular, Selena apoyó su mano en la pierna de Hailey, lo que sugirió que, a pesar del pasado complicado, realmente ambas habían dejado atrás cualquier tipo de rumor malicioso.

El camino hacia la paternidad de Justin y Hailey Bieber

Justin y Hailey Bieber celebraron el nacimiento de su hijo, Jack Blues Bieber, el 23 de agosto de 2024, compartiendo su alegría a través de una emotiva publicación en Instagram (Instagram/@pattiemallette)

A lo largo de los años, Hailey había expresado su deseo de ser madre, aunque también compartió sus miedos sobre la crianza en el ojo público. En una entrevista pasada con The Sunday Times, reveló: “Quiero mucho tener hijos, pero tengo miedo. Es suficiente que la gente diga cosas sobre mi esposo o mis amigos. No puedo imaginar tener que enfrentar a la gente diciendo cosas sobre un niño”. A pesar de estas preocupaciones, Hailey se mostró optimista sobre la crianza, afirmando que lo más importante era que sus hijos “sintieran amor y seguridad”.

El 9 de mayo de 2024, la pareja hizo oficial que estaban esperando un bebé al compartir un emotivo video de renovación de votos, donde Hailey lucía un vestido de encaje que dejaba entrever su vientre creciendo. Junto a las imágenes, la pareja transmitió su alegría y expectativas de ser padres. “Cuando llegue el día en que eso se hizo cierto, ustedes, como en Internet, serán los últimos en saberlo”, había bromeado Hailey previamente, refiriéndose a los constantes rumores sobre su embarazo antes de que lo hiciera oficial.

Finalmente, el 23 de agosto de 2024, Justin y Hailey anunciaron el nacimiento de su hijo, Jack Blues Bieber, en una conmovedora publicación de Instagram. La elección del nombre, que rendía homenaje al padre de Justin, reflejó la intención de continuar una tradición familiar. “Ambos estaban muy felices”, informó una fuente a People, describiendo al bebé como un “milagro” para la pareja.