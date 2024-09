Oasis ha confirmado su regreso a México

Oasis regresará a América Latina después de más de una década con una gira de reunión (X/@liamgallagher)

El legendario grupo británico Oasis confirmó su regreso a México con una presentación histórica en el Estadio GNP de la capital. Los hermanos Gallagher también se presentarán en Estados Unidos y Canadá.

“Gente de México, prepárense. Los Hermanos están en camino. El tour de Oasis en América del Norte, 2025”, escribió la cuenta oficial de Oasis en X.

La banda, conocida por éxitos como “Wonderwall” y “Don’t Look Back in Anger”, decidió reencontrarse con sus seguidores latinos tras más de una década de ausencia de la escena musical.

Se espera que pronto se anuncien más fechas en Latinoamérica con paradas en Buenos Aires, Santiago y São Paulo.

El show de México se realizará en el Estadio GNP Seguros el 12 de septiembre de 2025 (Ticketmaster)

Fechas de Oasis en 2025

Su show en la Ciudad de México (Estadio GNP Seguros) será el 12 de septiembre de 2025. La preventa de entradas comenzará el 3 de octubre a las 10:00 a.m., mientras que, la venta general se llevará a cabo el 4 de octubre a las 12:00 p.m. Puedes registrarte para el sorteo de la pre-venta aquí.

La noticia fue anticipada a través de vallas publicitarias en varias ciudades, incluyendo Nueva York, Toronto, Chicago y Ciudad de México, con un enigmático mensaje: “Ten cuidado con lo que deseas”. Las fechas de los conciertos de Oasis en EE. UU. y Canadá también se dieron a conocer.

Esta será la primera vez que se presenten en Norteamérica desde su gira Dig Out Your Soul en 2008, generando una gran expectativa entre sus seguidores de la región.

La imagen proyectada fue la pista sobre los conciertos de la banda en México y otras ciudades (X/@oasis)

Estas son las presentaciones que Oasis ha confirmado en Norteamérica:

Toronto Rogers Stadium (24 de agosto)

Chicago Soldier Field (28 de agosto)

Nueva Jersey Metlife Stadium (31 de agosto)

Los Ángeles Rose Bowl Stadium (6 de septiembre)

Ciudad de México Estadio GNP Seguros (12 de septiembre).

Cabe mencionar que la reconocida agrupación de rock estadounidense, Cage the Elephant, fue anunciada como el acto de apertura para estos shows.

Cage the Elephant será el acto de apertura en los shows de Norteamérica (Amy Harris/Invision/AP)

Esta gira internacional se suma a las 19 fechas ya anunciadas y completamente agotadas en Reino Unido e Irlanda. La reunión de los hermanos Gallagher causó tanto revuelo que los boletos se agotaron en cuestión de minutos, además de que se reportaron varios problemas con el sistema Ticketmaster.

El sistema elevó el costo de las entradas generales de 135 a 337.50 libras esterlinas, más cargos adicionales, debido a la alta demanda.

La gira de Oasis en Reino Unido e Irlanda agotó todas las entradas (Dave Hogan/Getty Images)

En un comunicado oficial, Oasis afirmó no haber estado al tanto de que se utilizaría este sistema de precios para sus conciertos.

“Inevitablemente, el interés en esta gira es tan abrumador que es imposible programar suficientes shows para satisfacer la demanda pública”, declaró la banda en su comunicado.

También aclararon que dejan las decisiones sobre venta de entradas y precios enteramente en manos de sus promotores y equipo de gerencia, y que en ningún momento fueron conscientes de que se implementaría un sistema de precios dinámicos.

Los fanáticos de Canadá, Estados Unidos y México ya especulan en redes sobre el caos al que se enfrentarán para conseguir sus entradas para el histórico regreso de Oasis.

Las tensiones entre Liam y Noel Gallagher culminaron en la separación de la banda en 2009 (AP)

Oasis, formada en 1991, se convirtió en una de las bandas más influyentes del rock alternativo y el Britpop. A lo largo de su carrera, lanzaron varios álbumes exitosos y se ganaron una legión de seguidores en todo el mundo.

Sin embargo, las tensiones entre Liam y Noel fueron una constante, y estas diferencias culminaron en una separación definitiva en 2009.

A pesar de estos conflictos, el grupo musical logró mantenerse unido durante casi dos décadas, lanzando álbumes icónicos como (What’s the Story) Morning Glory? y Be Here Now.