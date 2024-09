Liam Gallagher respondió a los rumores sobre la supuesta presencia de Oasis en el Super Bowl de 2025

Kendrick Lamar es la estrella principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2025 (X/Oasis/PrimeVideo)

La reunión de Oasis en una gira de reencuentro ha propiciado también especulaciones sobre su posible participación en otros eventos masivos. Uno de los rumores que ha circulado esta semana involucra a la banda británica como supuestos invitados al espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LIX de 2025 que liderará Kendrick Lamar.

Luego de que un usuario le preguntara directamente sobre el tema, el británico ha respondido con su típico sarcasmo en redes sociales y ha dejado a sus fanáticos con más dudas que certezas sobre la inesperada colaboración.

Como registró NME, la especulación inició cuando una supuesta lista de canciones del Super Bowl fue filtrada en redes sociales. Esta incluía algunos de los éxitos más conocidos del rapero, como “Alright” y “Humble”, pero lo que más llamó la atención fue el supuesto final del espectáculo.

Liam Gallagher le respondió a un fan (Captura/X)

Según el documento filtrado, los Gallagher y la banda indie británica Kero Kero Bonito se unirían a Lamar para interpretar el icónico tema de Oasis “Rock & Roll Star”.

Un fan en X no tardó en dirigirse a Liam Gallagher para buscar una confirmación y le mostró la fotografía. En respuesta, el británico, conocido por su franqueza en redes sociales, escribió: “¿Cómo se filtró eso, joder?”, sin confirmar ni negar los rumores sobre el evento deportivo más visto del mundo.

La controversia en torno al Super Bowl LIX

El Super Bowl LIX, que se llevará a cabo el 9 de febrero de 2025 en el Caesars Superdome de Nueva Orleans, será encabezado por Kendrick Lamar. El rapero de Compton, quien previamente participó en el espectáculo de medio tiempo en 2022 junto a Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Eminem y 50 Cent, ha sido anunciado como la principal atracción del próximo año.

El músico y compositor confirmó su participación a través de un video publicado en su canal de YouTube el pasado 8 de septiembre, donde se le veía lanzando balones de fútbol en un campo, frente a una gigantesca bandera estadounidense.

Lamar confirmó su participación en un video publicado en su canal de YouTube, invitando a sus seguidores a no perderse el espectáculo (captura:YouTube/KendrickLamar)

“Mi nombre es Kendrick Lamar, y estaré actuando en el Super Bowl LIX”, celebró. “Espero que no se lo pierdan. Nos vemos en Nueva Orleans, el 9 de febrero de 2025. Vistan su mejor ropa, incluso si lo ven desde casa. ¡Vamos!”, añadió con entusiasmo.

Sin embargo, no todos se han mostrado satisfechos con la decisión de la NFL de otorgarle esta tarea al famoso King Kendrick. Algunos fanáticos del rap argumentaron que Lil Wayne, nacido en Nueva Orleans, debería haber sido el elegido para encabezar el espectáculo en su ciudad natal.

El propio Dwayne Michael Carter Jr. (su nombre real) expresó su decepción por no haber sido seleccionado para el evento, compartiendo sus sentimientos en un video en su cuenta oficial de Instagram.

La elección de Lamar ha generado controversia, ya que algunos fanáticos creen que Lil Wayne, nacido en Nueva Orleans, debió haber sido elegido (Trevor Ruszkowski-USA TODAY Sports)

“Me dolió. Me dolió mucho no haber conseguido esta oportunidad y, cuando me sentía mal, ustedes me recordaron que no soy nada sin ustedes, y esa es una realidad increíble”, dijo el rapero en su mensaje.

Otras figuras del hip-hop como Nicki Minaj y Juvenile mostraron su apoyo a Wayne, argumentando que merecía el lugar principal en el espectáculo de medio tiempo.

Mientras tanto Jay-Z respaldó al cantante de “Not Like Us”. “Lamar es un artista e intérprete único en su generación. Su profundo amor por el hip-hop y la cultura inspira su visión artística”, expresó en un comunicado a Rolling Stone. “El trabajo de Kendrick trasciende la música, y su impacto se dejará sentir durante años”.