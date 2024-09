Las tres ocasiones en las que Justin Bieber fue acosado y sexualizado en público

Justin Bieber sufrió de muchos momentos de acoso a lo largo de su carrera, una discusión que se ha reabierto gracias al escandaloso caso de Sean "Diddy" Combs

El caso de Sean ‘Diddy’ Combs ya es uno de los escándalos más sonados en lo que va del 2024. Sus múltiples acusaciones de abuso y tráfico sexual han hecho resurgir videos, testimonios y rumores de todo tipo que acrecientan la grave situación del rapero y que dentro de no mucho podrían llevarlo a una condena de cadena perpetua. Pero entre todas esas aristas hay un nombre que ha estado llamando la atención tal y como lo hizo en sus primeros años como artista: Justin Bieber.

Cuando el rapero volvió a estar en la mira de la prensa, en internet tomó relevancia un antiguo video titulado “¡Las 48 horas de Justin Bieber con Diddy!” de cuando el cantante canadiense se encontraba en los comienzos de su carrera y era menor de edad. Desde entonces, se ha estado especulando sobre si la cercanía que tuvieron terminó siendo uno de los desencadenantes de la profunda depresión que sufrió Bieber años más adelante.

Sobre ese último aspecto, Justin ya ha hablado detenidamente en su documental Justin Bieber: Next Chapter, dando a entender que el comportamiento agresivo y errático que tuvo en reiteradas ocasiones durante sus años más polémicos fueron el resultado de años de agresiones, críticas, insultos y demás, mismos que lo llevaron a considerarse una persona “realmente suicida”.

Justin Bieber y Sean Diddy Combs han estado en tendencia durante los últimos días debido al caso del rapero y su relación con el canadiense (Evan Agostini/Invision/AP/ Europa Press/Contacto/SMG)

Luego del resurgimiento de una entrevista donde habló sobre Billie Eilish y cómo quería protegerla de lo mismo que le ocurrió a él mientras ascendía en la fama, en redes se han rescatado algunos videos en donde Justin es acosado y sexualizado en público frente a cientos de testigos. Las grabaciones causan tanta indignación, que algunos usuarios piden el cantante reciba al menos disculpas públicas.

¿Qué pasó con Justin Bieber en esas ocasiones donde nadie lo ayudó?, ¿quiénes fueron sus agresores y qué pasó después con ellos?

Jenny McCarthy: un beso en el cuello y un pellizco

La modelo y comediante le besó el cuello y le pellizcó el trasero al cantante canadiense cuando tenía 18 años

En 2012, el canadiense se alzaba como uno de los grandes ganadores de los American Music Awards al llevarse a casa tres importantes premios, incluyendo el codiciado galardón de Artista del Año. Sin embargo, lo que debió ser una noche para celebrar su éxito musical, se transformaría rápidamente en uno de los momentos más desagradables de su carrera debido a la presencia de la comediante y exmodelo de Playboy, Jenny McCarthy.

Durante la entrega del premio al Mejor Álbum Pop, McCarthy, quien era la presentadora, sorprendió a Bieber al acercarse para besarle el cuello y apretarle el trasero. Visiblemente sorprendido, Bieber comentó en el escenario: “Me siento un poco violado ahora mismo”, antes de continuar con su discurso de agradecimiento. En aquel entonces, el cantante tenía 18 años de edad.

En una entrevista posterior, McCarthy explicó sus acciones de manera jocosa. “Sí que le agarré el trasero cuando subió a recoger el premio. No pude evitarlo, es que el niño es una delicia y tiene un trasero muy pequeñito. Me lo hubiera comido entero si me hubieran dejado”, bromeó en declaraciones publicadas por Bang Showbiz.

Previamente, en 2007, Jenny fue declarada como portavoz de la organización Talk About Curing Autism, donde tenía como objetivo educar a las personas sobre el tratamiento del autismo (su único hijo tiene dicho trastorno). Actualmente, es una de las panelistas del reality show musical estadounidense The Masked Singer y está casada con el actor Donnie Wahlberg. Además, es muy activa en sus redes sociales, donde ya ha recibido uno que otro comentario por su conducta pasada contra Justin.

James Corden: “Inclínate hacia mí... ¿qué edad tienes?”

El comediante inglés realizó ciertos comentarios sobre el físico del canadiense mientras hablaba con él frente a todo el público. En ese entonces, solo tenía 16 años de edad.

Los conocedores de talk shows saben bien quién es James Corden, pues se trata de uno de los presentadores de televisión británicos más conocidos del mundo gracias a su show The Late Late Show with James Corden, donde ha tenido invitados de todo tipo. Es un comediante querido en la industria, pero tras la polémica reciente sobre Bieber, en internet ha resurgido un video donde el entrevistador parece incomodarlo “sutilmente”.

El cantante tenía apenas 16 años cuando acudió por primera vez a una de las ceremonias más conocidas de la música británica: los BRIT Awards 2011. En uno de los segmentos del show, Corden se sentó en una mesa con Bieber para realizarle una breve entrevista y aprovechar la emoción de las beliebers por su ídolo, quien se encontraba en tierras inglesas aquella noche.

Todo iba bien, pero pronto se tornó raro cuando James le dijo: “¿Puedo decir esto? Inclínate hacia mí otra vez... hueles increíble, ¿qué edad tienes?”. Extrañado y con una sonrisa incómoda, Justin solo contestó “Uhmmmmm... gracias”. Un poco más adelante, como si se hubiese distraído al mirarlo fijamente, Corden le señaló “Wao... mira tus ojos” y luego señaló que tenía “un rostro hermoso”.

Por supuesto, en redes hay quienes aligeran la situación diciendo que se trató solo de “humor británico”, mientras que otros son más severos y apuntan a un posible “pedófilo ocultándose a plena vista”. Sea como sea, lo cierto es que muchos años más tarde Justin se ha presentado numerosas veces en The Late Late Show with James Corden, protagonizando varios momentos virales junto a Corden, por lo que se entiende que Bieber no ha tenido ningún problema personal con él.

Katy Perry le agarró el trasero a Justin Bieber

Justin Bieber y su atrevido encuentro con Katy Perry

Tal y como sucedió con Jenny McCarthy, la cantante Katy Perry también está en la lista de los videos recientemente resurgidos sobre Justin Bieber. Corría el año 2012 y Justin ya era uno de los cantantes varoniles más solicitados del mundo y su fama había despegado a niveles que ni él mismo habría imaginado, pues no solo sus fans se morían por verlo, sino que hasta otras celebridades querían verlo en persona.

Así como lo definió Buzzfeed, la autora de “Hot n Cold” no lo pensó dos veces y “manoseó” a Bieber cuando cruzaron sus caminos en el backstage de un concierto en Londres. Ese año, la estrella estadounidense tenía 28 años, mientras que el canadiense tenía apenas 18, y como se aprecia en el video, le tocó el trasero.

Si bien aquellos que defienden a Bieber en redes sociales han señalado que esta fue una conducta inaceptable, lo cierto es que Perry no ha vuelto a hablar del tema. Tampoco lo ha hecho Justin, aunque en dicha ocasión, como se escucha ligeramente casi al final del video, el artista pop, que nota la mano de Katy, sonríe y le dice “Puedes hacer eso para siempre si quieres”.

Si eso último se compara con la situación de McCarthy, donde claramente se ve a Justin tratando de evadir el toqueteo de la exmodelo de Playboy, el clip de Perry parece ser menos severo (aunque no deje de ser inadecuado) y apunta más hacia una broma entre ambas celebridades. Sin embargo, dada la reciente situación, estos clips evidencian la sexualización a la que estaba expuesto Bieber desde temprana edad.