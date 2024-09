“Sólo quiero protegerla”: Justin Bieber lloró por Billie Eilish en una resurgida entrevista tras el arresto de Diddy

Durante una entrevista de 2020, el cantante canadiense se quebró al recordar sus años más difíciles al obtener la fama mundial y por no querer que le pase lo mismo a Billie Eilish.

Justin Bieber ha vuelto a ser noticia tras la detención de Sean ‘Diddy’ Combs por cargos de tráfico sexual. El caso del rapero ha vuelto a traer sobre la mesa la relación cercana que había entre ambos durante los inicios de su carrera y cómo ésta habría afectado negativamente su vida.

Ha resurgido en redes una entrevista de 2020 en la que Bieber, con lágrimas en los ojos, hablaba de su deseo de proteger a Billie Eilish de los peligros de la industria musical.

En aquel entonces, mientras se encontraba en medio de la promoción de su álbum “Changes” en un segmento de Apple Music, Bieber extendió su apoyo hacia Eilish, quien recientemente había despegado su carrera musical hacia la fama mundial gracias a su álbum “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”.

Bieber recordó cómo su carrera comenzó a los 15 años, enfrentando problemas de salud mental y críticas (Instagram/@justinbieber)

“Sólo quiero protegerla. No quiero que pase por lo que yo pasé. No se lo deseo a nadie”, dijo Bieber en la entrevista, mostrándose claramente afectado. El cantante, que comenzó su carrera a los 15 años, ha enfrentado numerosos problemas de salud mental a lo largo de su trayectoria y en reiteradas ocasiones ha sido criticado tanto por su música como vida personal.

Hablando sobre sus propios desafíos en la industria, Justin recordó: “Fue malo... fue oscuro. Piensen en lo joven que era y lo impresionable, y tenía a todos diciéndome lo genial que era todo el tiempo... Sólo quiero que la gente entienda la psicología de por qué podría tener problemas en mi vida”. Al final, añadió que siempre estaría “sólo a una llamada de distancia”.

El encuentro de Justin Bieber con Billie Eilish quedó grabado en el Festival de Coachella 2019, donde se evidenció la estima del canadiense por ella (Archivo)

Entre las revelaciones sorprendentes que también rodean a Diddy, está la personalidad mediática Khloé Kardashian, quien compartió recuerdos de haber cruzado caminos con Bieber en una de las fiestas estelares de Diddy, donde mencionó que “la mitad de los invitados estaban desnudos”.

Combs y Bieber compartieron tiempo juntos al inicio de la carrera del cantante y con el tiempo desarrollaron una relación cercana. En un videoclip de aquellos años, Sean aparece junto a un Bieber de quince años, declarando: “Está teniendo 48 horas con Diddy, donde saldremos y haremos cosas que no podemos revelar, pero definitivamente es el sueño de un chico de 15 años”.

Un video de Justin Bieber con Sean Diddy Combs resurgió en medio de las acusaciones de abuso sexual del rapero este año

Este vínculo del canadiense con el rapero también ha sido objeto de atención tras la reciente detención de Diddy. Se recuerda que Combs ha sido acusado de tráfico sexual, coerción y abuso, utilizando el chantaje y la violencia para controlar a sus víctimas. People informó que el productor musical fue arrestado en un hotel de Nueva York el 16 de septiembre y ahora también enfrenta cargos por crimen organizado y transporte para participar en prostitución.

El abogado de Sean, Marc Agnifilo, señaló a People: “Sean ‘Diddy’ Combs es un icono musical, empresario autodidacta, hombre de familia amoroso y filántropo comprobado que ha pasado los últimos treinta años construyendo un imperio, adorando a sus hijos y trabajando para elevar a la comunidad afroamericana. Es una persona imperfecta, pero no es un criminal”.

Diddy fue arrestado el 16 de septiembre por cargos de tráfico sexual, coerción y abuso, lo que ha reavivado el interés por su relación con otros artistas (REUTERS/Eduardo Munoz)

Agnifilo trató de conseguir la liberación de Combs bajo fianza de 50 millones de dólares y monitoreo electrónico, pero la solicitud fue denegada. De tal manera, los fiscales han declarado haber entrevistado a más de cincuenta víctimas y testigos, esperando que esa cifra crezca.

En medio de esta controversia, Bieber ha decidido centrarse en su familia. El cantante, de 30 años, y su esposa, Hailey Bieber, anunciaron el nacimiento de su primer hijo, Jack Blues, el mes pasado. Una fuente cercana a la pareja comentó a People que Bieber ha estado en una “burbuja de felicidad” desde el nacimiento de su hijo.

Justin Bieber y su esposa, Hailey, anunciaron este año el nacimiento de su primer hijo, Jack Blues, y están disfrutando de su nueva vida como padres (Instagram/@pattiemallette)

La fuente también mencionó que Bieber está al tanto de la detención de Diddy y de las acusaciones en su contra, pero que prefiere no centrarse en ese tema. “Sólo quiere enfocarse en ser un gran padre y esposo”, añadió el informante. La fuente cercana a la pareja mencionó que tanto Justin como Hailey están “muy felices” de ser padres por primera vez y que el bebé es “un milagro” para ellos.