Michelle Pfeiffer y David E. Kelley rompieron el pacto que habían asumido hace 30 años, cuando se casaron

Michelle Pfeiffer y su esposo David E. Kelley rompen un pacto profesional que mantenían hace 30 años (REUTERS)

Hace tres décadas, Michelle Pfeiffer y David E. Kelley comenzaron una historia de amor que ha sabido resistir los desafíos del tiempo y el contexto único de Hollywood. La actriz y el productor de televisión se conocieron en una cita a ciegas en 1993, y apenas unos meses después, el 13 de noviembre de ese mismo año, contrajeron matrimonio en Santa Bárbara, California.

Aquella primera cita fue memorable: asistieron juntos a ver la película Drácula de Bram Stoker, y la conexión fue inmediata. Desde entonces, han mantenido una de las relaciones más estables y discretas en el ámbito del entretenimiento, lo que los ha convertido en una pareja atípica dentro de la industria cinematográfica.

Michelle Pfeiffer, su esposo David Kelley y sus hijos John y Claudia (Photo by Ted Soqui/Corbis via Getty Images)

Juntos, han formado una familia sólida. Antes de casarse, Pfeiffer había adoptado a su hija, Claudia Rose, que ahora tiene 30 años. Poco después de su matrimonio, dieron la bienvenida a su hijo John Henry, quien nació nueve meses después de la boda y hoy tiene 29 años.

Durante estos años, Michelle y David no solo han compartido la crianza de sus hijos, sino que han encontrado el balance perfecto para cultivar una relación longeva, algo poco común en la esfera pública de Hollywood, donde los matrimonios suelen estar bajo constante escrutinio y presión mediática.

Desde el inicio de su relación, establecieron un pacto fundamental para proteger su matrimonio: no trabajar juntos. Aunque ambos desarrollaron exitosas carreras en sus respectivos campos –ella como actriz y él como productor y escritor de televisión– decidieron mantener separadas sus vidas profesional y personal.

Esta decisión les permitió crear un equilibrio que consideraban crucial para la estabilidad de su relación y familia. La idea era evitar que los desafíos y tensiones del trabajo se mezclaran con su vida cotidiana, una estrategia que hasta ahora había dado buenos resultados.

En varias ocasiones, Pfeiffer ha explicado las razones de este pacto. Durante una entrevista con The New Yorker en 2021, la actriz reconoció que el trabajo de su marido –creador de series aclamadas como “Big Little Lies” y “Ally McBeal”– es altamente valorado, especialmente por su capacidad de escribir personajes femeninos complejos. Sin embargo, según Pfeiffer, la decisión de no trabajar juntos se basaba en la observación de otras parejas que combinaban sus vidas personales y profesionales, lo que a menudo desembocaba en conflictos. “He visto muchas parejas que parecen tener un matrimonio realmente bueno y luego trabajan juntas y al año siguiente solicitan el divorcio”, confesó. Para ella, mantener ambos mundos separados era clave, ya que siempre lo consideró “demasiado arriesgado”.

Pfeiffer también señaló que ambos son “bastante agresivos” cuando trabajan, y que era importante para ella contar con un espacio de refugio en casa, alejado de las complejidades del mundo laboral. “Si llego a casa y he tenido un mal día y estoy molesta por algo, quiero que él esté de mi lado porque no ha escuchado la otra parte. Eso tiene valor”, admitió en una aparición en el programa de Jimmy Fallon en 2022.

Esta comprensión de las dinámicas familiares y profesionales les permitió mantener la serenidad en su relación durante tres décadas, evitando que los problemas laborales se trasladaran a su vida familiar.

La actriz protagonizará la nueva serie creada por su esposo, titulada “Margo’s Got Money Troubles” (REUTERS)

Después de 30 años de matrimonio y de mantenerse firmes en su decisión de no trabajar juntos, Michelle Pfeiffer y David E. Kelley han decidido romper su propio pacto al anunciar la primera colaboración profesional entre ambos. La actriz protagonizará la nueva serie creada por su esposo, titulada “Margo’s Got Money Troubles”, un drama que Kelley ha desarrollado como creador, escritor y productor ejecutivo. La noticia ha generado expectativa, pues esta será la primera vez que la pareja combine su talento en un proyecto televisivo.

La serie se basa en la novela de Rufi Thorpe y sigue la vida de Margo Millet (interpretada por Elle Fanning), una joven de 20 años, madre soltera y estudiante universitaria que decide unirse a OnlyFans como una forma de cubrir sus necesidades económicas. Pfeiffer tendrá el papel de Shyanne, la madre de Margo, quien trabaja como camarera en el restaurante Hooter’s. Además, la serie contará con la participación de Nicole Kidman, quien dará vida a una mediadora entre Margo y su profesor de inglés, que también es el padre de su hijo.

Para Pfeiffer, esta decisión marca un giro importante en su carrera y su vida personal. La actriz compartió su entusiasmo a través de sus redes sociales: “¡2025 ya tiene un gran comienzo!”, dijo Pfeiffer, refiriéndose al estreno de la serie. “Estoy emocionada de estar en tan fabulosa compañía en este momento”, y etiquetó a David E. Kelley, Nicole Kidman y Elle Fanning, destacando la calidad del elenco que los acompañará en este proyecto.

Este proyecto conjunto significa un paso importante, no solo por ser la primera vez que comparten créditos profesionales, sino también por lo que representa para ambos. Kelley es admirado por su capacidad de construir personajes femeninos con profundidad y complejidad, un talento que encajará con el talento interpretativo de Pfeiffer, tres veces nominada al Oscar. Aunque durante muchos años la actriz mantuvo sus reservas sobre trabajar con su esposo, finalmente decidió aceptar el reto y romper su norma de no mezclar lo profesional con lo personal.

El principal argumento de Pfeiffer para no trabajar con Kelley era su experiencia observando cómo otras parejas de Hollywood se separaban luego de trabajar juntas (REUTERS)

En la industria de Hollywood, combinar la vida personal y profesional ha sido un reto para muchas parejas, con resultados variados y a menudo muy publicitados. Si bien algunos matrimonios han logrado un equilibrio exitoso entre ambos ámbitos, en otros casos, la colaboración en proyectos conjuntos ha llevado a tensiones e incluso rupturas. Las experiencias de estas parejas han sido un reflejo de la dificultad de mantener una relación saludable bajo la presión de las producciones cinematográficas y televisivas, que a menudo implican largas horas de trabajo, viajes y diferencias creativas.

Un caso icónico es el de Brad Pitt y Angelina Jolie, quienes se conocieron en el set de “Sr. y Sra. Smith” (2005) y más tarde colaboraron en la película “Frente al mar” (2015), un drama sobre una pareja en crisis. La experiencia de trabajar juntos fue descrita como compleja, y poco después la pareja anunció su separación. Otros ejemplos incluyen a Ben Affleck y Jennifer Garner, quienes colaboraron en “Daredevil” (2003) antes de casarse, y cuya relación también terminó en divorcio tras años de manejar agendas profesionales intensas.

Sin embargo, no todas las colaboraciones de parejas en Hollywood han tenido desenlaces difíciles. Tom Hanks y Rita Wilson han demostrado que es posible mantener un matrimonio sólido mientras trabajan juntos. Hanks y Wilson se conocieron en el set de la serie “Bosom Buddies” en 1981 y han trabajado en múltiples proyectos juntos, manteniendo un equilibrio entre sus carreras y su vida personal durante más de tres décadas. Otro caso exitoso es el de Emily Blunt y John Krasinski, quienes colaboraron en la exitosa película “Un lugar en silencio” (2018) y su secuela, mostrando que trabajar en pareja puede fortalecer la relación si se gestiona correctamente.