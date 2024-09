Exnovia de Hugh Hefner recordó su experiencia en las fiestas de Sean “Diddy” Combs

Kendra Wilkinson, en algún punto de su juventud, fue invitada a las grandes y desenfrenadas fiestas de Diddy Combs (Archivo/Europa Press/Contacto/SMG)

Kendra Wilkinson, exnovia del difunto magnate de Playboy Hugh Hefner, ha compartido detalles sobre su experiencia en las famosas y controvertidas fiestas organizadas por Sean “Diddy” Combs. El rapero y empresario actualmente enfrenta graves acusaciones legales, incluidas conspiración y tráfico sexual.

Wilkinson, quien alcanzó la fama como una de las protagonistas del reality show Girls of the Playboy Mansion, participó en algunas de estas exclusivas reuniones durante su juventud, y lo contó en el programa de radio Kyle and Jackie O Show.

A la edad de 18 años, la joven se mudó a la Mansión Playboy y se convirtió en una de las compañeras de Hugh Hefner. Ello la introdujo al estilo de vida de las élites de Hollywood y la llevó a asistir a algunas de las infames reuniones exclusivas del rapero y productor Diddy.

Wilkinson fue conejita de Playboy y novia del fundador Hugh Hefner (REUTERS/Michaela Rehle/File Photo)

“Recuerdo haber ido a una o dos [fiestas de Diddy], pero de nuevo, la pasé muy bien en mi juventud”, dijo Wilkinson, refiriéndose a esa etapa de su vida.

A pesar de las acusaciones actuales que enfrentan tanto Diddy como su círculo cercano, Wilkinson insistió en que, personalmente, no se sintió afectada o agredida en dichas fiestas desenfrenadas.

“No vi nada realmente malo a mi alrededor. El sexo es sexo, en mi opinión”, comentó, aunque aclaró: “No estoy diciendo que no haya pasado algo malo. Estoy diciendo que, ya sabes, nunca me pasó nada malo a mí”.

Cuando la presentadora Jackie “O” Henderson la presionó para que describiera el ambiente de las fiestas, Wilkinson fue un poco más explícita: “Mira, si vemos la Mansión Playboy. Ya sabes, hay chicas en topless en la gruta. ¿No sabemos ya eso?”.

A pesar de las recientes acusaciones legales contra Diddy, Wilkinson insistió en que no vivió ninguna situación negativa en esos eventos (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)

En su percepción, la atmósfera sexualizada era similar a la que se vivía en la gran casa dirigida por Hugh Hefner y no la escandalizaba.

La situación legal de Diddy

Mientras Kendra Wilkinson recuerda con relativa tranquilidad sus experiencias en las fiestas de Diddy, el rapero y productor de 54 años hace frente a un panorama mucho más oscuro.

Combs fue arrestado el 16 de septiembre de 2024, acusado de tráfico sexual, asociación ilícita y transporte interestatal con fines de prostitución. Las autoridades alegan que, durante más de una década, organizó fiestas privadas, conocidas como “Freak Offs”, donde supuestamente obligaba a las víctimas, muchas de ellas mujeres traficadas, a participar en actos sexuales grupales, mientras que él y sus invitados consumían grandes cantidades de alcohol y drogas.

Entre los artículos incautados por las autoridades durante redadas en las propiedades de Diddy en Miami y Los Ángeles, se encontraron más de 1,000 botellas de aceite para bebé y lubricantes, productos que, según los fiscales, se usaban en “elaboradas y producidas actuaciones sexuales” en estas fiestas, reportó CNN.

Las autoridades alegan que, durante más de una década, Diddy organizó fiestas privadas conocidas como "Freak Offs", donde obligaba a mujeres a participar en actos sexuales grupales (ANGELA WEISS / AFP)

El fiscal del distrito sur de Nueva York, Damian Williams, quien encabeza el caso contra Diddy, ha señalado que el rapero “dirigió y participó en una conspiración de asociación ilícita que utilizó el imperio empresarial bajo su control para llevar a cabo actividades delictivas, incluido el tráfico sexual, trabajos forzados, secuestros, incendios provocados, sobornos y obstrucción de la justicia”.

Las acusaciones de las autoridades federales sugieren que Combs utilizó su poder e influencia para atraer a mujeres jóvenes a su círculo, bajo el pretexto de relaciones románticas o promesas de oportunidades profesionales, solo para explotarlas sexualmente en eventos organizados a gran escala.

Actualmente, Diddy se encuentra recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, y se le ha negado la libertad bajo fianza en dos ocasiones. Sus abogados habían propuesto una fianza de USD 50 millones de dólares, pero ello fue rechazado por el juez encargado del caso, dada la gravedad de las acusaciones y el riesgo de fuga. Combs, hasta el momento, se ha declarado no culpable.