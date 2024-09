Ryan Reynolds dice que los padres de hoy son “muy blandos” en comparación con su infancia: “Yo no grito”

Ryan Reynolds afirmó que los padres de hoy son “muy blandos” en comparación con su propia crianza, donde la disciplina era más estricta y rigurosa (AFP PHOTO/Mark RALSTON)

Ryan Reynolds compartió recientemente sus reflexiones sobre la evolución de su estilo de crianza y cómo ha aprendido a manejar sus emociones frente a sus hijos y esposa, durante su participación en la conferencia tecnológica INBOUND de HubSpot en Boston el pasado 20 de septiembre. En su intervención, el actor de Deadpool & Wolverine destacó la diferencia entre la crianza actual y la de su infancia, calificando a los padres de hoy como “muy blandos”.

El canadiense de 47 años relató un momento significativo que le ayudó a comprender mejor sus emociones. “Tomé un taller sobre resolución de conflictos, y eso cambió toda mi vida”, comentó en el evento, según People. Asimismo, explicó que durante su juventud tenía una mentalidad de escasez que le impedía procesar adecuadamente sus sentimientos, siempre buscando ganar o tener la razón.

Durante la conferencia INBOUND, Reynolds compartió cómo un taller de resolución de conflictos transformó su forma de manejar emociones con su familia (AFP PHOTO/Mark RALSTON)

El actor también mencionó que, a diferencia de él, sus cuatro hijos no parecen tener esa mentalidad de escasez, en parte porque nacieron en un entorno más acomodado. “Los padres de hoy somos muy diferentes. Somos muy blandos”, afirmó Reynolds. “Yo no grito. Crecí con una especie de —era una locura— milicia improvisada”, agregó sobre su propia infancia.

Durante la conversación con el autor y moderador Marcus Collins, Reynolds destacó la importancia de la resolución de conflictos, señalando que le permite conectar con las personas sin necesidad de estar en lo correcto o incorrecto. “Puedes estar en desacuerdo y aun así conectar”, añadió.

El actor destacó que su infancia estuvo marcada por una mentalidad de escasez, a diferencia de sus cuatro hijos, que crecen en un entorno más acomodado (REUTERS/Caitlin Ochs)

Reynolds también reflexionó sobre cómo ha cambiado su enfoque hacia lo que es tratar con las emociones de sus hijos, mencionando que ahora tiene acceso a numerosos recursos que le recuerdan cómo ser empático con lo que sea que ellos sientan. “Ahora es como si pudiera ir a ver todos mis recursos para ser padre y recordarme a mí mismo cómo ser perfectamente compasivo”, explicó.

El esposo de Blake Lively, con quien se casó en septiembre de 2012 y tiene 4 hijos (James, de 9 años; Inez, de 7; Betty, de 4; y Olin, de 1) lanzó este año en cines la película Deadpool & Wolverine, dirigida por Shawn Levy. De hecho, este último también le dio un consejo sobre la paternidad que el mismo Ryan admitió que no ha podido olvidar.

Reynolds enfatizó la importancia de enseñar a sus hijos sobre la pérdida, afirmando que es vital que comprendan que no siempre se gana (REUTERS/Ringo Chiu)

“Shawn Levy me dijo algo que se me quedó grabado para siempre: que la gente tiende a hablar solo de sus victorias. Pero creo que es muy importante que tus hijos sepan que pierdes”, dijo Reynolds a People en junio. “No siempre consigues lo que quieres. Algo en lo que trabajaste muy duro no funcionó”, continuó. “Sientes que hoy dijiste algo vergonzoso, hiciste algo que no te sentó bien. Es muy importante que tus hijos lo vean y no se limiten a oír: ‘Oh, papá lo ha clavado’. Porque pierdes mucho más de lo que ganas”, agregó.

El pastel que Blake Lively preparó a su hijo

En agosto, Blake Lively y Ryan Reynolds celebraron el primer cumpleaños de su hijo Olin con una fiesta que no pasó desapercibida. Durante una entrevista en el programa de radio Zoe Ball and Friends de BBC Radio 2, Lively reveló que preparó un pastel en forma de senos para la ocasión, destacando su característico sentido del humor. La actriz de 36 años explicó que quería darle un toque distintivo a la celebración, comentando entre risas: “Para mi bebé, simplemente hice un enorme conjunto de tetas”.

La actriz Blake Lively hizo un pastel en forma de senos para el primer cumpleaños de su hijo Olin, mostrando su característico sentido del humor (REUTERS/Eduardo Munoz)

Lively, conocida por su afición a la repostería, compartió que este tipo de detalles humorísticos son cosas que más adelante podría ver con humor junto a su hijo. “Este pastel lo perseguirá de por vida”, admitió. “¿Qué quieren al año? No puede declarar lo que quiere. Así que, ¡pechos!”, explicó, desatando las risas del público y la presentadora del programa.

La pareja, que dio la bienvenida a su cuarto hijo en febrero de 2023, había mantenido en privado el nombre y el sexo del bebé durante varios meses. Fue en el evento de estreno de Deadpool & Wolverine en Nueva York en julio cuando Reynolds reveló por primera vez el nombre de Olin, agradeciendo a su esposa y mencionando a sus cuatro hijos por su nombre. “Quiero agradecer a Blake y a nuestros cuatro hijos: James, Inez, Betty y Olin”, expresó el actor en público.