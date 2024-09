La pesada broma que le hizo Robin Williams a una joven Julia Roberts en los años 80

Julia Roberts estuvo muy sorprendida al conocer a Robin Williams en el Café Central de Nueva York (Getty Images)

El actor Eric Roberts contó en sus nuevas memorias Runaway Train: Or the Story of My Life So Far que el comediante Robin Williams le hizo una broma a su hermana Julia Roberts cuando se conocieron en los años 80.

Todo ocurrió durante la primera visita de Julia a Nueva York. Según relata Eric, cuando su hermana menor llegó a la ciudad, él quiso impresionarla y le pidió un favor a su amigo Williams.

El incidente ocurrió en el Cafe Central, un popular lugar de reunión para celebridades en aquella época, frecuentado por figuras como Cher, Al Pacino y Andy Warhol.

Eric Roberts reveló la curiosa anécdota en sus memorias "Runaway Train: Or the Story of My Life So Far"

Roberts cuenta que mientras él y Julia comían hamburguesas, Williams entró al local, miró a la joven, abrió la puerta, tomó su hamburguesa y salió corriendo.

La futura estrella de Mujer bonita quedó sorprendida y exclamó: “¿Ese era Robin Williams? ¡Se llevó mi hamburguesa!”.

Eric describe la acción como “Robin siendo Mork”, en referencia al popular personaje de Williams en la serie Mork & Mindy.

Si bien ese fue el primer encuentro de Julia Roberts y Robin Williams, no fue el único. Ambos trabajaron juntos en 1991 para la película Hook, el retorno del Capitán Garfio, dirigida por Steven Spielberg.

Robin Williams y Julia Roberts trabajaron juntos en 1991 para la película "Hook, el retorno del Capitán Garfio", bajo la dirección Steven Spielberg

Las memorias de Eric Roberts también incluyen anécdotas sobre su amistad con Williams, a quien describe como alguien que siempre le daba consejos, a veces de manera “pomposa”.

El artista de Hollywood recuerda que su colega le advirtió sobre su apariencia “arrogante” y le aconsejó sobre cómo navegar la industria del entretenimiento.

En ese sentido, compartió una conversación con Williams sobre los premios Oscar, donde el comediante criticó su deseo de ganar el premio al Mejor Actor de Reparto por Runaway Train.

“Me dio su gran discurso sobre cómo ‘ellos’ me habían hecho pensar como ellos - el establishment que dirige este negocio”, expresó.

Las memorias de Eric Roberts incluyen varias anécdotas sobre su amistad con Robin Williams

La disculpa pública del hermano de Julia Roberts

En su libro autobiográfico, Eric Roberts también se disculpa por declaraciones polémicas que hizo en el pasado sobre su hermana.

En 2018, afirmó a la revista Vanity Fair que Julia Roberts “no existiría” sin él. Recientemente, consideró que ese comentario fue “desafortunado” y “falso”.

“Espero que Julie acepte esta disculpa más pública. Fue una estupidez haberlo dicho. Estaba orgulloso de ella, pero era un orgullo vuelto del revés, a mi propia ventaja”, escribió.

Ahora reconoce que su hermana no necesitó ayuda para triunfar en Hollywood, describiéndola como “una mujer muy decidida”.

El hermano de Julia Roberts le pidió disculpas públicas tras haber afirmado que ella no existiría sin él

Roberts también aborda en el libro sus luchas contra la adicción a las drogas, que afectaron gravemente su carrera y sus relaciones familiares.

El nominado al Oscar por su papel en Runaway Train declaró que el abuso de sustancias dañó su memoria y lo alejó de sus hermanas y su hija, la actriz Emma Roberts.

“No me sorprendería que [mis hermanas] sufrieran trastorno de estrés postraumático de cuando era peligroso estar cerca de mí”, sostuvo. “Lisa y Julia necesitaban amor y protección - en su lugar obtuvieron miedo e incertidumbre”.

Además, mencionó que un accidente automovilístico en sus veintes tuvo graves consecuencias, contribuyendo a su posterior abuso de drogas. Este período oscuro afectó no solo su trabajo sino también su relación con su hija.

La actriz apoyó la ex pareja de Eric Roberts durante la batalla legal por la custodia de Emma

El distanciamiento con su familia se agravó durante una batalla legal por la custodia de Emma, cuando Julia Roberts apoyó a la ex pareja de Eric.

En sus memorias, el actor confesó que esa fue “la mejor decisión” frente a todo lo que estaba sucediendo en su vida.

A pesar de los conflictos pasados, expresa su deseo de mejorar las relaciones familiares. “Me gustaría hacerlo bien, apartarme con orgullo y con gracia. Esa es parte de la razón de escribir el libro”, afirmó.

"Runaway Train: Or the Story of My Life So Far" brinda detalles sobre la relación de Julia Roberts y su hermano mayor Eric, de quien se mantiene distanciada hasta la actualidad

Runaway Train: Or the Story of My Life So Far ofrece una mirada íntima a la vida y carrera de Eric Roberts, así como a sus relaciones con figuras prominentes de Hollywood, incluida su exitosa hermana Julia Roberts.