El presidente estadounidense Donald Trump mira al primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif. REUTERS/Evelyn Hockstein

Estados Unidos envió a Irán un plan de 15 puntos para poner fin a la guerra en Medio Oriente, según dos funcionarios familiarizados con la diplomacia, lo que refleja el afán del gobierno de Trump por encontrar una salida al conflicto mientras lidia con sus consecuencias económicas.

No estaba claro hasta qué punto el plan, entregado a través de Pakistán, había sido compartido entre los funcionarios iraníes ni si Irán probablemente lo aceptaría como base para las negociaciones. Tampoco estaba claro si Israel, que ha estado bombardeando Irán junto con Estados Unidos, respaldaba la propuesta.

Sin embargo, la entrega del plan demostró que el gobierno estaba intensificando sus esfuerzos para concluir una guerra que ya lleva cuatro semanas y en la que se han involucrado varios otros países.

El Times no tuvo acceso a una copia del plan, pero los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato para tratar detalles delicados, compartieron algunos de sus puntos principales, indicando que aborda los programas nucleares y de misiles balísticos de Irán.

Israel y Estados Unidos han atacado los misiles balísticos, lanzadores e instalaciones de producción de Irán, así como su programa nuclear, en la campaña de bombardeos que comenzó el 28 de febrero. Los líderes estadounidenses e israelíes han prometido no permitir jamás que Irán posea armas nucleares.

Donald Trump. REUTERS/Suzanne Plunkett

Sin embargo, Irán ha continuado lanzando misiles contra Israel y los países árabes vecinos, y aún mantiene 440 kilogramos de uranio altamente enriquecido en su territorio.

El plan también contempla las rutas marítimas, según declaró uno de los funcionarios. Desde el inicio de la guerra, Irán ha bloqueado de facto el paso seguro de la mayoría de los buques occidentales por el estrecho de Ormuz, la vía marítima estratégica de entrada y salida del golfo Pérsico, interrumpiendo el suministro mundial de petróleo y gas natural y disparando sus precios.

Por el momento, no hay indicios de que la guerra vaya a cesar pronto; funcionarios israelíes han declarado que prevén que continúe durante semanas. En un comunicado, Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, reconoció que se estaban llevando a cabo gestiones diplomáticas, pero afirmó: “Mientras el presidente Trump y sus negociadores exploran esta nueva posibilidad diplomática, la Operación Furia Épica continúa sin cesar para lograr los objetivos militares establecidos por el Comandante en Jefe y el Pentágono”.

El presidente estadounidense Donald Trump da la bienvenida al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en la Casa Blanca.

El jefe del ejército pakistaní, el mariscal de campo Syed Asim Munir, se ha convertido en el interlocutor clave entre Estados Unidos e Irán, y Egipto y Turquía alientan a los iraníes a entablar un diálogo constructivo, añadieron los funcionarios. Se cree que el mariscal de campo Munir mantiene estrechos vínculos con la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, lo que le permite transmitir mensajes entre las partes en conflicto, indicaron.

Recientemente, se comunicó con Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento iraní y excomandante de la Guardia Revolucionaria, proponiendo que Pakistán acogiera las conversaciones entre Irán y Estados Unidos, según informaron un funcionario iraní y un funcionario pakistaní, quienes hablaron bajo condición de anonimato para abordar las delicadas comunicaciones.

El mariscal de campo Munir se reunió dos veces en 2025 con el presidente Trump, quien lo colmó de elogios, afirmando que era su “mariscal de campo favorito”.

El martes, el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, escribió en redes sociales que su país “apoya plenamente los esfuerzos en curso para entablar un diálogo que ponga fin” a la guerra en Medio Oriente.

“Con el consentimiento de Estados Unidos e Irán, Pakistán está dispuesto y se siente honrado de ser anfitrión para facilitar conversaciones significativas y concluyentes que permitan una solución integral al conflicto actual”, escribió.

Irán podría tener dificultades para responder rápidamente a la iniciativa estadounidense. Altos funcionarios iraníes han tenido problemas para comunicarse internamente y temen que Israel los bombardee si se reúnen en persona, añadieron los funcionarios.

El primer día de la guerra, Israel atacó un complejo de la cúpula iraní en Teherán, causando la muerte del líder supremo de Irán, el ayatollah Ali Khamenei, y de muchos otros altos funcionarios. Aún está por verse quién ostenta ahora el poder de decisión en materia de diplomacia, guerra y paz.

Pero el afán de la Casa Blanca por negociar sugiere que el Sr. Trump estaría dispuesto a mantener el régimen actual, al menos por ahora, aunque en un estado debilitado y más dócil. Tanto él como el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, han mostrado indecisión sobre si sus exigencias para la guerra incluían un cambio de régimen.

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