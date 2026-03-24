Guillermina Valdés compartió el talento culinario de su hijo Dante: “¡Me vuelvo local!”

En medio de una jornada hogareña, Guillermina Valdés mostró la receta viral que hizo su hijo Dante (Instagram)

Guillermina Valdés es una de las figuras del espectáculo que supo afianzar el vínculo con sus seguidores a través de las redes sociales. Con un perfil auténtico y cercano, la modelo y empresaria suele abrir las puertas de su intimidad, mostrando desde rutinas de belleza hasta momentos en familia. Esta semana, sorprendió al compartir un instante cotidiano junto a su hijo Dante Ortega, en el que además de mostrar su complicidad madre e hijo, dejó ver las habilidades culinarias del joven.

Todo comenzó en las historias de Instagram de Guillermina, donde la modelo decidió filmar a Dante preparando el almuerzo del día: el viral sándwich de morrón, una receta que causó furor en redes y que, en esta versión, vino con un toque personal. “Me vino a cocinar mi hijo astrólogo, artista y más. ¿Qué es esto, Dan? ¿Podés compartir? Porque la verdad que está muy bueno”, preguntó Guillermina, entre risas y admiración. Dante, seguro y creativo, explicó: “Es el sándwich de morrón viral, pero lo hice a tu manera, a la manera que yo pensaba que a vos te iba a gustar. Tiene jamón crudo, queso de cabra, guacamole y le vamos a poner nachos de jalapeño”.

La receta, lejos de las versiones tradicionales, evitó el pan y apostó a una combinación fresca y novedosa. “Y después lo vamos a cerrar con aceite de oliva”, agregó el joven, mostrando su dominio en la cocina. La modelo, sorprendida, no dudó en remarcar la innovación: “Evitás el pan. O sea, es un reemplazo del pan”. Dante, convencido de su propuesta, remató: “Es una nueva forma de comer un sándwich que a vos te va a gustar mucho”. Guillermina, fiel a su estilo, prometió compartir después su veredicto y elogió a su hijo: “Un artista. Y después ni se cierran los sándwiches…”. El ida y vuelta siguió con risas, bromas y la complicidad de quienes comparten más que una mesa: comparten el placer de reinventar lo cotidiano.

Llena de orgullo, la modelo mostró el talento culinario de su hijo Dante para el almuerzo de este martes

Cabe señalar que Dante no es el único en la familia que se anima a la cocina. En junio pasado, la empresaria ya había mostrado otro momento culinario junto a Helena Ortega, la hija que tuvo con Sebastián Ortega. En esa ocasión, Guillermina compartió el almuerzo en sus historias, mostrando un bol con una preparación que generó dudas por su aspecto. “Yo sé que esto tiene poca pinta pero es buenísimo”, anticipó, y luego detalló los ingredientes: “Tiene frutos secos pisados, aceite de oliva, fideos sin gluten y queso rallado de cabra, pero puede ser de lo que sea, y tofu”. Fiel a su estilo, recomendó la receta a quienes buscan opciones livianas y sin harinas: “Un poquito de aceite de sésamo y oliva. Chicos, no saben la ricura de esta cuestión. Una buena opción”, aseguró mientras mezclaba los ingredientes ante la cámara.

El momento tuvo su cuota de humor cuando Helena, desde fuera de cámara, lanzó un comentario espontáneo: “Igual la pinta…”, en referencia a la apariencia poco tentadora del plato. Guillermina, rápida de reflejos, respondió: “Basta, Hele”, anticipándose a posibles críticas en redes. A pesar del comentario de su hija, la modelo insistió en que la comida estaba muy buena y defendió su elección con convicción.

Guillermina Valdés mostró sus habilidades culinarias y su hija Helena aprovechó para realizar un particular comentario (Video: Instagram)

Así, entre sándwiches virales, ingredientes inesperados y el humor de sus hijos, Valdés sigue mostrando su faceta más auténtica. Su día a día, compartido sin filtros en redes, no solo inspira a quienes buscan ideas para la cocina, sino que también refuerza el valor de la familia y el disfrute de los pequeños momentos que hacen única la vida cotidiana. Porque, en definitiva, no hay receta más exitosa que la de compartir, reír y estar juntos.