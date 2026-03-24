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Los posteos de Franco Colapinto antes del GP de Japón de Fórmula 1: “Manijaaaaa”

El argentino se prepara para la última fecha antes del receso de la F1, buscando reafirmar su crecimiento tras obtener su primer punto en China

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El posteo de Colapinto previo
El posteo de Colapinto previo al GP de Japón

Franco Colapinto se enfrenta a un desafío inédito en su trayectoria: este fin de semana, el piloto argentino disputará su primer Gran Premio de Japón en la Fórmula 1 junto a Alpine, con la mira puesta en Suzuka y la cancelación de las carreras en Bahréin y Arabia Saudita que otorga un singular relieve a la fecha. El evento cobra aún mayor peso, ya que será la última fecha antes de un extenso receso obligado por la situación en Medio Oriente, lo que agrega presión sobre quienes intentan avanzar en la presente temporada.

Colapinto viene de sumar su primer punto mundialista tras alcanzar la décima posición en China. Su debut en el circuito de Suzuka es doblemente relevante, ya que nunca había girado allí como piloto de Fórmula 1. “Estoy muy entusiasmado por correr en Japón por primera vez en mi carrera; es un país increíble y no veo la hora de vivir el fin de semana en este circuito tan famoso”, afirmó.

Esta será la tercera participación oficial de Colapinto en la máxima categoría. La interrupción del calendario hasta mayo aporta carga simbólica a su actuación en territorio japonés.

El posteo de Colapinto previo
El posteo de Colapinto previo al GP de Japón

En la previa del Gran Premio de Japón, Colapinto recurrió a redes sociales para compartir su estado de ánimo. Publicó imágenes tras el GP de China, donde se lo ve hidratándose luego de la competencia, añadiendo la frase “vamoooooo” junto a banderas japonesas, seguida por un “manija manijaaaaa”.

El piloto de Alpine identificó la carrera de Suzuka como una oportunidad para sumar puntos y consolidar su crecimiento reciente. “Ya demostramos de lo que somos capaces y ahora apuntamos a construir sobre esto”, destacó Colapinto.

El posteo de Colapinto previo
El posteo de Colapinto previo al GP de Japón

La postergación de las fechas asiáticas reconfiguró el calendario, por lo que el Gran Premio de Japón adquiere relevancia al convertirse en la última cita oficial hasta el mes de mayo. El cronograma comenzará el jueves 26 de marzo, con la primera práctica libre a las 23:30, mientras que la segunda está prevista para las 03:00 del viernes. La tercera sesión de ensayos ocurrirá ese mismo viernes, a las 23:30, y la clasificación se disputará el sábado, de 03:00 a 04:00. La carrera principal tendrá lugar el domingo 29 de marzo, a las 02:00, y podrá verse por Fox Sports y Disney+ Premium (servicio bajo suscripción pago).

El paso por Shanghái representó para Colapinto un avance tangible en su vínculo con la escudería francesa. Finalizó en la décima posición y, con ello, obtuvo su primer punto en el campeonato. “Me fui contento de Shanghái con mi primer punto para el equipo, especialmente después de algunas batallas muy emocionantes en pista durante la carrera. Fue una lástima, sin embargo, no haber logrado aún más, ya que el potencial estaba, pero varias cosas en la carrera no salieron a nuestro favor”, expresó Colapinto.

El posteo de Colapinto previo
El posteo de Colapinto previo al GP de Japón

El Gran Premio de Japón surge como una instancia importante tanto para Colapinto como para el equipo Alpine, enfocados en la continuidad de resultados y en fortalecer su integración técnica de cara al resto del campeonato mundial.

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